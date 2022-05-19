«Казнь», «Ника» и «Все везде и сразу»: 20 премьер Кинопоиска в июне

Эксцентричная драма Ридли Скотта про влиятельное фешен-семейство. Действие фильма охватывает примерно двадцать лет — с момента знакомства секретарши Патриции Реджани (Леди Гага) и ее будущего мужа Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) до убийства последнего. Герои выясняют отношения, страдают и борются за власть, а играют все это звезды первой величины — кроме Гаги и Драйвера, в фильме появились Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и Аль Пачино.

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