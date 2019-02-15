«Союзмультфильм» выпустит 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!»

В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила журналистам, что студия планирует снять 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!». Первая серия увидит свет уже летом 2020 года.

«В 50-летие наших героев „Союзмультфильм“ запускает разработку нового цикла мультфильмов „Ну, погоди!“, — рассказала Слащева. — По нашему плану 26 новых серий».

Кроме «Ну, погоди!», продолжения также могут получить мультфильмы «Маугли», «Умка», «Бременские музыканты» и другие классические примеры советской анимации.

«Вы знаете, в этом году исполняется 50 лет не только „Ну, погоди!“, но и еще целому ряду наших мультфильмов, — говорит Слащева. — Над каждой из франшиз, особенно юбилейных, которым исполняется круглая дата, мы думаем о том, как придать им новую жизнь. Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идет. Сразу честно не скажу каких, чтобы не сделать из этого раньше времени сенсацию. Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами. По каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю. У нас еще кроме „Ну, погоди!“ юбиляры — „Маугли“, „Умка“, „Бременские музыканты“ и „Чебурашка и крокодил Гена“».

В 2018 году «Союзмультфильм» перезапустил «Троих из Простоквашино», вернув на экраны Дядю Федора, пса Шарика и кота Матроскина. Слащева приводит новое «Простоквашино» в качестве примера успешного возрождения классики, которое пришлось по вкусу зрителям всех возрастов.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем, выходившая с 1969-го по 2006-й. В июне 2019 года ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить любимый анимационный проекта россиян. По результатам исследования, 65% опрошенных отдали предпочтение «Ну, погоди!».

Источник: РИА «Новости»

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