Что смотреть дома: «Последний наемник», «Капитан Марвел 2», новый сезон «Полиции Токио»

Наемный убийца Финбар Мерфи (Нисон) уходит на покой и открывает паб в тихом местечке Гленколемкилл. Покой нарушают три бойца ИРА во главе с Дойренн МакКанн (Керри Кондон). Как только они начинают терроризировать местных жителей, Финбар снимает ружье с гвоздя. «Последнего наемника» поставил режиссер «Заступника» Роберт Лоренц. На вторых ролях — Киран Хайндс и Джек Глисон из «Игры престолов».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.