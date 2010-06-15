Косуля, барсук и еж: «Союзмультфильм» показал новых персонажей перезапуска «Ну, погоди!»

Анимационная студия «Союзмультфильм» опубликовала промо с тремя новыми персонажами перезапуска мультсериала «Ну, погоди!». Вместе с Волком и Зайцем, в новой версии зрители увидят сильного Барсука Тима, умного Ежика Шу и активную Косулю Улю.

Как сообщает пресс-служба «Союзмультфильма», новые герои были добавлены в историю по инициативе сочинского курорта «Роза Хутор», финансового партнера студии. В будущем эти персонажи появятся в качестве символов горного курорта.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей, — говорит генеральный продюсер Юлия Осетинская. — Новый сериал рассчитан на детей 6—8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся».

Новый мультсериал будет выполнен в технике квази-3D-анимации, максимально приближенной к стилистике оригинала, с добавлением графики. Жанр мультфильма останется неизменным — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем, — но зрителей ждут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей.

Мультсериал рассчитан на зрителей 6—8 лет, а хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода. Премьера первого эпизода запланирована на лето-осень 2020 года.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем, выходившая с 1969-го по 2006-й. В июне 2019 года ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить любимый анимационный проект россиян. По результатам исследования, 65% опрошенных отдали предпочтение «Ну, погоди!».

Источник: ТАСС