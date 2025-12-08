Писатель Алексей Поляринов — о сценарии для игры «Мор 3» и черновиках своих романов

Или другой случай. Нам нужно было показать сцену из прошлого героя, но создавать под нее целый квест — это долго, скучно и дорого. Задача была в том, чтобы быстро и кратко дать игроку важную информацию из прошлого, не прибегая к банальному флешбэку. В итоге мы нашли бесшовный и, мне кажется, довольно изящный выход из положения. В игре есть так называемые Инквизиторы — представители местных спецслужб, которые умеют залезать в сознание другим людям. Мы написали очень сложную серию диалогов, в которой герой вроде бы разговаривает с коллегами в Институте, но в диалог внезапно врывается Инквизитор. Сцена построена так, чтобы в процессе разговора до игрока дошло: это не банальный флешбэк, это Инквизитор прямо сейчас копается в памяти Бакалавра, психически подавляет его, заставляет вспоминать необходимые элементы прошлого. И весь диалог подается как противостояние, в котором герой пытается выгнать Инквизитора из своей головы.