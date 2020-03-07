Пэтти Дженкинс отказалась снимать «Тора 2» из опасений, что сиквел убьет ее карьеру

В интервью Vanity Fair режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс объяснила, почему в 2011 году отказалась от режиссерского кресла «Тор 2: Царство тьмы». Постановщица была уверена, что на основе имеющегося сценария не получится сделать хороший фильм, а в провале в конечном счете обвинят ее.

«Я не верила, что смогу сделать хороший фильм из сценария, которые они планировали использовать, — говорит Дженкинс. — Думаю, это имело большое значение, потому что выглядело бы как мой провал. Смотрелось бы как: „О боже, фильм поставила женщина и не справилась“. Это был момент в моей карьере, когда я поняла: пускай все сделает другой режиссер, тогда это будет не так важно».

«Нельзя соглашаться на фильм, в который не веришь, — продолжает режиссер. — Единственная причина, почему я могла бы согласиться, — чтобы доказать людям, что я могу это сделать. Но в случае провала это бы ничего не доказало. Не думаю, что я бы получила после этого второй шанс. И за это я чрезвычайно благодарна».

В октябре 2011 года стало известно, что Дженкинс поставит для Marvel сиквел «Тора». Однако в декабре было объявлено, что она оставила проект из-за творческих разногласий со студий, и режиссерское кресло занял Алан Тейлор. На тот момент источники утверждали, что Marvel отказалась от постановщицы по причине отсутствия у нее четкого понимания ситуации. Руководство сочло, что Дженкинс будет сложно работать с проектом, и уволило ее, не дожидаясь начала съемок.

Опасения Дженкинс оказались оправданными: «Тор 2» считается одним из наименее успешных фильмов киновселенной Marvel. Даже исполнитель главной роли Крис Хемсворт признает, что сиквел вышел посредственным. Неудача с картиной, однако, практически не сказалась на карьере Тейлора, который после этого поставил «Терминатор: Генезис» и приквел «Клана Сопрано». Дженкинс, в свою очередь, впоследствии сняла «Чудо-женщину» и сейчас заканчивает работу над продолжением, которое увидит свет 14 августа.

Источник: Vanity Fair

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