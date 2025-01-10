Рината Тимербаева, 24 года, актриса. Играла в «Красной Поляне» и «Лихих»

— От зимних видов спорта не так уж далека — все детство каталась на лыжах. Но на сноуборде до съемок в «Поляне» не стояла ни разу. Пришлось научиться! И это, надо сказать, было очень здорово. Спускаюсь как-то на тренировке со склона и вдруг падаю. Бурча снимаю шлем, думаю: «Будь оно все проклято!» А потом поворачиваю голову и оглядываюсь. Всё в огнях, сногсшибательной красоты звезды, снег вокруг белый-белый, люди улыбаются! В голове сразу: «Вау! Как красиво! Я в Сочи, снимаюсь с классными ребятами да еще и познаю что-то новое». Встаю, в общем, и говорю всем: «Поехали дальше!»