Сколько драконов уже появилось в «Доме Дракона»? А сколько было в книге? Мы собрали всех вместе

Если в «Игре престолов» драконам уделялось не слишком много внимания, то в «Доме Дракона» летающие ящеры — фактически полноценные персонажи, разве что не говорящие. Мы составили шпаргалку, как запомнить всех драконов — уже появившихся в сериале и тех, что были описаны в книге-первоисточнике.

В мире Вестероса драконы не только участвуют в сражениях, они испытывают боль и эмоции, у каждого свой характер. Судьба большинства огнедышащих в книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» весьма трагична. Интересно, что в книге описано 20 драконов, а создатели сериала обещали показать 17, причем в первом сезоне только девять из них (на момент восьмой серии мы увидели пятерых). Рассказываем, что за связь у Таргариенов с драконами, кто кому принадлежит и как не запутаться в многообразии ящеров.