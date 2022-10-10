Что смотреть дома: «Шантарам», 4-й сезон «Вавилон-Берлин», «Винчестеры»

1931 год. Как и другие страны, Германия столкнулась с Великой депрессией. На улицах Берлина происходят столкновения представителей Союза красных фронтовиков и НСДАП. Тем временем комиссару Гереону Рату (Фолькер Брух) поручают следить за гангстером Эйбом Голдштейном (Марк Иванир), которым интересуется ФБР.

Самый дорогой сериал в истории немецкого телевидения движется к финалу. Точкой в нуарной саге Тома Тыквера, Ахима фон Борриса и Хендрика Хандлёгтена станет год прихода Гитлера к власти. Автор литературного цикла-первоисточника Фолькер Качер, кстати, не планирует останавливаться: он хочет довести историю до «коллапса немецкой нации в 1938-м».

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