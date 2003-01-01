Человек-паук и Веном могут встретиться в будущем фильме

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В беседе с Fandom режиссер «Венома» Рубен Фляйшер признался, что антигерой Тома Харди и Человек-паук Тома Холланда в итоге могут появиться на экране в одном фильме.

«К этому все ведет, и это очень интересно, потому что мы изменили историю происхождения Венома, — говорит Фляйшер. — В комиксах он эволюционировал из Человека-паука, но из-за ситуации Marvel/Sony мы не могли этого сделать. И теперь, мне кажется, все идет к тому, что будет очень интересно увидеть, когда они столкнутся на экране».

Когда в конце сентября Sony и Disney договорились о совместном использовании Человека-паука, глава Marvel Кевин Файги также намекнул на возможный кроссовер двух киновселенных.

«Так уж вышло, что он (Человек-паук — Прим. ред.) единственный герой с суперспособностью переходить в другие киновселенные, — заметил продюсер. — Так что пока Sony развивает свою Спайди-вселенную, никогда не знаешь, что может произойти в будущем».

Сейчас Келли Марсел работает с Харди над сценарием «Венома 2», который ожидается в американских кинотеатрах 1 октября 2020 года. Энди Серкис занимает режиссерское кресло картины. Дата начала съемок сиквела пока не сообщается.

Источник: Fandom

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