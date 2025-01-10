Рината Тимербаева, 24 года, актриса. Играла в «Красной Поляне» и «Лихих»

2024 год для начинающей актрисы Ринаты Тимербаевой стал знаковым: она окончила Российский государственный институт сценических искусств и снялась в двух ярких проектах сезона — в «Лихих» и «Красной Поляне». Но если у Юрия Быкова Рината сыграла лишь в эпизоде, то Роман Прыгунов доверил дебютантке главную роль мошенницы Саши, разоблачающей бандитов на олимпийском курорте. Чем закончится ее история, узнаем уже 25 января, когда выйдет вторая половина сезона. А пока читаем новый выпуск рубрики «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты. Актриса рассказывает о Краснодарском крае и волнении на съемочной площадке, вспоминает любимые авантюрные комедии и рассуждает о вечном конфликте бедных и богатых.
Дата и место рождения: 15 июля 2000 года, Уфа
Рост: 168 см
Цвет глаз: голубые
Привет! Меня зовут Рината, и я родилась и выросла в Башкортостане, в Уфе. С детства занималась в разных кружках, спортивных и творческих. Думала, что буду ветеринаром, потом хотела быть журналистом, а в итоге поступила на актерский. С тех пор пробую себя на этом поприще.
— Что тебя сегодня порадовало?
— Утро было сумбурным, так что меня успел обрадовать только латте на кокосовом. Ну, и праздничный центр Москвы! Столица зимой очень красивая. Каждый раз любуюсь, приезжая накануне праздников.
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние?
— С ходу вспоминается творчество режиссера Роберто Бениньи, которого я открыла для себя на первом курсе университета. Особенно впечатлила «Жизнь прекрасна», с тех пор стараюсь жить по этому фильму, видеть что-то прекрасное в мелочах. Даже в самые тяжелые периоды, когда кругом творится жуть.
Еще назову «Русалку» Анны Меликян — ее увидела перед поступлением. Прекрасное кино — и стилистически, и визуально. Но больше всего вдохновляет, что это дипломная работа, сделанная чуть ли не на собственные финансы. Однажды наш педагог сказал, что самые классные концепты и сюжеты рождаются именно в студенчестве. Парадокс! Нет ни денег, ни времени, ни сна, но ты буквально пышешь идеями. «Русалка» — лучшее тому подтверждение.
Ну а третьей пусть будет какая-нибудь картина Паоло Соррентино. «Великая красота», «Молодость» — они все чудесные. Нравится неповторимая атмосфера, а в «Руке бога» еще и посыл: когда вокруг полный коллапс, только ты сам можешь из него выбраться. Мысль вроде бы простая, но важная. Все чаще к ней прихожу.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрела в кинотеатре?
— Помню, что впервые в кино посмотрели мои брат и сестра. Это был «Вольт». Не скажу, что любимый мой мультфильм, но очень хороший! Сестренка и брат плакали, когда пес в начале потерялся. А я сидела и думала: «Ой, ну чего они рыдают? Рано же! Плакать-то в конце обычно надо»… Уже в 10 лет, в общем, поняла, как устроены мультики. Сначала задорно, потом ближе к концу грустно, но в итоге все хорошо.
И еще есть одно яркое детское впечатление. Как-то раз, будучи в гостях у бабушки, мы нашли в шкафу проектор для показа диафильмов. Смотрели потом слайды по рассказам Гоголя, а мама их озвучивала. Было волшебно.
— Лучший фильм для первого свидания?
— Смотрела однажды на свидании «500 дней лета». Фильм очень понравился, но он про расставание. Не знаю, насколько уместно его советовать, поэтому назову еще один — «Джули и Джулия». А вообще, на свидании смотреть надо то, чем хочется поделиться с человеком, то, что тебя самого вдохновляет. Вот я бы, например, включила молодому человеку «Лунного папу» Бахтиера Худойназарова. Там такие чудесные Чулпан Хаматова и Николай Фоменко!
— А худший?
— «Каникулы» 2015 года, но это опять же личный опыт.
— Любовь — это…
— Радовать другого человека.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Меня несложно растрогать. В последний раз плакала, когда пересматривала «Приходи на меня посмотреть». Одна только тема уже трогательная — отношения матери и дочки, у которых нет никого, кроме друг друга. В момент, когда герой Олега Янковского приходит и остается, всегда реву.
— Фильм, где ты хотела бы сыграть вместо главной актрисы?
— В «Лунном папе». Но у меня совершенно иная психофизика. К тому же там Чулпан Хаматовой всего 17 лет, от нее исходят очаровательные наивность и чистота. Так что пусть будет «Анора». Майки Мэдисон сыграла великолепно! Несмотря на профессию стриптизерши, нет в ее героине никакой пошлости, зритель не испытывает к ней отвращения. Совсем наоборот, ее хочется обнять и утешить.
— «Красная Поляна» — первый проект, где ты играешь главную роль. Чем он тебя привлек?
— Хотелось поработать с таким режиссером, как Роман Прыгунов. Его «Духlеss» и «Беспринципные» очень классные! А еще мне показалось, что сняться на курорте в Сочи — клевая сделка. (Смеется.)
— Перед тобой стояла сложная задача — сыграть героиню, которая плохо поступает, но вместе с тем вызывает симпатию.
— Возможно, это нехорошо, но во время съемок я придумывала оправдания для героини. Она не столько совершает гадости, сколько выкручивается, действует по обстоятельствам. В конце концов, Саша никого не убивает. Да и крадет у состоятельных людей, а не у бабушки, просящей милостыню в переходе. В жизни такая логика, разумеется, не работает. Но в вымышленной реальности сериала это допустимо, иначе история не будет увлекательной.
— Вдохновлялась фильмами про мошенников?
— Перед съемками пересмотрела «8 подруг Оушена». Потому что в сериале есть одна сцена, которая, мне кажется, похожа на этот фильм, хотелось почерпнуть вдохновение. Также посмотрела «Я худею» с Сашей Бортич, пытаясь поймать комедийный русский вайб. А еще тот же «Духlеss», чтобы посмотреть, как у Прыгунова артисты работают в кадре.
— Твоя любимая авантюрная комедия?
— Мне в этом плане нравятся фильмы Гая Ричи, особенно ранние. Он круто жонглирует сюжетными линиями, умело сплетая их в конце. Правда, сейчас многие копируют его почерк, и эффект слегка теряется. Также классная комедия — «Убийство на яхте», этакая пародия на Агату Кристи с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Похохотать с друзьями — самое то! Есть и забавные шутки, и тот самый дух авантюризма. И еще один фильм вспоминается — «Джулс». По сюжету в нем летающая тарелка терпит крушение на заднем дворе у пенсионера. Смешная и добрая картина.
— Твои партнеры по проекту — опытные артисты. Учили чему-нибудь на съемочной площадке?
— Старшие коллеги очень помогали на репетициях. Вместе с ними мы разбирали сцены, пытались понять, чего мы от них хотим. Но первые три съемочных дня были очень стрессовыми. Мой опыт на площадке был довольно скромным. А тут большой проект, длительная смена, известные артисты, которые мгновенно включаются в работу. Но ребята — спасибо им — вошли в положение, окружили добром и позитивом, дали время, чтоб разобраться, настроиться на нужный лад.
— «Красная Поляна» в каком-то смысле продолжает тренд на комедии нравов. И даже использует проверенные Эстлундом и Поланским сеттинг. Почему такие фильмы столь популярны?
— Думаю, дело в извечном конфликте бедных и богатых, в желании наблюдать за жизнью другого класса людей. Отсюда, собственно, журналы, рассказывающие про жизнь звезд, неутихающие сплетни и тому подобное.
Я сама больше люблю фантастику и фэнтези, волшебные миры и далекие галактики, которые нам точно не суждено увидеть. Всегда рада пересмотреть «Хоббита» или, скажем, «Хроники Нарнии». Последние люблю чуть ли не больше, чем «Гарри Поттера». Увидев фильм в детстве, мечтала попробовать рахат-лукум, который ели герои. Он выглядел как магия! Цветные кубики, да еще и в сахаре! Мама мечту исполнила, и с тех пор это моя любимая сладость наряду с мармеладом.
— И все же богатых надо есть? Или достаточно над ними посмеяться?
— Достаточно, думаю, посмеяться.
— В кадре то и дело громко кутят. А ты сама тусовщица?
— Совершенно нет! Я не дома переночевала впервые только в 18 лет. А на вечеринках обычно сижу где-нибудь сбоку с кружкой чая.
— А как дела с зимними видами спорта? Реально вставала на доску?
— От зимних видов спорта не так уж далека — все детство каталась на лыжах. Но на сноуборде до съемок в «Поляне» не стояла ни разу. Пришлось научиться! И это, надо сказать, было очень здорово. Спускаюсь как-то на тренировке со склона и вдруг падаю. Бурча снимаю шлем, думаю: «Будь оно все проклято!» А потом поворачиваю голову и оглядываюсь. Всё в огнях, сногсшибательной красоты звезды, снег вокруг белый-белый, люди улыбаются! В голове сразу: «Вау! Как красиво! Я в Сочи, снимаюсь с классными ребятами да еще и познаю что-то новое». Встаю, в общем, и говорю всем: «Поехали дальше!»
— А трюки по типу падений с трамплина? Тоже всё сама?
— Признаюсь, хотела. Но команда решила меня поберечь и правильно сделала. Когда увидела трамплин, поняла, что пока не готова. Там было реально высоко! Хотя на видео так не кажется. Девочка-каскадер все сделала очень круто и профессионально. Если бы я полезла и что-то повредила, то съемки пришлось бы приостанавливать.
— На какие жертвы ты готова ради достойной роли?
— За это и ценю актерскую профессию — она позволяет попробовать новое. Поменять внешность или выполнить трюк — само собой разумеющиеся вещи. Покрасить волосы или сделать каре — легко. Научиться делать сальто — с удовольствием. Если это оправданно, то почему бы и нет. Не согласилась бы только на то, что противоречит моему мировоззрению, моральным устоям.
— Как тебе Краснодарский край?
— Очень красивый! Сочи, Красная Поляна, Адлер — все довели до ума. Но цены… московские. Если приехать просто отдохнуть, а не работать, то будет дороговато. Понимаю, почему моя Саша стырила деньги. (Смеется.)
Еще мы ездили на водопады и к морю. На побережье была непогода. Высоченные волны, спасатели орут: «Уходите, штормовое предупреждение». А мы перелезли через забор и с криками «Свобода!» побежали к воде. Классно провели время.
— Не так давно вышла первая половины «Лихих» с твоим участием. Как ты относишься к засилию кино и сериалов про 90-е?
— Когда бум только-только начался, было интересно. Сейчас уже не так, но если проект талантливо сделан, то пусть будет. Вот на последнем «Новом сезоне», например, посмотрела «Где наши деньги?» Владимира Зинкевича. Очень понравилось! Даже в свой Telegram-канал об этом написала, хотя редко так делаю.
— Юрий Быков — своенравный, но большой режиссер. Как тебе с ним работалось?
— Да я просто была счастлива, что снимаюсь у Быкова! Пусть и в маленьком эпизоде. Это было на третьем курсе, пробы прилетели совершенно случайно. Но, пообщавшись с коллегами на площадке, поняла, что там у многих относительно короткие, но яркие выходы. К слову, забавное совпадение: у нас в «Красной Поляне» роли бандитов исполнили актеры, снимавшиеся в «Лихих».
Что касается работы с Юрием, то он профессионал. Я отснялась буквально за час, но успела посмотреть, как он взаимодействует с главными артистами: дает четкие и дельные указания, но в то же время оставляет пространство для импровизации, не пуская при этом все на самотек. В конце съемок поцеловал меня в темечко, и я довольная поехала домой.
— Твое хобби?
— Люблю делать то, что можно потом подарить: рисунки, открытки, украшения. У меня есть мечта — сделать дизайн для футболок. Но пока ни одну свою работу пустить в тираж не хочется. Хотя для друзей я делала одежду с собственными принтами.
Еще иногда играю на гитаре, меня это успокаивает. А совсем недавно вслед за другом начала осваивать флейту! Но домашние не очень счастливы. Приходится слушать мое фью-ю-ю-ю мимо нот.
Также хожу на танцы, занимаюсь английским. Кажется, у меня до сих пор осталось школьное мышление, заточенное на всякого рода тесты.
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.
— В последнее время все больше слушаю техно. Никогда не была любителем, но сейчас очень заходит. Поднимает настроение, ритм придает энергии, особенно в фитнес-зале. В то же время могу слушать какой-нибудь фольклор, наложенный на музыку. Иными словами, я меломан. Настолько, что в 15 лет в моем плейлисте уживались Мэрилин Мэнсон, Эминем и Лана Дель Рей. А из российского — Хаски. Помню, удивлялась, что его песни использовали в спектаклях. Например, у Бутусова. Круто!
— Есть песня, которая лучше всего говорит о тебе?
— «Hey Ya» Авриеля Бенджамина.
— Твой самый большой в жизни страх?
— Многого боюсь. Но жизнь часто меня сталкивает со страхами, и оказывается, что их все можно перебороть. Все, кроме, пожалуй, страха за близких.
— Ты же еще детям преподаешь актерское мастерство. Расскажи про это.
— Со мной связалась одна питерская студия, и я согласилась посотрудничать в формате «а почему бы и нет?». Прямо серьезным педагогом себя не считаю. Отношусь к этой работе как к еще одному способу развиваться. Вроде бы кого-то учишь, а на деле учишься сам, отрабатываешь навыки, заставляешь себя размышлять. К тому же мне просто нравится делиться энергией с детьми и заряжаться ей от них.
— Дети воспринимают тебя как педагога?
— Преимущественно да. Хотя были забавные истории. После двух занятий подошел ко мне один мальчик и спросил: «А вы учительница?» «Да», — отвечаю ему. А он: «Нет! Вы слишком красивая для учительницы». (Смеется.)
— Какой самый ценный урок ты получала от коллег на площадке?
— Мой мастер Семён Яковлевич Спивак обладает потрясающим воображением. Любой творческий процесс, зашедший в тупик, он мог пересобрать и заново запустить. Но чаще всего вспоминаю слова педагога по речи Владислава Евгеньевича Комарова, который учил нас приходить к себе. «Быть собой — высшее мастерство», — говорил он. Отталкиваться от себя, снимать лишние маски — вот главный урок.
— С каким режиссером хотела бы поработать?
— Как посмотришь хороший фильм, так и хочешь попасть к его режиссеру. Вот кто сейчас, например, не мечтает сняться у Шона Бэйкера?
— Твое тотемное животное?
— Лиса.
— Что бы ты сказала себе пятилетней?
— Ничего не бойся!
— Что бы пожелала себе через 20 лет?
— Радоваться мелочам и не стать грустным взрослым.
Автор: Никита Демченко
Фото: Маша Федина для Кинопоиска