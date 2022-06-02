Что смотреть дома: «Фантастические твари: Тайна Дамблдора», 3-й сезон «Пацанов», «Казнь»

Противостояние «Семерки» супергероев и «Пацанов» набирает обороты. С момента событий второго сезона проходит год. Хоумлендер (Энтони Старр) в раздрае, Мясник (Карл Урбан) работает на правительство. Затишье сменится бурей, когда «Пацаны» узнают об оружии против супергероев, а на сцену выйдет Солдатик (Дженсен Эклс из «Сверхъестественного») — первый сверхчеловек в истории, «Хоумлендер до Хоумлендера». Авторы экранизации хулиганского комикса Гарта Энниса еще глубже погружаются в американскую историю и мифологию неолиберализма.

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