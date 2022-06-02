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Что смотреть дома: «Фантастические твари: Тайна Дамблдора», 3-й сезон «Пацанов», «Казнь»

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Возвращение во вселенную Гарри Поттера, продолжение хулиганского сериала про супергероев, триллер Ладо Кватании об охоте на маньяка — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Эдди Редмэйн в мировой войне магов

Где смотреть: HBO Max

1930-е. Геллерт Грин-де-Вальд (Миккельсен) и его приспешники пытаются выиграть международные магические выборы, нарушив старинную демократическую процедуру. Главный противник волшебника-фашиста — Альбус Дамблдор (Лоу), который поклялся не вступать в прямую конфронтацию с бывшим возлюбленным. Он поручает магозоологу Ньюту Саламандеру (Редмэйн) возглавить отряд по борьбе с темными силами. Действие третьих «Тварей» среди прочего разворачивается в Берлине и Гималаях. Кроме того, зрителям наконец раскроют тайну происхождения могущественного обскура Кридэнса (Эзра Миллер).

Подробнее о фильме

«Пацаны», 3-й сезон

Борьба с супергероями-лицемерами накаляется

Где смотреть: Amazon Prime Video

Противостояние «Семерки» супергероев и «Пацанов» набирает обороты. С момента событий второго сезона проходит год. Хоумлендер (Энтони Старр) в раздрае, Мясник (Карл Урбан) работает на правительство. Затишье сменится бурей, когда «Пацаны» узнают об оружии против супергероев, а на сцену выйдет Солдатик (Дженсен Эклс из «Сверхъестественного») — первый сверхчеловек в истории, «Хоумлендер до Хоумлендера». Авторы экранизации хулиганского комикса Гарта Энниса еще глубже погружаются в американскую историю и мифологию неолиберализма.

Подробнее о сериале

Купить первые два сезона «Пацанов» можно в Магазине Кинопоиска

«Казнь»

Запутанный триллер о советском маньяке

Где смотреть: Кинопоиск

Еще в 1980-е следователь по особо важным делам Исса Давыдов (Нико Тавадзе) поймал маньяка, десять лет терроризировавшего советский Юг. Все меняется, когда в 1991 году объявляется Кира (Аглая Тарасова), которая сбежала из лап настоящего преступника (Даниил Спиваковский).

Режиссерский дебют клипмейкера Ладо Кватании, снимавшего музыкальные видео для Оксимирона, Манижи и других суперзвезд, сравнивают с лучшими образчиками зарубежного триллера — например, с «Семью» Дэвида Финчера и с «Воспоминаниями об убийстве» Пон Джун-хо.

Подробнее о фильме

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Пистолет», мини-сериал

Драма Дэнни Бойла о Sex Pistols и панк-революции в Великобритании

Где смотреть: Hulu

1970-е, Лондон. Стив Джонс (Тоби Уоллес) поет в неприметной группе The Swankers и верит, что в очереди за славой они следующие. Так и произойдет, но Джонс станет гитаристом, а группа будет называться Sex Pistols.

В сериале, конечно, появятся и Джонни Роттен (Энсон Бун), и Сид Вишес (Луис Патридж), и менеджер группы Мартин МакЛарен (Томас Сэнгстер), и икона дизайна Вивьен Вествуд (Талула Райли), и ее модель Памела Рук, она же Джордан (Мэйси Уильямс). Впрочем, культового режиссера Дэнни Бойла в первую очередь интересует бунтарский ландшафт эпохи, показанный глазами Джонса: в основу сценария Крэйга Пирса («Мулен Руж») легли мемуары музыканта.

«Супергерои»

Автор «Идеальных незнакомцев» снял комедию о трудностях брака

Где смотреть: Кинопоиск

Анна (Жазмин Тринка) — свободолюбивая художница, Марко (Алессандро Борги) — слишком рассудительный профессор физики. Их отношения, несмотря на все трудности, продержались уже 20 лет — без суперспособностей тут явно не обошлось.

На самом деле название фильму подарил комикс Анны, посвященный их совместной с Марко жизни: ипотеке, изменам, разным мировоззрениям. Автор «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе проверяет идею брака на прочность, прежде чем согласиться, что человеку нужен человек.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Три»

Триллер про маньяка-каннибала в Казахстане

Где смотреть: Кинопоиск

1979 год, Казахская ССР. Молодой следователь Шер Садыков (Аскар Ильясов из «Нулевого пациента») вместе со старшим коллегой (покойный Игорь Савочкин) идет по следу маньяка-каннибала. Дело запутанное, а власти опасаются огласки: на носу Олимпиада. Совсем жутко станет, когда в руки преступника угодит супруга Шера — Дина (Самал Еслямова из «Айки»).

Еще один постсоветский триллер, как и «Казнь», навевающий ассоциации с Пон Джун-хо и Финчером. От первого — Олимпиада на фоне и атмосфера небольшого города, от второго — дуэт напарников и чистое зло, которое закрадывается в сердце, калеча самых близких.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Дочь рыбака»

Фантасмагория о том, каково сегодня быть царевной

Где смотреть: Кинопоиск — с 4 июня

Продавщица «рыбы народов мира» Полина Щукина (Алина Король) получает в подарок волшебный чай, который сулит удивительные сны и, возможно, превращение в царевну. Процедура не из простых и включает в себя знакомство с золотозубой птицей Сирин, танцы в балаклавах на снегу и ритуальное распитие тархуна из чарки. В фантасмагорическом дебюте фотохудожницы Юлдус Бахтиозиной представлена эклектичная постсоветская «женственность»: от дев в сказочных кокошниках и застегнутых на все пуговицы бюрократок до глянцевых див и панк-активисток.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 4 июня

«В ритме жизни», 2-й сезон

Роуз Бирн в черной комедии о строительстве фитнес-империи

Где смотреть: Apple TV+

1980-е, Сан-Диего. Домохозяйка Шейла Рубин (Бирн) открыла для себя фитнес и загорелась идеей начать свой бизнес. Первая кассета с упражнениями уже записана — осталось найти инвесторов. Параллельно Шейла знакомится с гуру потери веса Винни Грином (Мюррэй Бартлетт) и получает первое обвинение в плагиате.

Во втором сезоне сценаристка Энни Уайзман («Мертвые как я») и постановщица Стефани Лэйн («Игрушка для взрослых»), как и положено, повышают ставки. Шейла все больше отдаляется от супруга и тянется к Винни, безжалостно уничтожающему конкурентов.

«Долина соблазна», 2-й сезон

Южная готика в стриптиз-клубе

Где смотреть: Starz

Полгода назад Отэм (Эларика Джонсон) приехала в местечко Чикалисса, штат Миссисипи, в поисках лучшей жизни и устроилась на работу в стрип-клуб Pynk. Теперь она его купила, хотя клуб переживает не лучшие времена, и наводит там свои порядки. Правда, разбираться предстоит не только с коллегами, которые борются за лучшие условия труда, но и с местными властями и криминалитетом. «Долина соблазна» — проект Катори Холл, номинированной на «Тони» за мюзикл о Тине Тернер.

Смотрите первый сезон в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Вторая игра»

Философский разговор о непримиримом футбольном противостоянии

Где смотреть: Mubi

Один из ведущих представителей румынской «новой волны» Корнелиу Порумбою — сын футбольного рефери, который много лет судил жаркие матчи между «Стяуа» и «Динамо». Таким было и дерби в 1988-м, когда поле замело снегом, но Адриан Порумбою не стал отменять поединок. Режиссер вместе с отцом смотрят запись, обсуждая, каково это — быть судьей без возможности пересмотреть момент, да еще и на матче принципиальных соперников, которых курируют армия и МВД соответственно.

Автор: Алексей Филиппов

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