Релиз «Чудо-женщины: 1984» перенесли на август. «Довод» Нолана выйдет в запланированный срок

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 студия Warner приняла решение перенести релиз нескольких проектов, которые ожидались в кинотеатрах в ближайшие месяцы. Блокбастер «Чудо-женщина: 1984» должен был выйти 5 июня, но теперь увидит свет 14 августа. При этом премьера картины Кристофера Нолана «Довод» состоится 17 июля, как и было запланировано изначально.

«„ЧЖ: 1984“ мы запускали с намерением показать фильм на большом экране и с радостью сообщаем, что студия Warner выпустит картину в кинотеатрах 14 августа, — заявил глава студии Тоби Эммерих. — Надеемся, к тому моменту мир станет более безопасным и здоровым местом».

Чтобы освободить место для сиквела «Чудо-женщины» студия перенесла релиз хоррора Джеймса Вана «Злое», который должен был выйти 14 августа.

На неопределенный срок переехал мультфильм «Скуби-ду», ожидавшийся в кинотеатрах 15 мая. Новую дату релиза также получит мюзикл Лин-Мануэля Миранды «На высоте», который должен был выйти 26 июня.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Deadline