Сколько драконов уже появилось в «Доме Дракона»? А сколько было в книге? Мы собрали всех вместе

Если в «Игре престолов» драконам уделялось не слишком много внимания, то в «Доме Дракона» летающие ящеры — фактически полноценные персонажи, разве что не говорящие. Мы составили шпаргалку, как запомнить всех драконов — уже появившихся в сериале и тех, что были описаны в книге-первоисточнике.
В мире Вестероса драконы не только участвуют в сражениях, они испытывают боль и эмоции, у каждого свой характер. Судьба большинства огнедышащих в книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» весьма трагична. Интересно, что в книге описано 20 драконов, а создатели сериала обещали показать 17, причем в первом сезоне только девять из них (на момент восьмой серии мы увидели пятерых). Рассказываем, что за связь у Таргариенов с драконами, кто кому принадлежит и как не запутаться в многообразии ящеров.
Как Таргариены получают драконов?
Управлять драконами могут только те, в ком течет кровь Таргариенов, в том числе бастарды. В Валирии все знатные семьи имели драконов, они были главной военной силой государства. Однажды Валирию постиг катаклизм, в результате которого остров, все его жители, а вместе с ними и летающие ящеры были уничтожены. Выжили только Веларионы и Таргариены, которые уплыли из Валирии за 12 лет до этого. Так род Таргариен стал единственным обладателем драконов в мире (у Веларионов драконов не было, они предпочитали заниматься мореходством). Спустя время Эйгон Завоеватель вместе с сестрами верхом на драконах завоевал Вестерос, соединив разрозненные королевства воедино и дав начало королевской династии. Драконом Эйгона был Балерион Черный Ужас (его череп вы могли видеть в финальном сезоне «Игры престолов» и в «Доме Дракона»).
Каждому Таргариену полагается свой дракон, управлять чужим нельзя. Даже величайший из Таргариенов, Эйгон Завоеватель, не садился верхом на ящеров своих сестер — Вхагар и Мераксес. Драконихи нечасто откладывают яйца. Они могут храниться десятилетиями, прежде чем из них вылупится дракончик. Таргариены, которые после завоевания Вестероса сами стали называть себя драконами, по обычаю кладут новорожденному в колыбель драконье яйцо; вылупившийся из него дракон остается с ребенком до конца жизни последнего. Самому древнему дракону было порядка 200 лет, у них могут меняться наездники.
Драконы, которые появляются в «Игре престолов» (Дрого, Рейегаль и Визерион) — одни из самых маленьких. Они не дотягивают размерами даже до самых тщедушных из тех, что фигурируют в «Доме Дракона». Огромные ящеры станут главной движущей силой междоусобной войны, и, судя по книге, с ними будут связаны одни из самых драматичных эпизодов. Запоминайте крылатых действующих лиц.
Уже появившиеся в сериале драконы
Сиракс
Чешуйчатый зверь, который появляется в пилотной серии «Наследники дракона». Сиракс — дракониха принцессы Рейниры (Милли Олкок и Эмма Д’Арси), у нее желтая чешуя и ярко-желтое пламя, а свое имя она получила в честь древней валирийской богини. Согласно книге, Рейнира оседлала ее в 7 лет и тогда же дала имя, у Сиракс не было других наездников.
В «Доме Дракона» Рейнира прилетает верхом на Сиракс, чтобы остановить потенциальную схватку между своим дядей Деймоном и королевским десницей Отто Хайтауэром.
Караксес
Дракон Порочного принца Деймона Таргариена (Мэтт Смит). До него наездником Караксеса был дядя Деймона и Визериса, принц Эймон (в сериале он никак не фигурирует, погиб в схватке с мирийскими пиратами до событий «Дома Дракона»).
Отличительная черта Караксеса — алая чешуя. У него также есть боевой опыт: с разными наездниками зверь принимал участие в уже упомянутом столкновении с мирийскими разбойниками и войне на Ступенях, а также сражался против дорнийцев. В простонародье дракон известен под прозвищем Кровавый Змей.
К началу Танца драконов — междоусобицы Таргариенов, которая вот-вот начнется в грядущих сериях — Караксес является, пожалуй, одним из самых опасных и свирепых драконов. Деймон летал на нем во время войны на Ступенях.
Морской Дым
Серебристый дракон, принадлежащий Лейнору Велариону (Тео Нейт и Джон Макмиллан). Эффектно появляется в серии «Второй своего имени», спасает раненого принца Деймона и решает исход схватки между войском Короля крабов и армией Вестероса. Разумеется, в пользу последней.
Может показаться странным, что Морским Дымом управляет не Таргариен, однако никакой ошибки тут нет. Лейнор — сын морехода Корлиса Велариона и принцессы Рейнис Таргариен, так что в нем течет кровь дракона, по рождению ему положено яйцо.
Вхагар
Самая взрослая летающая хищница на момент событий «Дома Дракона». Как и Сиракс, Вхагар получила имя в честь валирийской богини. В сериале драконихой владеет сначала жена Деймона, Лейна Веларион (Нанна Блонделл). Лейна не хочет умирать в родах и просит Вхагар сжечь ее, чтобы погибнуть как драконья всадница. После этого наездником Вхагар становится Эймонд Таргариен (Лео Эштон), второй сын короля Визериса и королевы Алисенты, а не дочерей Лейны, рассчитывающих, что Вхагар перейдет им по наследству. Оседлав дракониху втайне от всех, Эймонд получает самого грозного чешуйчатого зверя из ныне живущих, поплатившись, правда, за свою дерзость глазом. Не будет спойлером, если мы скажем, что Вхагар сыграет большую роль в надвигающейся гражданской войне и займет сторону «зеленых» — Алисенты и ее сыновей.
Вхагар была одним из трех драконов, с помощью которых Эйгон Завоеватель и его сестры подчинили себе Вестерос. Она принадлежала Висенье Таргариен. На тот момент самым крупным и смертоносным считался Балерион Черный Ужас. К Танцу драконов, однако, Балерион, успевший поносить на себе короля Визериса, уже умер, и Вхагар стала самой крупной, страшной и свирепой.
Вермакс
В шестом эпизоде мы видим Вермакса еще маленьким дракончиком, правда, уже в этом возрасте он способен спалить заживо овцу (драконы едят только жареное мясо). Вермакс станет драконом принца Джекейриса Велариона (Лео Харт и Гарри Коллетт) — старшего из сыновей Рейниры, которых дразнят бастардами. Верхом на Вермаксе Джекейрис, по книге, отправился на север заручаться поддержкой Старков.
Мелейс
Взрослая (но все же не такая, как Вхагар) и кровожадная дракониха принадлежит принцессе Рейнис Таргариен (Ив Бест). Как и Караксес, Мелейс — ярко-красного цвета. Из-за этого получила прозвище Красная Королева. В молодости Мелейс считалась самым быстрым драконом Вестероса, она была быстрее Караксеса и Вхагар вместе взятых. Появляется в пятом эпизоде «Дома Дракона». Рейнис прилетает верхом на Мелейс в Королевскую Гавань.
Не появившиеся в сериале, но фигурировавшие в книгах драконы
Солнечный Огонь
Молодой дракон, принадлежащий Эйгону (Тай Теннант и Том Глинн-Карни), старшему сыну Визериса и Алисенты. Архимейстер Гильдейн, летописец и автор труда «Пламя и кровь», называет Солнечный Огонь самым красивым драконом из всех когда-либо рождавшихся.
У Солнечного Огня золотая чешуя и розовые крылья. Пламя дракона также золотистого оттенка. Именно в честь Солнечного Огня Эйгон делает трехглавого дракона Таргариенов на своем гербе золотым, а не красным.
Вермитор
Столетний дракон, третий по величине после умершего Балериона Черного Ужаса и Вхагар. Когда-то Вермитор носил в седле короля-миротворца Джейхейриса I (Майкл Картер). Когда тот умер, Вермитор остался без наследника. Дракон не давал себя оседлать, просто убивал всех потенциальных наездников.
Во время Танца драконов принцесса Рейнира все-таки находит грозному хищнику нового хозяина — им становится кузнец-бастард Хью Молот, в жилах которого течет кровь Таргариенов (от кого у него это родство — неизвестно). Вместе с драконом Хью Молот получает и дворянский титул.
Тессарион
Среди драконов Вестероса есть не только Красная Королева, но еще и Синяя. Это Тессарион — дракониха принца Дейрона, третьего сына Визериса и Алисенты. По размеру Тессарион похожа на Морской Дым, она в несколько раз меньше гигантского Вермитора.
Тессарион прозвали Синей Королевой из-за цвета крыльев — они темные, как кобальт. А вот брюхо, когти и гребень у драконихи цвета меди. Тессарион — сравнительно молодой ящер. Вместе с Дейроном Тессарион примет участие в нескольких важных сражениях.
Арракс и Тираксес
Арракс, жемчужно-белый дракон с золотыми глазами и желтым пламенем, стал личным ящером Люцериса Велариона (Харви Сэдлер и Эллиот Грихо), среднего сына Рейниры. Именно Арраксу предстоит сразиться с впятеро превосходящей его в габаритах Вхагар. Эта схватка, по сути, положит начало Танцу драконов.
Тираксес принадлежит младшему сыну, Джоффри. Размером он чуть меньше Арракса и Вермакса.
Пламенная Мечта
Она родилась вскоре после завоевания Эйгоном Вестероса. Пламенная Мечта — дракониха с серебристо-голубой чешуей, сначала она принадлежала Рейне, сестре короля Джейхейриса. К моменту событий «Дома Дракона» Пламенной Мечтой владеет Хелейна Таргариен (Эви Аллен и Фиа Сабан), дочь Алисенты и Визериса, сестра Эйгона и Эймонда. В сражениях Пламенная Мечта участия не принимает.
Серебряное Крыло и Овцекрад
Когда Рейнира и ее сторонники задались целью использовать как можно больше драконов, они позволили многочисленным таргариенским бастардам попробовать оседлать тех ящеров, у которых не было седока. Так, в частности, Вермитор стал драконом Хью Молота, но этим дело не кончилось.
Своего зверя получил также пьянствующий латник с Драконьего Камня Ульф Белый, прозванный так за белые волосы. Он сумел оседлать Среброкрылую — дракониху, когда-то принадлежавшую королеве Алисанне Таргариен, сестре и жене короля Джейхейриса I. У Среброкрылой чешуя серебристого цвета, а пламя, предположительно, голубого. Она была самым послушным из бесхозяйных драконов.
Крестьянка по имени Крапива стала наездницей дракона Овцекрада, славившегося злобным нравом. У Овцекрада грязно-бурая чешуя и оранжевое пламя. Он появился на свет еще в ту пору, когда был молод король Джейхейрис, то есть за десятки лет до Танца драконов. Свое имя хищник получил за то, что предпочитал питаться бараниной и часто совершал налеты на отары овец. Спойлер: Овцекрад станет одним из немногих ящеров, кто переживет Танец драконов.
Утро
Другим хищником, пережившим войну, стала Утро, дракониха с розовой чешуей и черными рогами. Она принадлежала дочери Деймона и Лейны Веларион — принцессе Рейне (Ева Оссей-Гернинг и Фиби Кэмпбелл). Утро родилась уже во время войны, поэтому участия в ней не принимала, ведь была слишком юной.
Лунная Плясунья
Свой летающий ящер был и у сестры Рейны, Бейлы Таргариен (Шэйни Сметерст и Бетани Антония). Лунная Плясунья — одна из самых молодых драконих в книге «Пламя и кровь». Когда Бейла впервые оседлала ее, она была ростом с боевого коня. Джордж Мартин описывает Лунную Плясунью как стройного зеленого дракона, обладающего высокой скоростью полета.
Грозовое Облако, Моргул и Шрикос
Трое драконов, которым практически не довелось участвовать в сражении. Грозовое Облако стал личным зверем Эйгона III, сына Рейниры и Деймона. Он спас девятилетнего принца от врагов, но был тяжело ранен.
Моргул принадлежал принцессе Джейхейре, внучке Алисенты и дочери Эйгона II. Всю жизнь провел в Драконьем логове Королевской Гавани. Имя дракона, судя по всему, дань уважения Джорджа Мартина Джону Толкину. Во «Властелине колец» и других произведениях Профессора слово «моргул» обозначает темные силы и темное колдовство.
Схожая с Моргулом судьба постигла и Шрикос — самку, которую должен был оседлать сын Эйгона II, Джейхейрис. Она также всю свою жизнь провела в Драконьем логове.
Драконы без хозяев: Серый Призрак и Каннибал
Хоть Рейнира и пыталась найти всем драконам хозяев, где-то она потерпела неудачу. Двое ящеров, Серый Призрак и Каннибал, так и остались дикими.
Серый Призрак, дракон с бледно-серой чешуей, предпочитал избегать людей. Бастарды, искавшие драконов, просто не нашли его. Впрочем, осторожность не спасла его от гибели. Однажды он столкнулся с Солнечным Огнем, и дракон Эйгона в клочья разодрал собрата.
Каннибал не дал себя оседлать другим способом: он просто сожрал тех немногих, кто рискнул попытаться. Он жил вместе с Овцекрадом и Серым Призраком на склоне Драконьей горы, был старейшим и величайшим из всех трех. Не гнушался и тем, чтобы поедать тела умерших собратьев, а также яйца еще не вылупившихся дракончиков. Отсюда и получил свое имя. Каннибал также пережил Танец драконов, потому что участия в войне не принимал.
Автор: Федор Шейд