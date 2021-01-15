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Ацтеки-атланты и последователь Железного человека. Что известно о фильме «Черная Пантера: Ваканда навсегда»?

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11 ноября 2022 года в мировой прокат выходит фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Это продолжение сразу нескольких фильмов киновселенной Marvel — первой «Черной Пантеры» и кроссовера «Мстители: Финал». А еще «Ваканда навсегда» станет последней картиной четвертой фазы MCU и подготовит фанатов к грядущим переменам. Рассказываем, что уже известно о фильме и что в нем может появиться, судя по комиксам.

Наследие Чедвика Боузмана

Актер, исполнивший роль короля Ваканды Т’Чаллы и супергероя Черной Пантеры в нескольких фильмах киновселенной, умер от рака в августе 2020-го. По признаниям студии, Disney была к этому не готова и даже не знала о диагнозе Боузмана. Поэтому после смерти актера сиквел истории Черной Пантеры стал проблемным. Было непонятно, как продолжать историю персонажа без актера. Среди вариантов даже рассматривали рекаст, но Marvel Studios и Кевин Файги настояли, что роль Т’Чаллы не будет играть кто-то другой. «Мне казалось, что еще слишком рано делать рекаст. Мир все еще переживает потерю Чедвика. Режиссер и сценарист Райан Куглер вложил это в сюжет». Таким образом, последним проектом в киновселенной с участием Боузмана стал мультсериал «Что, если…?», где он озвучил Черную Пантеру.

Чедвик Боузман в фильме «Чёрная Пантера»
Летишиа Райт в фильме «Чёрная Пантера»

Второй и самый логичный вариант для развития франшизы — появление нового носителя титула Черной Пантеры в лице актрисы Летишиа Райт. Она сыграла Шури, сестру Т’Чаллы. Трейлер «Ваканды навсегда» развеял все сомнения: новой Черной Пантерой станет Шури, в ролике она появляется в броне.

Вдобавок ранее в сети появилось несколько наборов Lego по будущему фильму, где Шури в костюме Черной Пантеры. В наборах, кстати, появились и совершенно новые герои. Например, правитель Талокана, Нэмор, и последовательница Тони Старка, Рири Уильямс.

Новые лица

Алекс Ливиналли и Мэйбл Кадена в «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда»

«Ваканда навсегда» не только вернет знакомых по первой «Черной Пантере» персонажей — Шури, Накию (Лупита Нионго), Окойе (Данай Гурира), М’Баку (Уинстон Дьюк), королеву Рамонду (Анджела Бассетт), агента ЦРУ Эверетта Росса (Мартин Фриман) и ряд персонажей второго плана из воинов Ваканды. Среди ярких новых лиц:

Но это не все новые лица. О двух главных мы расскажем отдельно.

Нэмор

Теноч Уэрта в роли Нэмора

Король Атлантиды Нэмор Подводник — один из самых старых персонажей издательства Marvel (от «Подводника» в имени со временем отказались). Он появился в 1939 году на страницах первого выпуска «Motion Picture Funnies Weekly» (а непосредственно в супергеройских комиксах позднее в том же году на страницах первого выпуска антологии Marvel Comics).

В золотой век комиксов Нэмор был одним из трех ключевых персонажей издательства наряду с Человеком-факелом Джимом Хэммондом и Капитаном Америка Стивом Роджерсом (позднее вместе в составе команды Защитников). Любопытно также, что официально долгое время Нэмор считался первым мутантом в комиксах Marvel, хотя этот статус был оспорен с годами. Например, Апокалипсис и Росомаха родились раньше. В киновселенной Нэмор тоже будет мутантом. Это подтвердил играющий его мексиканский актер Теноч Уэрта. Иронично, что Теноч до съемок в «Ваканде навсегда» не умел плавать. Он не рассказал об этом на кастинге, чтобы не потерять роль.

По происхождению Нэмор — сын человека (капитана морского судна по имени Леонард МакКензи) и принцессы Атлантиды, Фен. Происхождение Подводника во многих чертах пересекается с Акваменом, поэтому в киновселенной его историю изменили. Вместо Атлантиды Нэмор будет править Талоканом — мифическим городом ацтеков, уцелевшим в современности. Подобно Атлантиде, он был погребен в морской пучине, а его обитатели уцелели и жили втайне от остального мира.

Нэмор в комиксах Marvel

Нэмор не человек и не атлант. В силу своего гибридного происхождения обладает сверхчеловеческой силой, выносливостью и возможностью коммуницировать с морскими существами, а еще Нэмор способен летать (у него есть небольшие крылья на щиколотках). Нэмор не супергерой и не суперзлодей, а некто между. На протяжении более 80 лет своего существования он неоднократно помогал спасать Землю, сражался с нацистами во время Второй мировой войны, был верным союзником Мстителей, Людей Икс, Фантастической четверки и других команд героев, а также неоднократно противостоял им, объединяясь с суперзлодеями в интересах Атлантиды. А еще Нэмор — один из важнейших членов Иллюминатов, тайной команды, принимавшей решения о будущем всего супергеройского сообщества. Нэмор покинул команду, когда Железный человек предложил изгнать Халка с Земли из-за причиненных им разрушений, и ему единственному из участников команды зеленый гигант не стал мстить по возвращении.

У Нэмора очень сложный характер. Из-за своего происхождения и положения в Атлантиде он всегда горделив и вспыльчив. В комиксах у морского правителя, Женщины-невидимки и Мистера Фантастика был любовный треугольник, который разрешился в пользу Рида Ричардса, но Нэмор навсегда остался для Сьюзан близким человеком.

Что касается конфликта Атлантиды с Вакандой, то похожий сюжет был в 2012 году в рамках кроссовер-серии комиксов «Мстители против Людей Икс». По сюжету сила Феникса оказалась распределена между пятью мутантами, и одним из них стал Нэмор. Пока другие использовали эту силу, чтобы изменить положение мутантов на Земле, Нэмор преследовал личные цели. Во время схватки с Мстителями он был ранен Алой Ведьмой, что задело самолюбие Подводника. Он решил наказать ее, Мстителей и Черную Пантеру, поэтому использовал свои новые способности, чтобы направить цунами на Ваканду (где пряталась часть команды). Новые силы он вскоре потерял.

Теноч Уэрта в роли Нэмора

Позднее Нэмор и Т’Чалла оставили обиды позади, чтобы помочь Иллюминатам спасти Землю от столкновения с ее альтернативной версией. А вот Ваканда не могла оставить произошедшее просто так и вскоре предприняла ответную атаку на Атлантиду. Менее разрушительную, но предупреждающую Нэмора о возможных повторах. Этим Т’Чалла и его сестра Шури невольно подтолкнули Подводника к союзу с Таносом, пришедшим на Землю за Камнями Бесконечности. Нэмор солгал безумному титану, что находившийся у него камень теперь в Ваканде. Это привело к новым разрушениям в королевстве Т’Чаллы. Прошло еще очень много времени, прежде чем герои пересмотрели свои взгляды на Нэмора и снова позволили ему быть одним из них.

По словам Теноча Уэрты, его версия Нэмора будет в сложных отношениях с Вакандой из-за решения Т’Чаллы в финале «Черной Пантеры». Последствия раскрытия правды о стране всему миру ставят Талокан под угрозу и вынуждают принять меры, чтобы защитить себя. Райан Куглер в восторге от того, каким получился Нэмор в фильме: «Контраст между Т'Чаллой и Нэмором — их характерами и нациями — просто выпрыгивает со страниц комиксов. Он антагонист мечты».

Рири Уильямс

Доминик Торн в роли Рири

Рири — относительно новая супергероиня в комиксах Marvel, впервые появившаяся в 2016 году (седьмой выпуск третьего тома серии «Invincible Iron Man»). Подобно Тони Старку, она ребенок-вундеркинд. В 15 лет Уильямс стала студенткой Массачусетского технологического института, где в одиночку собрала первый вариант собственной брони Железного человека из старых автомобилей. Для этого она изучала разработки Тони Старка. В начале своего героического пути Рири потеряла близкую подругу Натали, которую впоследствии воссоздала в виде искусственного интеллекта. Со временем ИИ Натали стала ее напарницей в ежедневных приключениях. Рири самостоятельно модернизировала свою броню, создав несколько ее версий и публично заявив о себе как о супергероине под прозвищем Железное Сердце (Ironheart).

Несмотря на то, что формально Уильямс — протеже Тони Старка, настоящий Тони проводил с ней мало времени. Зато в какой-то момент он погиб, но перед этим прислал ей в подарок копию себя — искусственный интеллект со всеми талантами настоящего Старка, который приглядывал за Рири и наставлял ее. Со временем девушка вступила в команду начинающих героев Чемпионы, где также состояли Мисс Марвел, Человек-паук Майлз Моралес и дочь андроида Вижена.

Рири в комиксах Marvel

В комиксах Рири однажды помогала Ваканде во время конфликта с Братством десяти колец (в киновселенной оно было в фильме о Шан-Чи). Уильямс разработала технологию, способную отражать атаки теневых существ. Там же Рири узнала, что ее давно потерянный отец на самом деле жив и стал членом братства.

В киновселенной роль Рири Уильямс исполнит актриса Доминик Торн. Она же повторит ее в сериале «Железное Сердце», чья премьера состоится в пятой фазе киновселенной Marvel. А антагонистом Рири выступит преступник с волшебным плащом по прозвищу Капюшон (Энтони Рамос). В «Ваканде навсегда» Рири Уильямс познакомится с Шури, технологическим гением из Ваканды, и девушки вместе отправятся к ней на родину.

Чего еще ожидать от фильма?

Летишиа Райт в роли Шури в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда»

«Ваканда навсегда» закрывает четвертую фазу киновселенной, представляя сразу нескольких новых героев, история которых продолжится в будущем. Помимо того, MCU входит в новую мультивселенскую фазу с большим конфликтом, который наверняка продолжится в сериале «Секретное вторжение» и фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Вот наши предположения, основанные на сюжетах комиксов, промоматериалах к фильму и производственных слухах, что произойдет в «Черной Пантере 2».

  • В фильме вакандская нация будет скорбеть по своему королю, скончавшемуся в начале картины.
  • В отсутствие Т’Чаллы правит королева Рамонда, а М’Баку заявит свои права на престол Ваканды.
  • Рири Уильямс станет причиной конфликта между Вакандой и Талоканом. Все из-за поисков вибраниума в океане, что угрожало границам атлантов.
  • Армия США примет участие в конфликте. В трейлере можно увидеть схватку Окойе с солдатами в форме.
  • В комиксах Шури действительно была Черной Пантерой, но ее образ сильно отличался от киновселенной. Она тренировалась физически на равных с Т’Чаллой, а после его воскрешения вернула титул.
  • Дэниэл Калуя не вернется к роли друга Т’Чаллы В'Каби в «Ваканде навсегда», поскольку актер был занят на съемках фильма «Нет» Джордана Пила.
  • В сцене после титров может появиться Доктор Дум в качестве злодея, втайне направившего друг на друга Ваканду и Талокан.
  • В феврале 2021 года студия Райана Куглера Proximity Media заключила сделку с Marvel Studios, по которой она создаст сериал о Ваканде. Подробностей пока нет, но первые намеки на сюжет появятся в сиквеле.
  • Согласно канадской сети Cineplex, «Ваканда навсегда» будет одним из самых длинных фильмов киновселенной — 161 минута («Мстители: Финал» длятся 181 минуту).

Автор: Денис Варков

Фото: © 2022 MARVEL

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