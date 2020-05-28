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Зак Снайдер опубликовал кадр с главным злодеем режиссерской версии «Лиги справедливости»

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Дарксайд, один из главных злодеев комиксов DC, должен был стать центральным антагонистом в «Лиге справедливости» Зака Снайдера, но так и не попал в фильм, который сделал Джосс Уидон. Теперь Снайдер готовится выпустить режиссерскую версию блокбастера и вернуть злодея на экраны. Постановщик поделился в Twitter кадром с Дарксайдом и подписал: «Он грядет… на HBO Max».

20 мая стало известно, что так называемая «Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на HBO Max в 2021 году. В рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали» режиссер раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. При этом Снайдеру не одобрили досъемки или пересъемки, и ему предстоит создавать режиссерскую версию из существующих материалов.

Сообщалось, что на создание режиссерской версии планируется выделить порядка 20—30 млн долларов. Однако председатель WarnerMedia и глава HBO Max Боб Гринблатт уточнил, что «Лига справедливости Зака Снайдера» — проект чрезвычайно сложный и масштабный, бюджет которого в итоге может превысить заявленные 30 млн долларов.

«Потому что это не то же самое, что зайти в хранилище и достать оттуда версию Снайдера, — объяснил Гринблатт во время записи подкаста Recode Podcast. — Ее не существует. На самом деле, Зак ее сейчас создает, и это сложный процесс с новыми спецэффектами и кардинальным переосмыслением всего фильма. Это сложно и чрезвычайно дорого».

На данный момент неизвестно, в каком формате выйдет режиссерская версия — в виде четырехчасового фильма или ленты, разделенной на шесть глав. Точная дата выхода «Лиги справедливости Зака Снайдера» также не сообщается.

Источник: Variety

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