«Казнь»: детектив о маньяке, снятый как реклама позднего СССР

Вообще, это кино рассчитано скорее на экспорт, нежели на щепетильного до бытовых деталей российского зрителя. Ценителей исторической аутентичности «Казнь» вгонит в ступор. Тут есть определенные маркеры времени вроде смены портретов генсеков в участке, сигарет «Космос», песен Аллы Пугачевой и старых автомобилей, но это уж точно не реконструкция, а скорее, художественная интерпретация эпохи. В этом Советском Союзе (мы так и не узнаем, в каком городе происходит действие — съемки проводились в Подмосковье) есть место и эксцентричной профайлерше, броско сыгранной Еленой Морозовой, и генералу, загорающему под ультрафиолетовыми лампами посреди облицованного мрамором огромного вестибюля ведомственного здания, а также техническим девайсам из чуть более позднего времени. Не сказать, что в этом СССР хочется пожить, но это совершенно альтернативная вселенная.