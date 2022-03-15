7 фильмов, в которых родительство показано по‑новому

«В мире есть два типа людей: герои и неудачники», — назидательно повторяет глава семейства Ричард (Грег Кинниэр), автор занудных лекций о достижении успеха. Но сам Ричард и есть наивный лузер, как и все члены его семьи. Жена Шэрил (Тони Коллетт) вечно суетится и пытается всем угодить. Ее брат Фрэнк (Стив Карелл) — специалист по творчеству Пруста, гомосексуал с неразделенной любовью и склонностью к суициду. Угрюмый семнадцатилетний сын Дуэйн (Пол Дано) начитался Ницше и хранит идиотский обет молчания, а уже пожилой отец (Алан Аркин) сидит на кокаине.

В центре этой дисфункциональной семьи находится жизнерадостная семилетняя Олив в огромных очках (Эбигейл Бреслин), которая мечтает победить в конкурсе маленьких красоток — «Мисс штата Калифорния». Несмотря на очевидную неосуществимость ее мечтаний, родители делают над собой усилие и решают поддержать дочь. Все разобщенные родственники тоже проявили солидарность в желании помочь ребенку и согласились отправиться в не самое комфортное путешествие через всю Америку на раздолбанном микроавтобусе. Особое внимание авторы картины уделили отношениям Олив и ее брата. Персонаж Пола Дано поначалу, казалось бы, неспособный на нежные чувства, вдруг ради младшей сестры становится драйвером семейного командного духа.

И хоть история в целом — очень динамичное и уморительное роуд-муви, к финалу картины проявляется заложенный авторами полезный психологический урок: каждый герой жертвует чем-то ради другого и сам становится лучше. А маленькая мисс одерживает большую победу — она меняет свою семью.