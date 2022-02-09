Halo: разговорная драма по мотивам культового шутера

На стриминговом сервисе Paramount+ начался sci-fi-сериал по мотивам серии видеоигр, выходивших на консолях Xbox. Halo заранее продлили на второй сезон, но, кажется, звание нового фантастического хита ему все же не светит.



Середина XXVI века. Человечество давно выбралось за пределы материнской планеты и заселило множество миров. Всеми ими управляет Объединенное правительство Земли, но не всем это нравится. Внешние колонии сражаются за независимость, не желая платить дань центру. Восстания успешно подавляют генно-модифицированные спецназовцы, они же спартанцы, которым отдает приказы Космическое Командование Объединенных Наций (сокращенно ККОН).

Действие сериала стартует на одной из мятежных планет — Мадригале, богатом дейтерием, изотопом водорода, который используется как ядерное топливо. Более-менее спокойную жизнь нарушает вторжение агрессивных пришельцев из межзвездного союза, называемого Ковенант. Вскоре на планету прибывают и спартанцы, среди них — Мастер Чиф, он же Джон-117 (Пабло Шрайбер). К моменту их победы над инопланетянами в живых из местных остается только дочь местного начальника, Хван Ха Бу (Ерин Ха).

Пока девушка приходит в себя после шока, Мастер Чиф находит в пещере некий артефакт, оставленный древней расой Предтеч (именно за этим металлическим треугольником сюда и прибыл десант Ковенанта). Прикосновение к реликвии пробуждает в бесстрастном солдате стертые воспоминания о детстве, его сердце размягчается, и, когда начальство требует казнить сепаратистку Хван Ха Бу, Мастер Чиф не выполняет приказ и помогает девушке сбежать.

Halo находился в производственном аду целое десятилетие: в разное время к экранизации культовой видеоигры присматривались Стивен Спилберг и Руперт Уайатт. В итоге сериал доверили шоураннерам Стивену Кэйну («Шпионка») и Кайлу Киллену («Пробуждение»). Ответственность им досталась довольно серьезная: Halo — это флагманская франшиза Xbox, фанатская база насчитывает миллионы игроков, а сами игры обросли десятками книг, комиксов и прочих спин-оффов, которые сильно расширяют мифологию мира. Сериал должен был порадовать и бывалых геймеров, и посторонних зрителей, которые никогда в жизни не слышали про Ковенант, ККОН, спартанцев, ИИ Кортана и прочее.

Стартует Halo действительно бодро. После недлинной экспозиции начинается 15-минутный экшен-сегмент. Спартанцы в эффектных бронированных костюмах расправляются с пришельцами, на фоне что-то горит и взрывается, камера периодически становится субъективной — в общем, всё по лекалам дорогой видеоигры. А вот дальше возникают вопросы, особенно у зрителей и критиков, которые с первоисточником совсем незнакомы.

Экшен сменяет стремительная разговорная драма в футуристических декорациях. На фоне голубоватых экранов и в трюмах космических кораблей мелькают десятки персонажей, запомнить их принадлежность к разным политическим фракциям вымышленного мира практически невозможно. Периодически появляется зловещая блондинка (Чарли Мерфи), которая управляет пыточными щупальцами — кто она и почему дружит с Ковенантом? Загадочная женщина-врач (Наташа МакЭлхоун) растит собственного клона, а затем его убивает — что это было? Кого и зачем казнит сепаратистский вожак (Берн Горман), которого показывают только в телерепортажах?

Это определенно не «Игра престолов», раскрывавшая карты постепенно: создатели Halo вываливают на стол сразу все. Хитросплетение местных интриг, кажется, бесит даже фанатов, уже возникают длинные треды с критикой сериала. А для незнакомых с первоисточником это выглядит просто как нагромождение случайных сцен, очевидно, сделанных по лекалам усредненного фантастического сериала. Есть даже очевидный вайб «Мандалорца»: главный герой в первой же серии снимает шлем, хотя ему строго-настрого запрещено это делать (в играх его лицо целиком вообще не показывают). Увы, мимика Пабло Шрайбера пока проигрывает в выразительности даже этому зеленому шлему с золотым забралом.

Наташа МакЭлхоун и Пабло Шрайбер

Хотя Halo — это серия шутеров, в сериале уже во втором эпизоде Мастер Чиф откладывает оружие, летает с одной планеты на другую, пытается найти родной дом и даже ложится на операцию. И из-за этого дальнейшее начинает напоминать филлер, заставку, сюжетный ролик между миссиями, который отчего-то стал в десятки раз длиннее. Зачем его смотреть — вопрос открытый, ведь даже видеопрохождения Halo увлекают гораздо больше, чем эта попытка экранизировать боевик, выкинув из него суть жанра.

Удивительным образом это драматургическое решение Halo рифмуется с новой реальностью, когда все крупные видеоигровые платформы ушли из России. В этой ситуации остается лишь смотреть прохождения шутера в интернете.