7 фильмов, в которых родительство показано по‑новому

1 июня — Международный день защиты детей. Накануне мы выбрали шесть картин и один сериал, которые посвящены родительскому опыту. Возможно, они помогут взрослым чуть лучше понять себя и своих детей.
«Маленькая мисс Счастье»
Поражения и победы в дисфункциональной семье
«В мире есть два типа людей: герои и неудачники», — назидательно повторяет глава семейства Ричард (Грег Кинниэр), автор занудных лекций о достижении успеха. Но сам Ричард и есть наивный лузер, как и все члены его семьи. Жена Шэрил (Тони Коллетт) вечно суетится и пытается всем угодить. Ее брат Фрэнк (Стив Карелл) — специалист по творчеству Пруста, гомосексуал с неразделенной любовью и склонностью к суициду. Угрюмый семнадцатилетний сын Дуэйн (Пол Дано) начитался Ницше и хранит идиотский обет молчания, а уже пожилой отец (Алан Аркин) сидит на кокаине.
В центре этой дисфункциональной семьи находится жизнерадостная семилетняя Олив в огромных очках (Эбигейл Бреслин), которая мечтает победить в конкурсе маленьких красоток — «Мисс штата Калифорния». Несмотря на очевидную неосуществимость ее мечтаний, родители делают над собой усилие и решают поддержать дочь. Все разобщенные родственники тоже проявили солидарность в желании помочь ребенку и согласились отправиться в не самое комфортное путешествие через всю Америку на раздолбанном микроавтобусе. Особое внимание авторы картины уделили отношениям Олив и ее брата. Персонаж Пола Дано поначалу, казалось бы, неспособный на нежные чувства, вдруг ради младшей сестры становится драйвером семейного командного духа.
И хоть история в целом — очень динамичное и уморительное роуд-муви, к финалу картины проявляется заложенный авторами полезный психологический урок: каждый герой жертвует чем-то ради другого и сам становится лучше. А маленькая мисс одерживает большую победу — она меняет свою семью.
«Разомкнутый круг»
Родители, проживающие утрату
В картине Феликса Ван Гронингена повествуется об опыте супругов, которые переживают смерть своего ребенка. Дидье (Йохан Хелденберг) — лидер кантри-группы, Элизе (Верле Батенс) — владелица тату-салона. В первую же встречу Дидье влюбляется в девушку. Страстный роман, веселая свадьба, рождение дочери Мэйбелл и несколько лет совместных выступлений с нетленными хитами американского кантри — образцовая романтическая утопия, которой приходит конец. У малышки Мейбелл врачи обнаруживают рак, и родителям предстоит прожить это вместе с ней. Проживание и преодоление этой боли — суть бельгийской драмы.
«Разомкнутый круг» в свое время стал абсолютным блокбастером в Бельгии. Лента была отмечена призом зрительских симпатий в Берлине и попала в шорт-лист «Оскара». А актриса Верле Батенс получила от европейских академиков награду за лучшую женскую роль.
«Резня»
Битва двух образцов родительского лицемерия
Популярная театральная пьеса Ясмины Реза «Бог резни» была перенесена на большой экран Романом Полански в 2011 году. Режиссер препарирует фальшивое благообразие буржуазных родителей в современном обществе: чванливость, амбиции и скрытая под масками цивилизованности агрессия взрослых рано или поздно находят продолжение в поведении их детей.
В четырех стенах две семейные пары весь фильм выясняют отношения из-за драки их сыновей. Родители жертвы, искусствовед (Джоди Фостер) и торговец хозтоварами (Джон Си Райли), пригласили к себе домой родителей обидчика, брокера (Кейт Уинслет) и юриста (Кристоф Вальц), чтобы уладить инцидент мирным путем. Хозяева купили тюльпаны, испекли пирог и натянули добродушные улыбки, а заносчивые гости пытаются изобразить миролюбие. Де-юре конфликт исчерпан, но перед уходом отец пострадавшего мальчика признался, что на днях выкинул живого хомяка только потому, что «терпеть их не может». После такого откровения гости сменили тактику, заявив, что не этим людям стоит учить их, как воспитывать сына. С этого момента драка детей — невинная шалость по сравнению с тем, как ведут себя их родители.
«Первое свидание Райли»
Чересчур тревожные родители
Короткометражка лауреата «Оскара» Джоша Кули («История игрушек 4») студии Pixar — часть культового полнометражного мультфильма «Головоломка». Четырехминутный эпизод посвящен неадекватной реакции родителей Райли на то, что она собирается пойти прогуляться наедине с одноклассником Джорданом.
Зашкаливающие эмоции толкают маму перейти с Райли на молодежный сленг. Таким образом она надеется сократить дистанцию, втереться в доверие к дочери и узнать хоть что-то о предстоящем свидании. А пока Райли одевается у себя в комнате, папа остается наедине с Джорданом. Он изображает строгого отца и пытается разглядеть подростка поближе. По образцу «Головоломки» параллельно зрители наблюдают, что именно в эти минуты происходит в головах у персонажей: у взрослых мечется рой мыслей, а у детей — полная безмятежность. Мультфильм — поучительная демонстрация того, как в безобидных ситуациях проявляются родительские стереотипы и как не следует себя вести с повзрослевшими детьми.
«Камон Камон»
Ребенок и взрослый учат друг друга выражать чувства
Черно-белая инди-драма оскаровского номинанта Майка Миллса («Женщины ХХ века» и «Начинающие») с Хоакином Фениксом в главной роли. Это кино о том, как замкнутый мужчина находит ответы на сложные вопросы благодаря детям и их восприятию мира.
Интроверт Джонни (Феникс) — известный радиожурналист. Он путешествует по Америке и берет интервью у детей из разных городов, спрашивает их о жизни, страхах, мечтах и будущем. У него умерла мать, а с сестрой Вив отношения давно разладились. Но однажды Джонни решает приехать к сестре в Лос-Анджелес, потому что ей не с кем оставить сына, пока она помогает больному мужу. Джонни соглашается побыть с девятилетним племянником Джесси (Вуди Норман). Мальчик и его дядя совсем не знакомы, но тем не менее последнему предстоит на пару недель заменить Джесси обоих родителей. Джонни берет племянника в рабочее путешествие по стране, обернувшееся для обоих психотерапевтической одиссеей.
Герой Хоакина Феникса прожил жизнь, за спиной — сплошные разочарования и флешбэки, а у племянника, напротив, — неподдельный интерес к каждому мгновению. Его эмоции и желания еще не обросли угнетающими рефлексиями и цинизмом. Поначалу оба отторгают друг друга, поскольку не готовы говорить о своих личных переживаниях и обидах. Джесси задает неудобные вопросы, совершает нелогичные поступки, устраивает истерики, пытаясь доказать, что он несчастен. Чтобы справиться с ребенком, Джонни приходится быть по-настоящему честным, ответственным и понимающим: так он приходит к совершенно забытому ощущению жизни. Из формальных родственников оба превращаются в по-настоящему близких людей.
«Капитан Фантастик»
Упрямый родитель-идеалист
Пример радикального метода воспитания подрастающего поколения. Мэтт Росс поставил трагикомедию с элементами черного юмора о семейке современных маугли. Фильм получил награду за лучшую режиссуру в Каннах в программе «Особый взгляд» (2016) и вместе с тем вызвал противоречивую реакцию публики.
Капитан Фантастик — прозвище отца-одиночки Бена (Вигго Мортенсен), воспитывающего шестерых детей в лесу в абсолютном отрыве от цивилизации. Он учит ребят охотиться и выживать на природе, а оставшееся время занимается их образованием. Дети обязаны читать классические книги, говорить на эсперанто, играть на музыкальных инструментах, знать наизусть билль о правах человека и теорию струн. Им запрещается слушать современную музыку, ходить в магазины и иметь гаджеты. Царящая в семье идеология — презрение к капитализму, консьюмеризму и организованной религии. Все хором боготворят американского философа леворадикальных взглядов Ноама Хомского. При этом сумасшедшим Бена не назовешь. Несмотря на шокирующие воспитательные практики, он добрый интеллектуал-нонконформист. Бен воплощает популярную утопическую стратегию многих родителей — сделать из ребенка вундеркинда, но в финале отказывается от таких радикальных методов.
«Родители года»
Неидеальные родители
Вряд ли в современном кино найдется исследование феномена родительства, превосходящее по детальности и ироничности сериал Бена Палмера. Это история двух немолодых супругов Пола (Мартин Фриман) и Элли (Дэйзи Хаггард), рискнувших родить детей, не ведая, чем это грозит: бессонными ночами, миллионом сомнений в себе и испытанием терпения. Семилетняя Эва и десятилетний Люк заставляют нервного героя Фримана начать ходить к психотерапевту, ведь сколько бы люди ни тешили себя иллюзией о готовности быть достойными мамой/папой, наверняка они окажутся в чем-то абсолютно беспомощными. Но даже к такой серьезной теме авторы сериала подошли с юмором и самоиронией, где родители могут узнать в героях самих себя.
В мае вышел третий сезон, где конфликт Пола с сыном-тинейджером заставил отца уйти из дома. Дети повзрослели, и теперь родительский авторитет нужно завоевывать. Однако любовь, квартирующая в их семье, до сих пор не позволяла рассыпаться хрупкой конструкции взаимоотношений. Интересно, победит ли она и на этот раз?
Автор: Тамара Ларина