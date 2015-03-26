Постановщица «Чудо-женщины» объяснила, почему не хочет снимать «Лигу справедливости»

В интервью журналу Premiere режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс рассказала, почему ее не интересуют масштабные проекты вроде «Лиги справедливости». По словам постановщицы, ей предлагали поставить фильм о главной команде супергероев DC, но она отказалась, потому что не смогла прочувствовать проект.

«Я люблю комиксы, но я пришла к супергероям через фильмы, — говорит Дженкинс. — И пытаюсь повторить ощущение, которое сама испытывала ребенком при просмотре кино. В то время правил определенный дух. Имеет ли это значение, когда я снимаю? Не уверена. Суть в том, что, в отличие от других режиссеров, меня не волнуют вселенные, хронологии и тому подобное. В прошлом ко мне обращались с предложением снять „Лигу справедливости“, но я не нашла связи с проектом. Слишком много персонажей».

В беседе Дженкинс также вновь коснулась темы работы со студией Marvel, которая, по ее мнению, чрезмерно контролирует кинематографистов.

«Мне очень нравятся люди, которые работают в Marvel, но они хотят полного контроля над своими фильмами, — объяснила Дженкинс. — Они контролируют режиссера. Да, так бывает. Более того, сразу видно, если режиссер не может продвинуть его/ее видение. В таком случае у меня появляется ощущение, что эти люди заняты другим делом. Но с „Чудо-женщина: 1984“, как мне кажется, я сделала именно то, что хотела. И все, что требуется супергеройскому фильму, у меня выходит естественно: я обожаю снимать отличные экшен-сцены на фоне отличных декораций. Мне это очень нравится».

Лента «Чудо-женщина: 1984» ожидалась в кинотеатрах 5 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса студия Warner перенесла релиз на 14 августа 2020-го.

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Источник: Premiere