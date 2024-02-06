Что смотреть дома: «Последний наемник», «Капитан Марвел 2», новый сезон «Полиции Токио»

Боевик с Лиамом Нисоном и фантастическая супергероика спорной успешности. Возвращение российского сонного апокалипсиса и токийского криминала из 1990-х. Немного хоккея и много футбола. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Ирландская криминальная драма с Лиамом Нисоном
Где смотреть: Кинопоиск — c 10 февраля
Наемный убийца Финбар Мерфи (Нисон) уходит на покой и открывает паб в тихом местечке Гленколемкилл. Покой нарушают три бойца ИРА во главе с Дойренн МакКанн (Керри Кондон). Как только они начинают терроризировать местных жителей, Финбар снимает ружье с гвоздя. «Последнего наемника» поставил режиссер «Заступника» Роберт Лоренц. На вторых ролях — Киран Хайндс и Джек Глисон из «Игры престолов».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Драматический процедурал с Нэйтаном Филлионом
Где смотреть: Кинопоиск
Джон Нолан (Филлион) только в 45 решил стать полицейским, но вот пятому сезону он уже и сам довольно опытен, чтобы наставлять новичков. Его первой подопечной становится Селина Хуарес (Лиссет Чавес), а тем временем обстановка в Лос-Анджелесе все горячее: боевая Нила Харпер (Мекиа Кокс) ждет ребенка («Это девочка!»), а недавно окончивший обучение Аарон Торсен (Тру Валентино) получает ранение в результате нападения банды. Помимо личных и общественных трудностей, Нолана и компанию ждет и неизвестный злоумышленник, который начнет претворять в жизнь некий заговор (но это уже в шестом сезоне).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Сонный паралич национального масштаба продолжается
Где смотреть: Okko
Россию объяла неизвестная болезнь: люди не могут заснуть, а кто все-таки задремлет, рискует не проснуться. Надежду сулит загадочный город, где хворь научились излечивать, однако те, кого там разбудят, больше не будут испытывать привязанности к близким.
Среди тех, кто ищет покоя в заснеженном постапокалипсисе, — Алексей Филимонов, Фёдор Лавров, Анна Слю, Мариэтта Цигаль-Полищук, Сергей Бондарчук и Виталия Корниенко. На позиции режиссера Андрея Прошкина заменил Евгений Емелин, работавший над короткометражными ответвлениями первого сезона. Курируют проект все также Алексей Попогребский, Александр Плотников и Бакур Бакурадзе.
Один из главных конкурентов «Детства Шелдона» на CBS
Где смотреть: Амедиатека
Чета ньюйоркцев, Саманта (Роуз Макайвер) и Джей (Уткарш Амбудкар), неожиданно получает в наследство особняк семейства Вудстоун, который они намерены переделать в уютный отель. Мучаясь с ремонтом, пара узнает о маленьком секрете поместья: в нем обитает множество призраков из разных эпох. Живые и мертвые попытаются наладить общение, но это не избавит их от курьезов, проклятий и загадок. Например, как неупокоенной душе все-таки попасть на тот свет? Один из главных комедийных хитов CBS — ремейк одноименного британского ситкома. Третий сезон уже на подходе.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Документальный кукольный мультфильм
Где вышло: Myfrenchfilmfestival
Начало XX века. Жизнь на севере Италии становится невыносимой для семейства Угетто, и тогда Луиджи пересекает Альпы, чтобы начать все заново во Франции. Годы спустя его внук Ален Угетто начинает изучать семейные легенды, чтобы узнать реальную историю исхода.
Документалист Угетто погрузился в летопись семьи почти 10 лет назад, даже разыскал деревню Угеттера, которую дедушка покинул из-за войн, голода и нищеты. Кукольный мультфильм, побывавший на фестивалях в Локарно, Роттердаме, Анси и Лейпциге, он делал, используя вещи из быта предков вроде кусочков сахара и угля.
Бри Ларсон, квантовая запутанность и котики
Где вышло: Disney+
После того как Кэрол Денверс (Ларсон) победила Высший разум, управлявший империей крии, столичную планету Хала постигли гражданская война и экологический коллапс. Ставшая во главе цивилизации воительница Дар-Бенн (Зави Эштон) пытается восстановить родину при помощи квантового браслета, который позволяет воровать у других планет, например воду и воздух. Когда угроза нависает над Землей, объединить усилия предстоит Капитану Марвел, Мисс Марвел (Иман Веллани) и астронавтке Монике Рамбо (Тейона Паррис).
Снявшей нового «Кэндимена» Ниа ДаКосте досталась одна из самых сильных героинь Marvel, еще и в компании с другими обладательницами световых сил. Серьезный фильм о суперсестринстве и квантовой запутанности не слишком убедительно выступил в прокате, зато там часто обнимаются и появляется много инопланетных котиков.
Подробнее о фильме:
Энсел Элгорт и Кэн Ватанабэ в криминальной драме о Японии 1990-х
Где вышло: Max
1999 год. Журналист из Миссури Джейк Адельштейн (Элгорт) приезжает в Токио, чтобы заниматься криминальной хроникой. В этом невеселом деле он сводит знакомство не только с начальницей Эйми (Ринко Кикути), но и с детективом Хирото Катагири (Ватанабэ), вслед за которым погружается в подполье японской столицы.
Экранизация автобиографической книги Адельштейна. Сериал, над которым работал в том числе Майкл Манн («Схватка», «Феррари»), очень тепло приняли и зрители и критики, причем в Японии тоже. Во втором сезоне якудза активнее возьмутся за журналиста и детектива, а ансамбль пополнят Ёсукэ Кубодзука и Мики Мая — непредсказуемый преступник и взвешенная сотрудница НПА, которой не по душе методы Катагири.
Подробнее о сериале:
Драмеди с Вуди Харрельсоном, Лорой Линни и Нико Паркер
Где вышло: Hulu — с 9 февраля
Флорида, середина нулевых. Замкнутая старшеклассница Дорис (Паркер) живет с нервной матерью Кристиной (Линни) и братом Максом (Кри Кава), которому поставили смертельный диагноз. В хосписе, куда переводят паренька, она знакомится с активистом Полом (Харрельсон), который митингует за право уйти из жизни для неизлечимо больной Терри Шайво. Обмениваясь с ним болезненным опытом, Дорис пробует наладить школьную жизнь и завести наконец друзей. Частично автобиографический режиссерский дебют Лауры Кинли тепло приняли на фестивале «Сандэнс», где Нико Паркер («Одни из нас») получила актерский приз.
Эмоционально глубокая драма, отмеченная в Венеции
Где вышло: iTines, Hulu, Prime Video, Vudu
Писательница Рама (Каидже Кагаме) оказывается на судебном процессе, где рассматривается дело Лоуренс Коли (Гуслаги Маланга) — матери, которую обвиняют в убийстве 15-месячной дочери. Молодая женщина рассказывает, как беременность поставила крест на ее амбициях заняться наукой, и ищет у присутствующих ответ на вопрос, почему она так поступила.
На кинофестивале в Венеции фильм Алис Диоп получил Гран-при жюри, а затем попал в оскаровский шорт-лист (до номинации, правда, дело не дошло). Ранее постановщицу отметили призом секции «Столкновения» на Берлинале за альманах «Мы», посвященный жителям одной ветки парижского метро.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Джейсон Стэйтем в многоходовочке Гая Ричи
Новая рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — старый и любимый хит Гая Ричи.
Тандем Ричи и Стэйтема зарекомендовал себя с первого фильма, но «Револьвер» — самая лихая проделка британцев. Это азартный триллер по сценарию Люка Бессона о картежнике Джеке Грине, который отбыл семь лет в камере-одиночке из-за криминального авторитета Дороти Мака (покойный Рэй Лиотта). Выйдя на свободу, мужчина берется мстить при помощи «формулы победы».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Леонардо ДиКаприо снова в 1980-х — теперь не реальных, а по Пинчону
Пол Томас Андерсон, управившись с «Врожденным пороком», снова взялся за прозу самого загадочного писателя США — Томаса Пинчона. События «Вайнленда» стартуют в 1984 году, когда Рональд Рейган идет на второй срок, а экс-хиппи Зойд (ДиКаприо) скрывается от Управления по борьбе с наркотиками. В эту же далекую эпоху, всего тремя годами позднее, Джордан Белфорт (ДиКаприо) из «Волка с Уолл-стрит» открывает для себя способы быстрого обогащения. Гротескный трехчасовой эпос Мартина Скорсезе, основанный на реальных событиях.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Лина Миримская, Анна Котова и Ангелина Стречина в драме про отцовский автосервис
В каком-то смысле чеховский (даже имена те же) сюжет от режиссера «ИП Пирогова» и «Куплю актрису». После смерти отца трем сестрам достается малый бизнес по ремонту авто. Так учительнице из Ртищева Ольге (Миримская), саратовской парикмахерше Марии (Котова) и столичной банковской служащей Ирине (Стречина) предстоит не только встретиться годы спустя, но и наладить контакт с консервативными сотрудниками (Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Сергей Чирков).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Хоккей недели: «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Зеленое дерби с эксклюзивной студией Кинопоиска
Готовимся к плей-офф, смотрим классный хоккей и повышаем уровень экспертизы. 10 февраля «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют в Уфе. Несмотря на то, что оба клуба гарантировали себе плей-офф, у них хватает турнирной мотивации. Во-первых, это принципиальное дерби двух больших хоккейных клубов, главное в России прямо сейчас. Во-вторых, победа поможет подняться повыше в таблице и получить более удобного соперника в первом раунде. Пропускать нельзя — студия Кинопоиска с Денисом Казанским, Андреем Николишиным и Сергеем Гимаевым начнется в 13:45 по Москве, матч будет доступен в Плюсе.
Испания недели: «Реал» — «Жирона»
Самый непредсказуемый сезон Ла Лиги
Испанский футбол, кроме техники и судейских скандалов, в этом году радует киношным сюжетом: маленькая «Жирона» решила, что ей по силам завоевать титул чемпиона Испании, и уже больше полугода покоряет фанатов своей игрой. В роли злодея выступает богатый мадридский «Реал», для трофеев которого нужен отдельный стадион. Важнейшим в чемпионской гонке станет матч 10 февраля. Соперники сыграют между собой, а три очка за победу могут стать золотыми. Трансляция начнется в 20:25 по Москве, матч будет доступен в Плюсе.
Бундеслига недели: «Байер» — «Бавария»
Ключевой матч за чемпионство в Германии
Не менее интригующим получается сезон в Бундеслиге. Хаби Алонсо превратился в интересного тренера и превратил «Байер» в реальную угрозу гегемонии «Баварии» из Мюнхена. Главные конкуренты за титул зарубятся в ближайшем туре — такое просто нельзя пропускать! Для Алонсо титул может определить дальнейшую карьеру: «Ливерпуль» ищет сменщика для Юргена Клоппа, а Хаби стал звездой именно в составе скаузеров. Смотрим игру 10 февраля в 20:25 по Москве.
Медиафутбол недели: стартует «Кинопоиск FNL Camp»
Блогеры против профи на турецких газонах
Медиафутбол продолжает набирать силу в реальном мире и в жесткой конкуренции: медийные «Амкал» и Broke Boys сразятся с профи на товарищеском турнире в Турции, а Кинопоиск в этом году выступит главным вещателем и официальным партнером турнира. Зачем это смотреть? Хотя бы для того, чтобы проверить, чего стоят амбициозные заявления звезд из медиафутбола. Жестить никто не будет, но крепкие «Енисей» и «Родина» из Первой лиги и «Кызыл-Жар» из Казахстана заставят блогеров попотеть. Чтобы чуть уровнять шансы, турнир сыграют по правилам медиафутбола: два тайма чистого времени по 25 минут, оранжевые карточки и специальный красный мяч, один гол которым считается за два. Смотрите с 10 февраля на Кинопоиске в разделе «Спорт».
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Marcel Engelbrecht / Getty Images