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Джордж Лукас в последний момент потребовал исправить концовку пятого эпизода «Звездных войн»

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21 мая 1980 года, до начала широкого проката, в американских кинотеатрах прошли специальные показы фильма «Империя наносит ответный удар»Джордж Лукас лично посетил один такой показ, после чего связался с руководителем компании Industrial Light & Magic Томом Смитом и заявил, что картину требуется несколько доработать. Создатель «Звездных войн» заметил проблему в финальных кадрах.

По словам Смита, в оригинальной версии финальной сцены было непонятно, где Чубакка и Лэндо расположены в пространстве относительно Люка, Леи и дроидов. Первые улетают на «Тысячелетнем соколе» спасать Хана, а вторые остаются на борту медицинского фрегата. Зрители не могли разобраться, где находятся корабли и персонажи. В итоге кинематографисты взялись исправить финал до начала широкого проката, старт которого был запланирован на 18 июня.

В кратчайшие сроки они сделали новую модель корабля, подготовили дополнительные материалы, изменили саундтрек и диалоги. Они сняли три новые сцены: показали флот армии повстанцев, сделали отдельную сцену с «Соколом», показав, что Лэндо и Чуи находятся на другом корабле, и добавили переход от «Сокола» к медицинскому фрегату. До этого между кабиной «Сокола» и помещением фрегата была прямая склейка, из-за чего возникало ощущение, что все герои находятся на одном корабле.

Когда они закончили работу в рекордные сроки, Лукас спросил Смита: «Постойте! Если вы парни так быстро справились, почему вам потребовалось столько времени на все остальное?»

В конечном счете пятый эпизод обернулся для «Звездных войн» и Лукаса победой: при бюджете в 18 млн долларов сборы в Штатах составили 209 млн долларов. «Империя наносит ответный удар» и по сей день считается одной из лучших частей франшизы.

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Источник: StarWars

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