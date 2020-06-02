Концепт-арт перезапуска «Ну, погоди!»: Новый образ Волка

В сети появились рабочие иллюстрации Волка из нового мультсериала «Ну, погоди!», над которым сейчас работает студия «Союзмультфильм». Проект станет полным перезапуском советского мультсериала, и для него значительно переработали образы главных героев. Так, на концептах Волк утратил знакомые брюки клеш и рубашку с длинным рукавом и вместо этого переоделся в джинсы, кроссовки и в отдельных вариациях в куртку или рубашку с принтом.

Как сообщает издание «Мэш», эту иллюстрацию студия разослала актерам, которые пробовались на озвучку Волка. Образ постоянно перерабатывается — художники уже перепробовали более 50 вариаций.

«Киностудия „Союзмультфильм“ активно работает над визуальным решением нового мультсериала „Ну, погоди!“, — прокомментировали концепт в пресс-службе. — Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля. Так, в частности, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка».

Новый мультсериал будет выполнен в технике квази-3D-анимации, максимально приближенной к стилистике оригинала, с добавлением графики. Жанр мультфильма останется неизменным — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем, но зрителей ждут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей.

Мультсериал рассчитан на зрителей 6—8 лет, а хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем, выходившая с 1969-го по 2006-й. В июне 2019 года ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить любимый анимационный проект россиян. По результатам исследования, 65% опрошенных отдали предпочтение «Ну, погоди!».