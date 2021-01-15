Ацтеки-атланты и последователь Железного человека. Что известно о фильме «Черная Пантера: Ваканда навсегда»?

Нэмор не человек и не атлант. В силу своего гибридного происхождения обладает сверхчеловеческой силой, выносливостью и возможностью коммуницировать с морскими существами, а еще Нэмор способен летать (у него есть небольшие крылья на щиколотках). Нэмор не супергерой и не суперзлодей, а некто между. На протяжении более 80 лет своего существования он неоднократно помогал спасать Землю, сражался с нацистами во время Второй мировой войны, был верным союзником Мстителей, Людей Икс, Фантастической четверки и других команд героев, а также неоднократно противостоял им, объединяясь с суперзлодеями в интересах Атлантиды. А еще Нэмор — один из важнейших членов Иллюминатов, тайной команды, принимавшей решения о будущем всего супергеройского сообщества. Нэмор покинул команду, когда Железный человек предложил изгнать Халка с Земли из-за причиненных им разрушений, и ему единственному из участников команды зеленый гигант не стал мстить по возвращении.