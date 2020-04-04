«Детективный синдром» Романа Волобуева: чертоги разума в палате № 6

На Кинопоиске и платформе Wink вышел «Детективный синдром» от продюсерской компании «Среда», который позже зрители смогут увидеть на Первом канале. Рассказываем, почему новый сериал Романа Волобуева — это нежность, любовь и восторг.

У Паши Коротаева (Аристарх Венес) большие проблемы: много лет назад его папа вышел из квартиры и пропал, поэтому Паша так и не повзрослел. Он хамит маме и отчиму, не слушается старшего брата-полицейского, работает курьером у Германа (Фёдор Лавров), гангстера районного масштаба, и спит с девушкой, от которой будет держаться подальше любой человек, рассчитывающий жить долго и без пособия по инвалидности. В общем, Паша изо всех сил напрашивается на неприятности, которых, конечно, не приходится долго ждать. Однажды у него крадут рюкзак с деньгами, предназначавшимися Герману. Суровый, но добрый брат Саша (Павел Чинарёв) вспоминает, что похожим образом когда-то ограбили одного бухгалтера, от расстройства повредившегося умом, поэтому Паша отправляется в психоневрологический диспансер, чтобы найти товарища по несчастью и с его помощью выйти на грабителей.

Бухгалтера там уж нет, зато есть нежная и строгая врач Таня (Кристина Казинская), которая пытается лечить пациентов по собственной методике, раздавая им картинки с загадками и предлагая найти ответ совместными усилиями. Картинки обитателям диспансера давно наскучили, зато Пашина история вызывает у них прилив энтузиазма, и они быстро разгадывают детективный ребус. В результате Герман назначает Пашу кем-то вроде собственного следователя по особо важным делам, и тот начинает регулярно ходить в психдиспансер за советами, словно Чарли Бэббит, который эксплуатирует своего Человека дождя, незаметно к нему привязываясь.

От нового сериала Романа Волобуева остается ощущение, будто снял его не заслуженный кинокритик, сменивший квалификацию на сценариста и режиссера, а человек, который только что влюбился в кино. Вот застрял он на старой даче дождливым сентябрем, нашел коробку с DVD и смотрел их сутками напролет, пока не задремал под стук капель по крыше и не увидел чудесный сон, где смешались «Человек дождя» и «Святые из Бундока», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Билли Батгейт», старые нуары и фильмы Гая Ричи. Какие еще тонкие аллюзии, никем не узнаваемые цитаты и аллюзии, понятные лишь посвященным? Волобуев с помощью сценаристов, один из которых, Сергей Калужанов, работал над «Мажором», восторженно делится найденными сокровищами. «Билли Батгейт»? Голландец превращается в Германа (а Дастин Хоффман — в Федора Лаврова), правда, история про его помощника, любовницу и мальчика на побегушках претерпевает легкие изменения. «Пролетая над гнездом кукушки»? Пациенты диспансера мчатся вдаль на угнанном автобусе. Фильмы-нуары? Аристарх Венес, играющий Пашу, едет в клуб «Касабланка» под закадровый голос (который читает аудиокнигу про сыщика Филипа Марлоу, и странно, что этот прием больше ни разу не используется).

Владислав Тирон, Аристарх Венес и Кристина Казинская

Намеками и пасхалками «Детективный синдром» нафарширован основательно. Фамилия подозреваемого в одном из преступлений — Загидуллин (Андрей Загидуллин был одним из режиссеров сериала «Квест», над сценарием которого работал Волобуев). Появляющаяся в кадре статья про подвиги сыщиков с ментальными особенностями называется «Сумасшедшая помощь» в честь фильма Хлебникова, чье имя и отчество, Борис Игоревич, носит самый рассудительный из пациентов. А девушку из буйного отделения и вовсе зовут Лера Дудинская — большой привет Валерии Гай Германике, чьим биологическим отцом был Игорь Дудинский и в чьем сериале «Краткий курс счастливой жизни» Роман Волобуев сыграл маньяка.

Детский восторг от всего этого простодушного хулиганства несколько омрачает то, что авторы периодически вспоминают, как в наше время полагается снимать сериалы. Понятно, что история с поисками отца теоретически должна связывать воедино эпизоды и служить мостиком к гипотетическим новым сезонам, но, кажется, без всех этих встреч Паши со старыми знакомыми Коротаева-старшего, когда герой выпадает из расследования, отправляясь в места разной степени живописности, «Детективный синдром» мало что потерял бы.

Фёдор Лавров и Аристарх Венес

Впрочем, это все-таки не мешает сериалу быть уютно старомодным, словно потрепанные детективы, найденные в другой коробке на той же сентябрьской даче. В идиллическом Зеленогорске, где происходит действие, даже преступления какие-то трогательные: пропажа собачки из запертого дома, таинственное исчезновение развозчика пиццы или похищение принтера из офиса клининговой компании. А герои — от Германа, жесткого и сентиментального бандита, до образцового полицейского Саши, который идеально бы вписался в какой-нибудь советский телеспектакль про дело о краже партии калош — выглядят настолько архетипично, что кажутся сказочными. В этот мир, домашний и милосердный, хочется сбежать; этих людей, несчастных и добрых, хочется найти. Есть многое, за что можно ценить, уважать и вообще хвалить режиссера Волобуева, но вот за «Детективный синдром» его можно просто полюбить.

Автор: Саша Щипин