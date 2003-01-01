Слух дня: Disney хочет выкупить у Sony Человека-паука за 5 млрд долларов

Как сообщает источник, знакомый с планами Disney, студия рассматривает возможность вернуть Marvel права на Человека-паука и сопутствующих персонажей. Согласно информации инсайдера, Disney готова предложить Sony за супергероя от 4 до 5 млрд долларов.

Источник утверждает, что Disney видит в Человеке-пауке, одном из самых популярных и известных персонажей Marvel, идеальную замену для Капитана Америка и Железного человека, которые были отправлены на покой в «Мстители: Финал». Инсайдер также опроверг ранее появившийся слух, что Disney может заплатить за Человека-паука 10 млрд долларов.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

27 сентября Disney и Sony достигли новой договоренности по поводу совместного использования Человека-паука. Месяцем ранее они расторгли сделку, но в итоге вновь вернулись за стол переговоров. По условиям новой сделки Disney будет получать с фильмов о Человеке-пауке около 25% прибыли, а Питер Паркер сможет появиться в одном из фильмов франшизы Marvel. Кевин Файги и Эми Паскаль выступят продюсерами третьей части. При этом Disney оставит за собой все права на выпуск сопутствующих товаров.

Источник: Yahoo

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