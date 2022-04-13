Что смотреть дома: «Пронзительно громко», «Внешние сферы», «Анатомия скандала»

Фемальманах с Николь Кидман и Элисон Бри, фантастический вестерн с Джошем Бролином и политическая драма от продюсера «Большой маленькой лжи» — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Пронзительно громко», 1-й сезон
Сборник мрачно-комичных сказок от создательниц «Блеска»
Где смотреть: Apple TV+
Женщина (Николь Кидман), которая ест свои фотографии. Женщина (Мерритт Уивер), которая встречается с уткой. Женщина (Элисон Бри), которая расследует собственное убийство, будучи призраком. Женщина (Бетти Гилпин), которая висит на стене как трофей.
Эти и еще четыре истории составляют сардонический альманах дуэта Лиз Флэхайв и Карли Менш (они придумали «Блеск»). Сериал основан на сборнике рассказов Сесилии Ахерн («P.S. Я люблю тебя»), все эпизоды сняла Куйен Трэн — оператор «Зависнуть в Палм-Спрингс» и одна из постановщиц «Уборщицы».
«Внешние сферы», 1-й сезон
Жители ранчо сталкиваются с неизведанным
Где смотреть: Amazon Prime Video
Вайоминг — штат в самом сердце США, где степи тянутся, насколько хватает глаз. Роял Эбботт (Джош Бролин) заведует ранчо и борется за будущее участка и всей многочисленной семьи. Проблем добавляется, когда в их края заносит Отэм (Имоджен Путс), которая ищет источник таинственных знаков. Круги на полях и прочая инопланетная символика усложняют Эбботтам жизнь и посылают новые испытания.
«Внешние сферы» — амбициозный дебют сценариста Брайана Уоткинса с ударной группой поддержки. В числе продюсеров — Брэд Питт и студия Джей Джей Абрамса Bad Robot, среди режиссеров — Эми Саймец («Девушка по вызову», «Она умрет завтра») и новая мексиканская звезда Алонсо Руиспаласиос («Музей»).
«Анатомия скандала», мини-сериал
Психологический триллер о политике и сексуализированном насилии
Где смотреть: Netflix
Джеймс Уайтхаус (Руперт Френд) — амбициозный политик, представляющий в парламенте консерваторов. Его жена Софи (Сиенна Миллер) — выпускница Оксфорда и мать двоих детей. Когда ассистентка Джеймса подает на босса в суд из-за сексуальных домогательств, счастливый брак и политические перспективы Джеймса идут ко дну. Популярный роман Сары Вон для малого экрана адаптировали Мелисса Джеймс Гибсон («Карточный домик») и Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а все эпизоды сняла С. Дж. Кларксон («Наследники», «Оранжевый — хит сезона»).
«Первая леди», 1-й сезон
Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон в сериале о женщинах в политике
Где смотреть: Showtime — c 17 апреля
Внимание Америки приковано не только к президентам, но и к их супругам, на чьи плечи ложится не меньшая ответственность. С 1933-го по 1945-й эту ношу несла Элеонора Рузвельт (Андерсон), с 1974-го по 1977-й — Бетти Форд (Пфайффер), а с 2009-го по 2017-й — Мишель Обама (Дэвис).
В альманахе Аарон Кули расскажет о Рузвельт, Форд и Обаме как самостоятельных общественных деятельницах и продемонстрирует, как менялось отношение к женщинам в политике на протяжении почти столетия. Рузвельта сыграл Кифер Сазерленд, Форда — Аарон Экхарт, а Обаму — О. Т. Фагбенли.
«Среди акул», мини-сериал
Кирнан Шипка и Дайан Крюгер в триллере об изнанке Голливуда
Где смотреть: The Roku Channel
2020 год. Лу (Шипка) устраивается ассистенткой в одну из голливудских студий. Юную сотрудницу третируют вышестоящие мужчины, но все они трепещут перед Джойс (Крюгер), которая возглавляет компанию. Вскоре Лу освоится и начнет движение вверх, демонстрируя, что это не ее заперли с ними, а их с ней.
«Среди акул» — дебютный сценарий актрисы Кэтлин Робертсон, который копирует фабулу одноименной черной комедии с Кевином Спейси в роли жуткого студийного начальника. Кровожадных продюсеров играют Дональд Сазерленд и Финн Джонс из «Железного Кулака» и «Игры престолов».
«Пожары»
Запутанный триллер Дени Вильнёва, снятый до отъезда в Голливуд
Где смотреть: Кинопоиск
Двойняшки Жанна (Мелисса Дезормо-Полен) и Симон (Максим Годетт) получают от матери странное завещание. Родившаяся на Ближнем Востоке Наваль Марван (Лубна Азабаль) просит их найти отца и брата. Одного они считали покойным, второго — несуществующим. Брат с сестрой отправляются в одиссею, чтобы открыть семейную тайну.
С «Пожаров» начался прорыв канадца Дени Вильнёва: именно после них он снял два фильма с Джейком Джилленхолом, «Убийцу» и перешел к научной фантастике. В основе номинированной на «Оскар» картины — текст ливано-канадского драматурга Важди Мувада.
«Смертельный выбор»
Эйса Баттерфилд в хорроре про видеоигру-убийцу
Где смотреть: Netflix
Студентка Кайла (Айола Эванс) подрабатывает мытьем окон. Потеряв работу, она решает провести вечер с другом Исааком (Баттерфилд) за старинной видеоигрой из 80-х — «CURS>R». Прохождение сулит 100 000 долларов, но игра оказывается проклятой и заставляет героев сомневаться, где заканчивается реальный мир и начинается виртуальный.
Музыку к дебюту Тоби Микинса написал Лиэм Хоулетт из The Prodigy. В эпизодах — Эдди Марсан и Роберт Инглунд из «Кошмара на улице Вязов» в роли цифрового себя.
«Ускользающий человек»
Запутанный корейский триллер о человеке в чужом теле
Где смотреть: Кинопоиск — с 17 апреля
Кан И-ан (Юн Ге-сан) приходит в себя в теле незнакомого человека. Каждые 12 часов смена тела будет повторяться, а личность героя — меняться. Пытаясь выяснить, что с ним происходит, мужчина выходит на след тайной организации, которая охотится за ним.
«Ускользающий человек» — первый за 10 лет фильм Юн Джэ-гына («Сердцебиение»). Над картиной работали продюсеры триллеров «Гангстер, коп и дьявол» и «Трудный день», а в одной из ролей снялся Ю Сын-мок, дебютировавший в роли журналиста в «Воспоминаниях об убийстве».
«Ледниковый период: Сказки Скрата», мини-сериал
Комедия об орехах и родительстве
Где смотреть: Disney+
Саблезубая белка Скрат, с чьей погони за желудем когда-то началась франшиза «Ледниковый период», снова в деле. И не один, а в компании юного последователя. Но, помимо отеческих чувств, детеныш вызывает у Скрата еще и острые приступы соперничества. После «Чипа и Дейла» Disney+ продолжает делать ставку на бессловесную комедию с травмоопасными гэгами — теперь на тему конфликта поколений.
«Игра в камешки»
Корейская драма о дружбе девочки и мужчины с особенностями развития
Где смотреть: Кинопоиск
30-летний Сок-гу (Ким Дэ-мён) работает на рисовой мельнице и хорошо ладит с соседями, те симпатизируют молодому мужчине, который ведет себя как ребенок. Однажды он знакомится с юной Ын-джи (Чон Чхэ-ын), сбежавшей из дома. Сначала Сок принимает девочку за воровку, но вскоре недоразумение улаживается и перерастает в дружбу. Но когда Ын-джи пропадает, подозрения местных падают на мужчину с особенностями развития, и Сок перестает казаться всем добрым соседом. «Игра в камешки» — дебют Ким Джон-щика.
Автор: Алексей Филиппов