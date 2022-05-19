«Казнь», «Ника» и «Все везде и сразу»: 20 премьер Кинопоиска в июне

Боно и Холзи в продолжении анимационного мюзикла, Жерар Депардье в роли культового детектива и Тильда Суинтон в знаковой фестивальной драме — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Даты премьер могут меняться.
Главные премьеры
«Все везде и сразу»
Премьера: июнь
Владелица прачечной Эвелин (Мишель Йео) пытается разобраться в отношениях с робким мужем (Ке Хюи Куан), дочерью-подростком (Стефани Сюй), престарелым отцом (Джеймс Хун) и параллельно воюет с противной инспекторшей из налоговой (Джейми Ли Кёртис). Унылую повседневность прерывает шокирующая новость: мир Эвелин — лишь часть огромной мультивселенной, в которой другие версии героини снимаются в кино, обладают огромными пальцами-сосисками или владеют боевыми искусствами. Эвелин придется побороть зло, уничтожающее миры, и обрести саму себя. Абсурдное драмеди Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта («Человек — швейцарский нож») уже стало одним из фаворитов кинокритиков в этом году и главным прокатным хитом компании А24.
«Ника»
Премьера: 16 июня
Байопик поэтессы-вундеркинда, которая в детстве прогремела на весь Советский Союз, а затем перестала писать стихи. 27-летняя Ника Турбина (Лиза Янковская) страдает от алкоголизма, депрессии и навязчивого материнского контроля (Анна Михалкова). Девушка знакомится с Ваней (Иван Фоминов) и мечтает стать актрисой. Фильм сняла Василиса Кузьмина («Алиса»), сценарий написала Юлия Гулян («Елки новые»). Премьера «Ники» состоялась на фестивале South by Southwest в этом году, где Лиза Янковская получила спецприз жюри за выдающуюся актерскую работу.
«Дом Gucci»
Премьера: 9 июня
Эксцентричная драма Ридли Скотта про влиятельное фешен-семейство. Действие фильма охватывает примерно двадцать лет — с момента знакомства секретарши Патриции Реджани (Леди Гага) и ее будущего мужа Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) до убийства последнего. Герои выясняют отношения, страдают и борются за власть, а играют все это звезды первой величины — кроме Гаги и Драйвера, в фильме появились Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и Аль Пачино.
Фильм more.tv «Дом Gucci» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс c more.tv
«Казнь»
Премьера: 31 мая
Режиссерский дебют Ладо Кватании, известного по клипам Хаски, Оксимирона и «Ленинграда». «Казнь» — атмосферный триллер про поиски маньяка в последние десятилетия Советского Союза, вдохновленный делом Чикатило. В 1981 году следователь Исса Давыдов (Нико Тавадзе) приезжает в провинциальный городок, чтобы расследовать серию жестоких убийств девушек. Через несколько лет маньяка поймают. А в 1991 году выяснится, что настоящий убийца все еще на свободе. Действие фильма разворачивается сразу в нескольких временных линиях, а сюжет и визуальный стиль «Казни» отсылают к фильмам Дэвида Финчера и Пон Джун-хо.
«Зверопой 2»
Премьера: 4 июня
Хитовый анимационный мюзикл про группу поющих животных. Дикобразиха Эш, свинья Розита, горилла Джонни и другие герои под руководством коалы Бастера Муна отправляются в поездку в мегаполис. Там они должны завоевать внимание влиятельного продюсера, волка Джимми Кристалла. Как и в первой части, за умилительных зверей говорят и поют голливудские звезды и музыканты — Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Тори Келли, Холзи, Боно, Скарлетт Йоханссон и другие.
«Точка кипения»
Премьера: 23 июня
Британский актер Фил Барантини снял свой второй полнометражный фильм, основанный на личном опыте. Барантини 15 лет проработал шеф-поваром в самых разных заведениях, чтобы заработать деньги в перерывах между съемками. Собственные впечатления он вложил в «Точку кипения» — снятый одним кадром напряженный триллер об одном вечере в лондонском ресторанчике. Постоянно нетрезвый шеф-повар Энди Джонс (Стивен Грэм) пытается справиться с разгильдяйством своих сотрудников, угодить случайно заявившимся блогерам и не сойти с ума.
Новые фильмы
«Супергерои»
Премьера: 2 июня
Художница Анна (Жазмин Тринка) рисует комиксы и часто действует иррационально, а профессор физики Марко (Алессандро Борги) привык полагаться на строгие законы науки. Однажды эти противоположности встретят друг друга, скрываясь от проливного летнего дождя. Смогут ли они построить отношения и справиться со своими противоречиями? Итальянскую мелодраму снял Паоло Дженовезе, автор международного хита «Идеальные незнакомцы».
«Внебрачные связи»
Премьера: 8 июня
Новый фильм французского режиссера Арно Деплешена («Призраки Исмаэля») по мотивам одноименного романа Филипа Рота. Американский писатель Филип (Дени Подалидес) живет и работает в нелюбимом Лондоне. Фильм состоит из разговоров главного героя с любовницей (Леа Сейду), женой (Анук Гринбер), приятелем-режиссером (Миглен Миртчев) и другими людьми, которые связаны с его личной и творческой жизнью. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале в 2021 году.
«Сувенир: Часть 2»
Премьера: 9 июня
Продолжение одного из главных синефильских фильмов последних лет. Режиссер Джоанна Хогг снимает автобиографическое кино про свое взросление в Лондоне 1980-х. В первом фильме студентка Джулия (дебют Онор Суинтон-Бирн, дочери Тильды Суинтон) готовилась дебютировать в режиссуре и переживала болезненный роман с дипломатом и наркопотребителем Энтони (Том Бёрк). А в новом фильме героиня пытается справиться со смертью партнера и мечтает снять об этом кино — называться оно будет, естественно, «Сувенир». Кроме Суинтон-Бирн, в продолжении снялись Тильда Суинтон, Чарли Хитон и Ричард Айоади.
«Клон»
Премьера: 16 июня
Фантастический инди-фильм Райли Стернса («Искусство самообороны»), который недавно показывали на «Сандэнсе». Сара (Карен Гиллан) уверена, что смертельно больна и ей осталось совсем немного, поэтому заказывает клона (снова Карен Гиллан), который ее заменит. Через несколько месяцев врачи ее обрадуют: диагноз был ошибочным. Но двойник не спешит уступать ей место. Да и близкие Сары предпочитают общаться с клоном. По законам, чтобы вернуть свою жизнь, девушке предстоит сразиться с двойником — и Сара приступает к тренировкам под руководством опытного бойца Трента (Аарон Пол).
«Мегрэ и таинственная девушка»
Премьера: 23 июня
Дебют Жерара Депардье в роли легендарного комиссара Жюля Мегрэ. Действие фильма происходит в Париже в 1950-е. На площади находят тело молодой девушки с несколькими ножевыми ранениями и сломанной шеей. Детектив Мегрэ и его коллеги берутся за расследование — для начала им надо установить личность покойной. Фильм Патриса Леконта («Мой лучший друг») снят по мотивам романа Жоржа Сименона «Мегрэ и труп молодой женщины».
«Три»
Премьера: июнь
Казахстанский триллер с Аскаром Ильясовым («Нулевой пациент») в главной роли. Действие происходит в Казахстане в 1979 году. Ильясов играет стажера Шера Садыкова, который недавно устроился в милицию. Вместе с коллегами он выслеживает маньяка, который убивает молодых женщин. Вскоре от его рук погибает Дина (Самал Еслямова), сестра Садыкова, поэтому стажер хочет не просто найти маньяка, но и расквитаться с ним лично. Личность маньяка списана с каннибала Николая Джумагалиева, который действовал в Казахской ССР в конце 1970-х.
Российское кино и сериалы
«Нелегал»
Премьера: 12 июня
Киргизский мигрант без имени (Эржан Даулетбеков) приезжает в Якутск с непонятной целью, но вскоре его задерживают полицейские. Парня заставляют работать в магазине одежды, но он сбегает и держит путь в маленький поселок. Новый якутский фильм, в котором уверенно намешаны социальная драма и триллер, снял один из самых известных режиссеров Сахавуда Дмитрий Давыдов — в прошлом году его «Пугало» получило главный приз «Кинотавра».
«1941. Крылья над Берлином»
Премьера: 30 мая
Новый фильм Константина Буслова («Калашников»). Это военная драма о малоизвестном эпизоде Великой Отечественной. В августе 1941 года летчики Балтийского флота во главе с полковником Евгением Преображенским (Максим Битюков) нанесли первые авиаудары по Берлину. В фильме снялись Сергей Пускепалис, Гела Месхи, Сергей Гилев, Леонела Мантурова и другие.
«Киллер», 1-й сезон
Премьера: 15 июня
Бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) потерял напарника на задании, а затем отправился за решетку по ложному обвинению. Спустя шесть лет он выходит на свободу и решает стать киллером, чтобы отомстить обидчику. Но и тут Ивана ждет очередной удар судьбы: он попадает в ДТП и теряет память. Роли в этой криминальной многосерийной драме исполнили Дмитрий Ульянов, Анна Котова-Дерябина, Карина Андоленко, а режиссером выступил Денис Карышев («Рикошет»).
Комедии с Райаном Рейнольдсом
«Телохранитель киллера»
Премьера: 1 июня
Экшен-комедия для легкого летнего досуга. Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) когда-то считался высококлассным телохранителем, но его карьеру разрушила смерть клиента, которого он защищал. А теперь ему выдался шанс очистить репутацию — нужно доставить бывшего киллера Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л. Джексон) из Великобритании в Голландию. Естественно, он нужен целым и невредимым — Кинкейд должен выступить как свидетель на процессе против диктатора Владислава Духовича (Гари Олдман), который развязал террор в Восточной Европе. Люди Духовича попытаются убить Брайса и его клиента, поэтому серьезному телохранителю и насмешливому киллеру придется объединить усилия.
«Телохранитель жены киллера»
Премьера: 1 июня
Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) успешно выполнил задание, но репутацию так и не восстановил. Более того, он может и вовсе лишиться лицензии телохранителя. Брайс решает отдохнуть в Италии, чтобы подлечить пошатнувшиеся нервы, но вместо этого ему придется спасать мир от греческого миллиардера Аристотеля Пападопулоса (Антонио Бандерас), который устраивает целую серию кибератак, чтобы уничтожить Евросоюз. Компанию Майклу составят экс-киллер Дариус Кинкейд (Сэмюэл Л. Джексон) и его эксцентричная жена Соня (Сальма Хайек).
Для всей семьи
«Бука. Мое любимое чудище»
Премьера: 9 июня
Российский анимационный фильм, который по-своему обыгрывает сюжет сказки про Красавицу и Чудовище. Царская дочь Варвара решает сбежать из дворца и отправиться на поиски прекрасного принца. Но вместо него она встречает мохнатого и рогатого Буку, бандита с большой дороги. Варвара попадает в плен к чудищу, но вскоре сам Бука пожалеет об этом: своевольная принцесса покажет ему, кто здесь главный. Героев озвучили Любовь Аксёнова и Алексей Чумаков, а голоса персонажам второго плана подарили Алёна Долецкая, Тимур Родригез и другие.
«Кролик Питер 2»
Премьера: 13 июня
Продолжение хитового мультфильма про дружбу антропоморфных лесных жителей и художницы Беатрис (Роуз Бирн). В первой части Питер смог примириться с тем, что его любимица встречается с Томасом (Донал Глисон), заклятым врагом кроликов. Но сейчас герой сталкивается с более серьезной проблемой — Беатрис становится известной писательницей, а Питер в ее книгах изображается как злостный хулиган. Тогда он решает соответствовать своему печатному образу — и становится уличным воришкой.
«Три кота и море приключений»
Премьера: июнь
Новые приключения героев популярного мультсериала «Три кота». Коржик, Карамелька и Компот собираются на море вместе с родителями. Там их ждут развлечения в роскошном отеле на самом берегу — они будут плавать в теплом море, загорать на пляже и даже познакомятся с местными крабами. Котам придется спасти новых друзей, которым грозит «участие» в приближающемся кулинарном фестивале.
Автор: Марат Шабаев