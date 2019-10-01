В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг

Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг. Она должна появиться на экране вместе с Карнажем, который, предполагается, станет главным злодеем сиквела.

Визг, также известная как Фрэнсис Луиза Баррисон — безумная суперзлодейка, способная создавать звуковые волны, которые она может использовать для бросков и оглушения врагов. Долгое время она выступала в качестве антагонистки супергеройского дуэта Плаща и Кинжала или Человека-паука, но впоследствии стала помощницей и возлюбленной безжалостного серийного убийцы Клетуса Кэсседи, носителя симбиота по имени Карнаж.

Подробности сиквела не раскрываются. Источники считают, что в центре сюжета второго фильма окажется именно Кэсседи, которого в одной из финальных сцен «Венома» сыграл Вуди Харрельсон. Карнаж появился на свет, когда отпрыск Венома объединился с Кэссиди, благодаря чему убийца превратился в кровожадного монстра.

Представитель Sony никак не прокомментировал представленную информацию. Он отметил, что проект находится на ранней стадии разработки и какая-либо конкретика отсутствует.

Сейчас Келли Марсел работает с Томом Харди над сценарием «Венома 2», который ожидается в американских кинотеатрах 1 октября 2020 года. Энди Серкис занимает режиссерское кресло картины, а Харди вернется в роли Эдди Брока. Старт съемок сиквела запланирован на начало 2020 года.

Источник: Deadline