За что мы любим Райана Рейнольдса? Не только за шутки!

С 1 июня на Кинопоиске будет доступна экшен-дилогия «Телохранитель киллера» и «Телохранитель жены киллера», где главную роль играет Райан Рейнольдс. Его персонаж охраняет героев Сэмюэла Л. Джексона и Сальмы Хайек. Мы решили разложить по пунктам, почему все любят канадского актера.

Он дотащил Дэдпула до кинотеатров

Создание фильма «Дэдпул» было непростым делом. После того как в 2000 году было объявлено, что Дэдпул — один из персонажей Marvel Comics, о котором будет снят фильм, Райан Рейнольдс сразу дал понять, что хочет участвовать в проекте. К началу 2004 года Рейнольдс и режиссер Дэвид С. Гойер приступили к разработке фильма, а в марте 2005 года им заинтересовалась студия Fox. Рейнольдс был выбран на главную роль, но после ряда изменений в творческом направлении и выхода в 2011 году провального «Зеленого Фонаря» с ним руководители Fox засомневались, стоит ли выпускать этот фильм. Но все эти годы актер разрабатывал вместе со сценаристами историю, оплачивая им гонорар из своего кармана. Он также выкупил права на использование в фильме фотографии актрисы из «Золотых девочек» Беатрис Артур (в комиксах Дэдпул был ее фанатом). После того как в июле 2014 года в сеть просочились пробы Рейнольдса, которые понравились зрителям, Fox возобновила работу над фильмом.

К слову, Рейнольдс не только сыграл главную роль, но и выступил сопродюсером. «Дэдпул» стал девятым самым кассовым фильмом 2016 года, заработав в прокате 782,6 млн долларов при бюджете в 58 млн. В недавнем интервью Дэвиду Леттерману Рейнольдс пошутил: «У нас было очень мало денег. 58 миллионов — крошечные деньги для съемок фильма по комиксам. Это где-то как бюджет на кокаин на „Тора“».

Актер открыто говорит о психическом здоровье и борьбе с тревогой

В статье, опубликованной The New York Times в 2018 году, Райан Рейнольдс рассказал о своей борьбе с тревогой: «Я всю жизнь испытываю тревожность, и меня это беспокоит. Иногда она становится просто неуправляемой». В беседе с Mr. Porter Journal актер также рассказал о своих тяжелых отношениях с покойным отцом и о том, как он часто пытался отшутиться от этой проблемы, вместо того чтобы признать, как сильно он из-за этого переживает: «Мой отец был хорошим во многих отношениях, но в отношении нашей семьи он проявлял жестокость. Отец никогда не был спокойным или ласковым, отсюда и растут корни моей тревожности. Но это не должно быть какой-то душещипательной историей, каждый носит в себе груз прошлого, и я ничем не отличаюсь от других».

Еще он обожает свою собаку

В 2009 году, пытаясь подобрать собаку для своего друга, Рейнольдс в итоге нашел питомца себе. «Я увидел большого ретривера, который не отрывал от меня взгляд. Тогда я шепнул ему: „Эй, давай убираться отсюда“, — и он запрыгнул на меня, как будто свободно говорил по-английски. Бакс тут же увязался за мной, прыгнул в машину, и с тех пор мы лучшие друзья». 11 сентября 2020 года он поздравил своего пса в Instagram: «С днем рождения, Бакс. Я бы испек тебе торт, но он тебя убьет, ведь все, что я пеку, — это полная отрава. Если бы мне пришлось идти на войну, я бы просто взял с собой тостер».

Он умеет вести бизнес

Райан Рейнольдс прославился в Голливуде как актер, но он также успешный бизнесмен. Он соучредитель компании Maximum Effort Productions, в которую входит Mint Mobile, а до этого входил Aviation American Gin. Первый предоставляет услуги мобильного оператора, второй занимается производством джина. В августе 2020 года компания Aviation American Gin была продана за 610 миллионов долларов алкогольному гиганту Diageo.

Райан Рейнольдс выступает на сцене во время благотворительной акции «Забавная вещь, случившаяся на пути к излечению болезни Паркинсона» в 2008 году для Фонда Майкла Дж. Фокса в Нью-Йорке

И участвует в благотворительности

Рейнольдс регулярно участвует в благотворительных акциях. В 2017 году он помогал пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Харви», в 2021 году они с женой Блейк Лайвли пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом и средства на помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. В том же году супруги перевели полмиллиона долларов канадской благотворительной организации Water First Education & Training Inc, которая обучает представителей коренных народов тому, как обеспечить себя водой в общинах из ключевых водоочистных сооружений.

Он гордится своим происхождением

Рейнольдс родом из Ванкувера и любит свой город. Его страницы в Instagram и Twitter даже называются @VancityReynolds. До того как добиться успеха в Голливуде, Рейнольдс работал в продуктовых магазинах, обслуживал столики в ресторанах и разносил газеты. «Он в каждой клеточке моего тела», — говорит актер в интервью канадской газете The Vancouver Sun. «Большая часть моего мировоззрения и способность добиваться успеха в индустрии развлечений — заслуга того, что я вырос в Канаде. Если бы мне нужно было свести все к одному аспекту моего характера, который позволил мне закрепиться в шоу-бизнесе, то это была бы моя способность смеяться над собой, что является такой же канадской чертой, как и кленовый сироп. Я благодарен Канаде и всегда буду гордым канадцем».

У Рейнольдса идеальные соцсети и чувство юмора

В отличие от многих звезд, которые используют Twitter исключительно для продвижения своих проектов, а Instagram для красивых фотосессий, Рейнольдс предпочитает подшучивать над всем на свете, включая жену, друзей и себя. Когда он поздравлял себя с днем рождения, то написал, что отец называл его «результатом порванного презерватива». Или же любит вспоминать (или выдумывает) забавные истории из своего детства: «„Дети, если вы угадаете, где я прячу лампочку, вы не только победите, но и вызовите мне скорую“, — дядя Дейл. Мой четвертый день рождения».

Актер также шутит над тем, что погружен в поп-культуру примерно на таком же уровне, что и священник в церкви: «А кто-нибудь может разрешить спор между мной и моим священником на тему того, кто из Кардашьянов беременный?»

«Дэдпул»

Детям и жене тоже достается: «Я бы прошел через огонь ради дочери. Ну не прям через ОГОНЬ, потому что это опасно. Но через супервлажную комнату точно. Но только не слишком влажную, потому что у меня прическа». Или: «Моя дочь очень радуется, когда смотрит диснеевские фильмы. Она любит, когда все поют, танцуют, и те моменты, когда умирают родители». А над Блейк Лайвли, актер особенно любит шутить в день ее рождения, выкладывая совместное фото, на котором она обрезана. Лайвли, в свою очередь, на его день рождения делает то же самое или вовсе использует фото Райана Гослинга (их до сих пор продолжают путать из-за одинаковых имен и потому что они оба канадцы).

У Хью Джекмана и Райна Рейнольдса вообще давнее шуточное дерби. Например, Рейнольдс любит высмеивать австралийский акцент актера, а в «Дэдпуле» он надел картонную маску с лицом Джекмана. Тот в ответ на это предложил помочиться на звезду Рейнольдса на Аллее славы в Голливуде. В рамках промокампании «Логана» Джекман отправился в Пекин и выложил фотографию с фанатами. Рейнольдс тут же отреагировал на публикацию, написав в Twitter: «Уверен, что это протестующие». Но в середине апреля 2020 года актеры объявили временное перемирие для благотворительной акции The All Challenge, где звезды собирают деньги на помощь детям, пожилым людям и врачам, борющимся с коронавирусом.

Автор: Кира Голубева

Фото: Theo Wargo / Getty Images, Dimitrios Kambouris / Getty Images