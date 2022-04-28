«Сейлор Мун» или «Волчий дождь»? Миядзаки или Такахата? Редакция Кинопоиска вспоминает любимые аниме детства

Вспомнить, какой именно аниме-сериал я увидела первым, я уже не могу. Мы напряженно следили за тем, как складывается тяжелая жизнь Кэнди из «Кэнди, Кэнди» (в финале влюбленной в ее бойфренда девице оторвало ногу! И он на ней женился! Вот это способ вступить в брак, думали мы), что за таинственный фотограф появляется в «Лулу — ангел цветов» и какие мрачные мысли одолевают главного героя «Грендайзера». Но все-таки никто из них не мог сравниться с воинами в матросках.

Я помню, что в пятом классе на переменах в нашей школе напряженно обсуждали, почему никто не узнает Мамору в Такседо Маске (кстати, почему-то все произносили имя как «Таксе Дамаск», и я была очень поражена, когда узнала, что это не так), какая противная эта маленькая Чибиуса и, конечно, кто же все-таки Сейлор Уран — мальчик или девочка? Наши знания о мире тогда были далеки от совершенства.

Конечно, в «Сейлор Мун» были монстры и хитро закрученные интриги: персонажи умирали и воскресали, теряли память и возвращали ее, отказывались от своей любви и снова ее возрождали. Но все-таки главным в сериале было не это, а то, как разные по характеру, устремлениям и желаниям девочки-школьницы, несмотря ни на что, продолжали дружить, преодолевая и иноземную угрозу, и конец света, и соперничество в школе. А кто не любил Усаги с ее великолепными нарядами, которые используют как источник вдохновения до сих пор, с ее наивностью, с ее деятельным желанием всем помочь, которое обычно приводило к катастрофе... Короче, кто ее не любил, у того просто нет сердца.