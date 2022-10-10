«Король и Шут», приквел «Майора Грома», «Азазель» и другие премьеры Кинопоиска в сезоне 2022-2023

12 октября в Москве прошла презентация новых проектов Кинопоиска. На ней Плюс Студия, работающая над фильмами и сериалами для нашего онлайн-кинотеатра, а также над контентом вокруг них, анонсировала премьеры и новые франшизы. Рассказываем о них подробнее.

Ключевое заявление, прозвучавшее на презентации, — намерение Плюс Студии выстраивать франшизы вокруг большинства объявленных проектов. Например, суперхиты Кинопоиска «Мажор» и «Триггер» продолжатся фильмами, а по комикс-вселенной «Майора Грома» выйдет не только фильм-приквел, но также будет выпущена коллекция одежды.

Вокруг сериала «Король и Шут» возникнет еще больше сопутствующих проектов для подписчиков Яндекс Плюс. Зимой откроется выставка, посвященная феномену панка в России и группе «Король и Шут». Ее Плюс Студия готовит вместе с архитектурным бюро «Планета 9», проектировавшим выставки Виктора Цоя в «Манеже», «НЕНАВСЕГДА. 1968–1985» в Новой Третьяковке и «Линия Рафаэля. 1520–2020» в Эрмитаже. К релизу сериала также выйдут книга об истории группы и коллекция одежды, а на Яндекс Музыке будет опубликован альбом-трибьют с перепетыми песнями легендарных питерских панков.

Что говорят о премьерах продюсеры Плюс Студии

Ольга Филипук Директор по контенту Плюса и развлекательных сервисов Яндекса Подписчиков Яндекс Плюс становится все больше, и мы знаем, что все они разные. Одни больше времени проводят на Кинопоиске, другие — на Яндекс Музыке, третьи регулярно покупают билеты на Яндекс Афише. Многие подписчики пользуются всеми сервисами, и мы этому очень рады, это значит, что наши площадки благодаря их взаимосвязанности позволяют не расставаться с контентом надолго. Мы берем на себя обязательство обеспечивать людям хорошее и разнообразное времяпрепровождение, именно поэтому появилась Плюс Студия, где рождается, создается, планируется оригинальный контент для наших пользователей. Работа студии — это больше чем кино. Мы заходим в разные и новые для нас области контента, чтобы дать уникальный опыт нашим подписчикам.

Михаил Китаев Руководитель Плюс Студии, сооснователь и продюсер Bubble Studios Мы продолжаем экспериментировать с разным контентом и форматами, фильмами и сериалами для разных аудиторий. В лайн-апе нового сезона на ближайшие полгода собрались яркие герои и сюжеты, за которыми следит многомиллионная аудитория. Мы смешаем жанры в сериале «Король и Шут», перезапустим цикл киноприключений Эраста Фандорина, покажем совсем другой Питер во «Внутри убийцы» и заглянем на фавелы с «Мажором в Сочи», раскроем любимых героев и актеров, которые их играют, с новой стороны.

Про какие проекты рассказали на презентации

Премьера — скоро

История отечественной панк-группы «Король и Шут» и ее погибшего фронтмена Михаила «Горшка» Горшенева. Лидеров группы играют молодые актеры: Горшенева — Константин Плотников (снимался в эпизодических ролях в «Общаге» и «Вертинском»), Андрея «Князя» Князева — Влад Коноплев, снимавшийся в клипе Noize MC.

Режиссер — Рустам Мосафир («Скиф»). Продюсеры — Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Александра Ремизова, Александр Сыров, Елена Мельникова, а также сам Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер группы Игорь «Панкер» Гудков, снявший три фильма-концерта «Короля и Шута». Производством занимается компания «Лунапарк».

Константин Плотников Актер Во время подготовки к роли я посмотрел, мне кажется, все видеоролики, интервью, концертные выступления и прочее, что было на YouTube. Я читал книги Александра Балунова и вообще произведения на тему анархии: Кропоткина и про Кропоткина, чуть-чуть Эдгара По, чуть-чуть Лавкрафта, Гоголя и до этого читал. Я окружил себя «Королем и Шутом», насколько это было возможно, в плеере все это время были «Король и Шут». Кроме того, общался с его братом Алексеем. Он давал мне советы, много полезного и интересного рассказал про Мишу. Мне важно было уловить суть персонажа, быть похожим на Горшка в мелочах — так же держать сигарету, открывать пиво, употреблять те же слова-паразиты. И никогда не говорить КиШ — Горшок ненавидел, когда их группу так называли. Я даже стараюсь слушать ту же музыку, что слушал Горшок, много панк-рока. Горшок был самым непредсказуемым человеком, которого только можно представить. У него было много творческих планов, никогда не иссякал заряд энергии.

Влад Коноплев Актер Помню этот классный, вдохновляющий момент, когда узнал, что меня утвердили на роль Князя. Я сразу был заряжен что-то делать и готовиться — начал открывать видео на YouTube, смотреть записи, клипы, разные ролики. Для меня важно быть достоверным, насколько это возможно. Я прорабатывал походку Князя, делал шаг шире, перенимал какие-то привычки, движения рук. Время от времени Князь мне помогал на съемках. Мы снимали один дубль, а потом, переговорив с режиссером Рустамом Мосафиром и Князем, снимали еще один. В этом смысле мне повезло. Вообще, есть много архивного видеоматериала, который снимал сам Князь. Можно сказать, Князев — первый видеоблогер у нас в стране. Он ходил с VHS-камерой и снимал концерты, туры, гримерки. Это помогало нам при подготовке и стало частью нашей истории, я тоже появлюсь в кадре с камерой в руках.

Премьера — 1 января 2023 года в 20:23

За 20 лет до событий «Чумного Доктора» Игорь Гром (Кай Гетц) был простым школьником, смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом (Владимир Яганов), пока его отец (Сергей Марин) ночевал на работе, гоняясь за преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Федором Прокопенко (Алексей Ведерников) Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры на пару с Игнатом.

Режиссером приквела стал Олег Трофим, снявший «Чумного Доктора». Производством также руководит Bubble Studios. Продюсеры — Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

Олег Трофим Режиссер Приквел «Майора Грома» очень важен для построения будущей вселенной, это фундаментальный слой. Ведь «Трудное детство» — история о том, с чего все начиналось. Что определит будущие стремления Игоря Грома, что за скелеты таятся в его шкафу? Мы работаем над жанровыми особенностями нашей вселенной. В отличие от «Чумного Доктора», в новом фильме больший акцент сделан на драме, на мистических и приключенческих составляющих. В «Трудном детстве» мы позволили себе некоторые шалости, пошли на визуальные эксперименты с мультипликацией.

Премьера — январь 2023 года

Петроград, столица Российский империи, 2023 год. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти. Царь Николай III (Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). В это время 20-летний Эраст Фандорин (Владислав Тирон) начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Занимаясь не самой интересной работой, он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер, стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового. Так Фандорин берется за свое первое серьезное расследование.

Режиссер — Нурбек Эген («Алиби», «Порт»). Продюсеры — Александра Ремизова, Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов. Производство — «Лунапарк».

Владислав Тирон Актер Это моя первая главная роль, и для меня оказалось очень непривычным находиться на переднем плане, понимать, что большая часть истории завязана на моем герое. Но как раз в этом мы и нашли с Эрастом Фандориным одну из точек соприкосновения. Происходящие вокруг события и внутренний голос вынуждают его постоянно выходить из зоны комфорта, переступать через барьеры. У меня на съемочной площадке происходило нечто подобное.

Премьера — скоро

Экранизация мирового бестселлера израильского писателя Майка Омера. В оригинале действие происходит в Чикаго, а события адаптации перенесли в Санкт-Петербург. Профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский) пытаются вычислить петербургского душителя, который не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи.

Режиссером проекта выступает Владимир Мирзоев («Топи»), продюсеры — Владимир Маслов, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Производством занимается Zoom Production.

Владимир Мирзоев Режиссер В нашей истории существенную роль играет вода, причем роль не только сюжетную. Эта стихия символически связана с работой бессознательного комплекса. Чикаго, где происходит действие оригинала, стоит на одном из больших американских озер — озере Мичиган. Санкт-Петербург с его многочисленными каналами, Невой и Финским заливом — тоже мегаполис, где доминирует стихия воды. Гоголь, а за ним Достоевский считали Петербург психоделическим городом, городом-сновидением. В нашей истории без психоделики и сюрреализма не обойтись, ведь это рассказ о людях с искаженным восприятием реальности.

Премьера — скоро

Мажор (Павел Прилучный) вместе с дочерью Соней (Вита Корниенко) переезжают на юг, где у них появляется семейный бизнес — экоотель. Но еще до открытия все идет наперекосяк: сначала в гостинице устраивают погром, затем Игорь Соколовский встречает местного мажора и переходит дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести целый жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню.

Производством занимается Продюсерская компания «Среда». Режиссер — Никита Власов («В Бореньке чего- то нет», «Ле.Ген.Да»), продюсеры — Максим Полинский, Николай Булыгин, Александр Цекало, Иван Самохвалов и Ольга Филипук. Премьера фильма состоялась в Сочи, где и проходили съемки: картину показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Премьера — скоро

Психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) переезжает к морю. Теперь он живет там, где провел детство с мамой и был счастлив, он находит работу барменом и заводит новые отношения. Но, чтобы наконец стать счастливым, герою нужно перестать бежать от прошлого, которое догоняет его даже на новом месте.

Над фильмом работают «Лунапарк» и Продюсерская компания «Среда». Режиссер — Александра Ремизова, продюсеры — Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов.

Максим Матвеев Актер «Триггер. Фильм» — это такое путешествие в прошлое. Здесь Стрелецкий пытается вспомнить, когда он в первый раз почувствовал себя одиноким и ненужным. Если сериал строился на городской среде и был напряженным рассказом про людской муравейник и пересечение судеб, то «Триггер. Фильм», наоборот, полностью погружает в природу и отсутствие давящей цивилизации. При этом мы сохранили напряженные сцены и плотность событий. Это не просто медитативный фильм, за просмотром которого можно чиллить, любуясь прекрасной картинкой. Еще в фильме Стрелецкий работает барменом. По сценарию он встал за стойку совсем недавно, ему важны разговоры. Он тот бармен, которому изливают душу. Безусловно, на экране бармен должен обладать определенными профессиональными навыками и выглядеть достоверно. Поэтому у нас был прекрасный консультант — бармен с большим стажем Григорий Кулеш. Я ходил смотреть, как он работает, изучал ингредиенты и рецептуру коктейлей, а потом сам провел за стойкой несколько часов. Готовил коктейли, общался с обычными посетителями. Так я понял, что это физически нелегкая профессия: нужно быть настолько сосредоточенным, будто перед тобой шахматная доска.

Премьера — 27 октября 2022 года

В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы (Юрий Колокольников). У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына (Семен Трескунов) — тридцатилетнего кассира супермаркета, который имеет массу вопросов к внезапно объявившемуся отцу. На земле Князю Тьмы придется строить отношения с родственниками, чтобы осуществить свой грандиозный план.

Шоураннер — Дмитрий Нелидов. Режиссер и продюсер — комик Александр Незлобин, также работавший над сериалом «Я не шучу». В числе продюсеров — Ольга Филипук и Александра Ремизова, производство курирует компания «Лунапарк». Сериал показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Премьера — 19 ноября 2022 года

Обаятельная тусовщица Мария (Анастасия Ивлеева) живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она оказывается в ночном клубе вместе с женой миллиардера. Там вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Чтобы спастись, героиня бежит в Россию и укрывается в стенах монастыря.

Режиссер — Александр Молочников («Скажи ей»), известный также театральными постановками в МХТ им. Чехова. Продюсеры — Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Производство компании «Лунапарк».

Филипп Янковский Играет отца Варсонофия Я играю простого человека, который столкнулся в жизни с определенными обстоятельствами, пришел к вере и стал в провинциальном монастыре сначала трудником, потом послушником и потом уже батюшкой. Церковно-приходскую школу он не оканчивал, семинарию — тоже, то есть у нас тут судьба обычного человека, пришедшего к служению, изнутри тянущегося к вере. Роль очень интересная: нужно было на протяжении всех съемок держать этот внутренний свет — не так-то это и просто.

Марк Эйдельштейн Играет Юру, сына Варсонофия Для подготовки к роли я дней пять ходил в один из монастырей в центре Москвы. Был на службах — утренних, дневных, вечерних. Молился, смотрел, что происходит, даже исповедовался несколько раз. Я пытался нащупать тон, определенные интонации, с которыми там говорят. Например, познакомился с парнем моего возраста, он живет в монастыре и там работает фотографом. Я с ним постоянно говорил, чтобы в том числе дополнить образ своего героя.

Премьера — 1 декабря 2022 года

В продолжении сериала Славик (Павел Деревянко) скатился вниз по социальной лестнице: теперь он подметает улицы и живет в каморке дворника. Жизнь на Патриках потрепала его больше всех, но и других героев ждут сюрпризы. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) ищет всевозможных развлечений, чтобы побороть апатию, а его жена Валя (Кристина Бабушкина) тем временем решает пойти во власть. Юля (Аглая Тарасова) с Пашей (Павел Табаков) продолжают искать, на чем бы заработать денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь. Ира (Ингеборга Дапкунайте) продолжает держать на коротком поводке Костика (Максим Виторган).

Производством занимается компания «Медиаслово». Режиссер — Роман Прыгунов, продюсеры — Данила Шарапов, Петр Ануров и Ольга Филипук. По сериалу также выйдет полнометражный фильм «Беспринципные в деревне», подробности которого мы объявим позже.