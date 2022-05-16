«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»: день выборов в мире магии

На HBO Max вышла третья часть франшизы-приквела о прошлом преподавателей Хогвартса. Рассказываем о том, как на фильме сказалась рокировка в кастинге (из актерского состава убрали Джонни Деппа) и о главной тайне Дамблдора, о которой мы, впрочем, давно догадывались.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В волшебном мире приближаются выборы верховного волшебника: в последнем туре должны встретиться министр магии Китая и его коллега-бразильянка. Но свои электоральные планы есть и у Геллерта Грин-де-Вальда (Мадс Миккельсен), который скрывается от закона в австрийском замке и вербует оттуда сторонников на священную войну с маглами. Компанию ему составляют дамблдоровский родственник Криденс (Эзра Миллер) и сбитая с толку телепатка Квини (Элисон Судол).

Чтобы остановить Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который не может напрямую сразиться с Геллертом из-за кровного заклятья, наложенного в очарованной юности, снаряжает целый отряд. В него входят магический зоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), его брат-мракоборец Тесей (Каллум Тернер) и преданная ассистентка Банти (Виктория Йетс), магл-булочник Ковальски (Дэн Фоглер), американская ведьма Лалли Хикс (Джессика Уильямс) и, наконец, немногословный француз Юсуф Кума (Уильям Надилан).

Едва ли кто-то мог представить на второй-третьей, скажем, серии поттерианы, посреди уроков зельеварения и визитов к Хагриду, что однажды в этом детском эпосе (пусть даже и в приквеле) не останется ни одного ребенка или подростка, а очередной фильм будет начинаться с романтической сцены между двумя мужчинами средних лет. Однако все именно так, и третий выпуск «Фантастических тварей» стартует с лаконичной, но эффектной фантазии: Дамблдор и Гриндевальд сидят в ресторане, как Де Ниро с Пачино в «Схватке», и после десятилетий намеков, шуток и догадок из уст директора впервые звучит слово «любовь» — совершенно недвусмысленно и даже буднично.

Это не единственная, но центральная из «тайн Дамблдора», давших подзаголовок фильму. Понятно, что это важный шаг для гей-репрезентации в семейном киномэйнстриме — и на отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда тут поставлено ударение. Собсвенно, сейчас это единственная романтическая линия в «Тварях», за которой интересно следить: Тина Гольдштейн, в которую влюблен Саламандер, появляется тут минуты на полторы, дистанционные шуры-муры Квини и отважного пекаря даже в таком виде сильно переслащены.

Всегда неравнодушная к прозрачным политическим метафорам, здесь Роулинг дала себе волю: из хемингуэевского Парижа «Преступлений Грин-Де-Вальда» действие плавно перенеслось в Берлин 30-х. Грин-де-Вальд под аплодисменты людей в характерных рубашках планирует истребление грязнокровок, немецкое Министерство магии его поддерживает — в принципе, «Тайны Дамблдора» посвящены подтасовкам на выборах и зарождению фашизма. Россияне с гордостью обнаружат среди фашистов среднего звена знакомый нос Александра Кузнецова.

Мадс Миккельсен

Это, видимо, и есть фантастические твари. Зверушкам же, умильным и не очень, отдано меньше места, чем во втором и тем более первом фильме. Впрочем, есть смешная сцена со скорпионами, а ключевую роль в судьбе выборов странным образом играет китайский олененок по имени Чилин. Жертвой войны с cuteness стал и Эзра Миллер — его герой наконец отпустил волосы и стал похож на вокалиста норвежской блэк-метал-группы (или молодого Северуса Снейпа), но при этом окончательно скуксился.

Что касается уволенного Джонни Деппа, нет оснований сомневаться, что он смотрелся бы здесь отлично. И это было бы интереснее, чем Миккельсен, который таких персонажей может играть даже не просыпаясь (тут, в принципе, достаточно крупного плана его вечно злобного лица). С другой стороны, Миккельсен все равно хорош — драматизировать эту необязательную рокировку едва ли стоит. Тем более что тут есть проблема посерьезнее: третий фильм окончательно и бесповоротно убивает все надежды на то, что эта франшиза взлетит. Она то ли недостаточно детская, то ли недостаточно взрослая. В ней много суеты, но мало магии. Милый рохля Саламандер не тянет на первую скрипку, и запоздалая попытка выдвинуть вперед элегантного Джуда Лоу тоже не очень удалась: главный герой блокбастера не может всю дорогу печально таращиться в пустоту. Это вполне сносное развлечение, но никак не феномен для миллиардов.

В то же время «Тайны Дамблдора» — самая ладная из трех «Тварей»: здесь, по крайней мере, есть начало, середина и даже что-то вроде конца. И конечно, фильм, где играют, пусть мимолетно, в квиддич и говорят: «Круцио!», все-таки получше большинства фильмов, где не играют и не говорят.