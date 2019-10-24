Слух дня: Веном появится в камео в фильме «Морбиус, живой вампир»

Студия Sony продолжает развитие собственной киновселенной, связанной с Человеком-пауком, и, согласно источникам, планирует включить камео Венома в картину «Морбиус, живой вампир». При этом инсайдеры уточняют, что речь не идет о полноценном появлении, но лишь о небольшой сцене, которая расскажет о деятельности героя Тома Харди в Сан-Франциско.

Однако студия не ограничится связью Морбиуса с Веномом. Sony также рассчитывает добавить в картину камео Джея Джоны Джеймсона, которого должен вновь сыграть Дж. К. Симмонс. Актер играл знаменитого журналиста в трилогии Сэма Рэйми и вернулся в роли персонажа в сцене после титров в фильме «Человек-паук: Вдали от дома».

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут. В 2018 году точно так же утверждалось, что в «Веноме» появится Человек-паук в исполнении Тома Холланда.

Если же слухи подтвердятся, то участие Джеймсона в «Морбиусе» фактически объединит две киновселенные и позволит Sony сделать фильм, в котором на экране встретятся Человек-паук и Веном. Ранее о возможном кроссовере персонажей говорили источники, а режиссер «Венома» Рубен Фляйшер заметил, что, по его мнению, к этому все и идет.

Фильм «Морбиус» расскажет историю ученого Майкла Морбиуса (Джаред Лето), который с детства страдал от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и создает на ее основе новую сыворотку. Но препарат вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Источник: We Got This Covered

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.