Что смотреть дома: «Шантарам», 4-й сезон «Вавилон-Берлин», «Винчестеры»

Экранизация одного из главных книжных хитов современности, продолжение эстетского сериала про Берлин накануне прихода Гитлера к власти и приквел культового мистического сериала — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Шантарам», 1-й сезон
Осужденный из Австралии релоцируется в Индию
Где смотреть: Apple TV+
Линдсей Форд (Чарли Ханнэм) — фальшивое имя грабителя, бежавшего из австралийской тюрьмы на оживленные улицы Бомбея. Здесь он легко находит знакомых, не совсем легальную работу и даже новое имя — Шантарам, «мирный человек».
Авантюрно-философский бестселлер Грегори Дэвида Робертса о приключениях в Индии 1980-х вышел в 2003 году. С тех пор его упорно пытались экранизировать; главного героя должен был сыграть Джонни Депп. Сериальную адаптацию в итоге написали Эрик Уоррен Сингер («Топ Ган: Мэверик») и Стив Лайтфут («Нарко»).
«Вавилон-Берлин», 4-й сезон
Шпионы и смута в последние годы Веймарской республики
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Premier
1931 год. Как и другие страны, Германия столкнулась с Великой депрессией. На улицах Берлина происходят столкновения представителей Союза красных фронтовиков и НСДАП. Тем временем комиссару Гереону Рату (Фолькер Брух) поручают следить за гангстером Эйбом Голдштейном (Марк Иванир), которым интересуется ФБР.
Самый дорогой сериал в истории немецкого телевидения движется к финалу. Точкой в нуарной саге Тома Тыквера, Ахима фон Борриса и Хендрика Хандлёгтена станет год прихода Гитлера к власти. Автор литературного цикла-первоисточника Фолькер Качер, кстати, не планирует останавливаться: он хочет довести историю до «коллапса немецкой нации в 1938-м».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Винчестеры», 1-й сезон
Приквел «Сверхъестественного» с родителями Сэма и Дина
Где смотреть: CW
1972 год. Джон Винчестер (Дрэйк Роджер) возвращается с вьетнамской войны и знакомится с бойкой Мэри Кэмпбелл (Мэг Доннелли), которая зарабатывает охотой на демонов. Юноша решает помочь девушке в опасной профессии, а также с поисками отца.
Первый спин-офф культового сериала «Сверхъестественное» обещает пролить свет на историю Джона и Мэри Винчестер, родителей Дина и Сэма. Шоураннерами выступили Дженсен Эклс и его жена Дэннил, которых благословил создатель оригинального шоу Эрик Крипке, сейчас работающий над «Пацанами».
«Спартак» — ЦСКА, «Торино» — «Ювентус», «Автомобилист» — «Ак Барс»
Центральные матчи РПЛ, Серии А и КХЛ на этой неделе
Где смотреть: Кинопоиск
Главный футбольный матч выходных — дерби «Спартака» и ЦСКА. Игра статусная и важная: победитель сохранит шансы догнать «Зенит», который лидирует в турнирной таблице. Посмотреть московское дерби можно 16 октября в 19:55 (Мск) с опцией Матч Премьер.
В Европе следим за противостоянием «Торино» и «Ювентуса» — это туринское дерби, и в матче может принять участие Алексей Миранчук, который на старте сезона получил обидную травму. Трансляция начнется 15 октября в 18:55 (Мск), игра доступна с опцией Матч! Футбол.
В разгаре хоккейный сезон: 14 октября в 16:50 (Мск) включаем матч лидеров КХЛ — «Автомобилиста» и «Ак Барса». Игра доступна для всех подписчиков Плюса.
«Человек-бензопила», 1-й сезон
Подросток с лезвиями из рук и головы истребляет демонов
Где смотреть: Crunchyroll
Чтобы вернуть долги отца, подросток Дэндзи работает на якудза — нелегально истребляет нечисть. Ест что попало, спит где придется; единственная отдушина — верный демонический пес-бензопила Почита. Когда Дэндзи отправляют на тот свет, Почита занимает место его сердца, и Дэндзи воскресает с неожиданной суперсилой превращаться в разрушительного Человека-бензопилу.
Одноименная манга Тацуки Фудзимото наводила шороху последние четыре года, собирая восторги как взыскательных читателей, так и тех, кто не слишком интересуется японскими комиксами. Запредельно жестокая и циничная история взросления способна порадовать богатой мифологией и сюжетными поворотами, а студия MAPPA («Атака титанов», «Дорохэдоро») обещает скрупулезно повторить оригинал (сам Фудзимото консультировал аниматоров и режиссеров).
Космический лайнер «Авеню 5» идеален для путешествий по Солнечной системе. Стандартный круиз занимает два месяца, но из-за поломки полет обещает растянуться на восемь лет. Другая плохая новость: еда вот-вот закончится. Капитан Райан Кларк (Лори) переживает, что первым съедят его.
Второй сезон сатирической комедии в открытом космосе, придуманной Армандо Ианнуччи («Вице-президент», «Смерть Сталина»), продолжает повышать ставки. Богатые пассажиры, среди которых эксцентричный миллиардер и владелец «Авеню 5» Герман Джадд (Джош Гад), впадают в неистовство, а экипаж ищет новые способы успокоить клиентов и самих себя.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
Секс-работница Кэт (Анастасия Кувшинова) возвращается из декрета и хочет начать все заново с годовалой дочерью Машей. Это непросто: предполагаемый отец, популярный артист Майский (Николай Шрайбер), только обещает побег в счастливую жизнь, а сутенер Алик (Дмитрий Карташов), одолживший денег на декрет, заставляет отрабатывать долг.
«Кэт» — второй фильм экс-танцовщика Бориса Акопова, чей дебют три года назад разделил критиков, но получил Гран-при «Кинотавра». Если «Бык» рассказывал о злоключениях молодого мужчины в 1990-х, то новая картина — остросоциальная фантазия о женщине в современной Москве.
Смотрите фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Красная ракета»
Трагикомедия о порноактере на пенсии
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, Premier
Майки Дэвис (Саймон Рекс) 20 лет успешно трудился в порноиндустрии под псевдонимом Майки Сабля, пока не почувствовал, что его время прошло. Он возвращается в маленький техасский городок к бывшей жене Лекси (Бри Элрод) и пытается найти работу, но в итоге влезает в наркоторговлю. Параллельно у Дэвиса закручивается роман с 17-летней Клубничкой (Сюзанна Сон) из местной пончичной.
Новый фильм Шона Бэйкера, звезды американской инди-сцены, показали на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Режиссер «Мандарина» и «Проекта Флорида» продолжает снимать выразительные драмеди из жизни маргиналов, в этот раз с бывшим порноактером в драматической роли.
Смотрите фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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«Блич: Тысячелетняя кровавая война», 1-й сезон
Финальная битва, которую поклонники ждали 10 лет
Где смотреть: Hulu
Когда-то Ичиго Куросаки был обычным подростком, который видел души покойников. Затем он стал медиумом-синигами — одним из тех, кто истребляет падшие души и защищает те, что проходят круг реинкарнации. Теперь же загробному миру (так называемому Обществу душ) угрожает армия Яхве — императора Ванденрейха, где ратуют за чистокровность медиумов.
Культовый сериал «Блич» выходил с 2004-го по 2012-й, а манга-первоисточник Тайто Кубо закончилась лишь в 2016-м. Теперь эпический финал саги об Ичиго Куросаки и войне за баланс душ будет целиком экранизирован (обещают около 50 серий).
«Хеллоуин заканчивается»
Последняя схватка Лори Строуд и Майкла Майерса
Где смотреть: Peacock
С последнего пришествия Майкла Майерса в Хэддонфилд, штат Иллинойс, прошло четыре года. Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) воспитывает внучку Эллисон (Энди Мэтичак) и заканчивает мемуары, а город снова погружается в пучину насилия. Кори Каннингема (Роэн Кэмпбелл) обвиняют в убийстве ребенка, за которым он присматривал. Народное недовольство совпадает с очередным Хеллоуином и возвращением Майерса.
«Хеллоуин заканчивается» — финал трилогии Дэвида Гордона Грина, который четыре года назад решил переписать наследие слэшера Джона Карпентера. Джейми Ли Кёртис уверена, что именно такая концовка франшизе и нужна (правда, зрителей она взбесит).
«Великий Бастер»
Легенды кино и комедии — о гении Бастера Китона
Где смотреть: Mubi
Питер Богданович не только режиссер и звезда Нового Голливуда, но и историк кино, посвятивший немало книг и фильмов выдающимся коллегам. Наряду с Орсоном Уэллсом, Фрицем Лангом и Джоном Фордом в фокусе его внимания оказался Бастер Китон — легенда немой комедии, равновеликий оппонент (и антипод) Чарли Чаплина, гений гэгов с серьезным лицом и рисковых трюков. О жизни, художественных решениях и влиянии Китона рассказывают Вернер Херцог и Мэл Брукс, Квентин Тарантино и Джонни Ноксвилл, Сибилл Шепард и Орсон Уэллс. В Венеции фильм отметили наградой за лучший док.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС