Слух дня: Студия Warner сделает отдельные фильмы о противниках Бэтмена

40 минут назадОбсудить0

Как сообщают источники, студия Warner намерена в будущем выпустить несколько сольных проектов с разными противниками Бэтмена. Согласно инсайдерам, на данный момент в планах студии фильмы о Двуликом, Загадочнике и Мистере Фризе. 

Напоминаем, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Все упомянутые источниками проекты пока официально не запущены в производство. Скорее, они демонстрируют желание студии заработать на успехе «Джокера» Тодда Филлипса, который получил главный приз на Венецианском кинофестивале и установил рекорд октября с 93,5 млн долларов сборов.

Двуликий, Мистер Фриз и Загадочник — классические противника Бэтмена, постоянно возникающие на страницах комиксов о Темном рыцаре. Двуликий — бывший прокурор Харви Дент, чье поврежденное лицо привело к раздвоению личности. Гениальный ученый Виктор Фриз работал со сверхнизкими температурами и после неудачного эксперимента превратился в безжизненного и хладнокровного Мистера Фриза. Загадочник, он же Эдвард Нигма, считает себя самым умным человеком Готэма и использует преступления, чтобы выставить на показ свой интеллект.

В дополнение к этому источники утверждают, что Warner рассматривает возможность выпустить фильм о Женщине-кошке, который будет прямым спин-оффом «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Источник: We Got This Covered

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