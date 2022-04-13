Что смотреть дома: «Пронзительно громко», «Внешние сферы», «Анатомия скандала»

Внимание Америки приковано не только к президентам, но и к их супругам, на чьи плечи ложится не меньшая ответственность. С 1933-го по 1945-й эту ношу несла Элеонора Рузвельт (Андерсон), с 1974-го по 1977-й — Бетти Форд (Пфайффер), а с 2009-го по 2017-й — Мишель Обама (Дэвис).

В альманахе Аарон Кули расскажет о Рузвельт, Форд и Обаме как самостоятельных общественных деятельницах и продемонстрирует, как менялось отношение к женщинам в политике на протяжении почти столетия. Рузвельта сыграл Кифер Сазерленд, Форда — Аарон Экхарт, а Обаму — О. Т. Фагбенли.

