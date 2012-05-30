КиноПоиск

Концепты «Бэтмена»: Реалистичный бэтмобиль для нового Темного рыцаря

Обсудить0

Художник концепт-артов Джефф Фрост опубликовал на своем сайте фотографии бэтмобиля Роберта Паттинсона из фильма «Бэтмен». Фото демонстрируют модель машины с четырех ракурсов и позволяют лучше рассмотреть новый бэтмобиль, сделанный с упором на реалистичность, но, тем не менее, сохраняющий элементы летучей мыши.

Вывесив фото, Фрост быстро закрыл страницу с ними, но изображения успели распространиться по сети. Но это не первые кадры с новым бэтмобилем: в начале марта режиссер Мэтт Ривз опубликовал в Twitter фото машины со съемочной площадки.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Режиссер «Отряда самоубийц» заявил, что его фильм «насильно» превратили в комедию из-за «Дэдпула»

Режиссер «Отряда самоубийц» заявил, что его фильм «насильно» превратили в комедию из-за «Дэдпула»

Сегодня, 10:118
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок сиквелов «Аватара»

Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок сиквелов «Аватара»

Сегодня, 08:413
Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»

Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»

30 мая12
Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода» не показывал фильмов для вдохновения

Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода» не показывал фильмов для вдохновения

29 мая19

Главное сегодня

«Дитя погоды» Макото Синкая: Атмосферное аниме о любви и взрослении

Сегодня0
«Дитя погоды» Макото Синкая: Атмосферное аниме о любви и взрослении
Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча
КиноПоиск HD

Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча

Сегодня1
Нуар и вторжение коммунистов: Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

Нуар и вторжение коммунистов: Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

час назад1
Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»
Сериалы

Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»

Вчера18
Дж. К. Симмонс хочет сыграть отца всех актеров по имени Крис

Дж. К. Симмонс хочет сыграть отца всех актеров по имени Крис

час назад0
Концепты «Бэтмена»: Реалистичный бэтмобиль для нового Темного рыцаря

Концепты «Бэтмена»: Реалистичный бэтмобиль для нового Темного рыцаря

3 часа назад8
Сериал по мотивам драмы «Текст» выйдет на видеосервисе START в августе 2020-го

Сериал по мотивам драмы «Текст» выйдет на видеосервисе START в августе 2020-го

Сегодня, 13:382
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт