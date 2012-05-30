Концепты «Бэтмена»: Реалистичный бэтмобиль для нового Темного рыцаря

Художник концепт-артов Джефф Фрост опубликовал на своем сайте фотографии бэтмобиля Роберта Паттинсона из фильма «Бэтмен». Фото демонстрируют модель машины с четырех ракурсов и позволяют лучше рассмотреть новый бэтмобиль, сделанный с упором на реалистичность, но, тем не менее, сохраняющий элементы летучей мыши.

Вывесив фото, Фрост быстро закрыл страницу с ними, но изображения успели распространиться по сети. Но это не первые кадры с новым бэтмобилем: в начале марта режиссер Мэтт Ривз опубликовал в Twitter фото машины со съемочной площадки.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.