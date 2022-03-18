Что посмотреть у американских стендап-комиков? Мы выбрали 6 концертов

Зарождению зарубежного стендапа и его внутренней кухне посвящали отдельные сериалы («Удивительная миссис Мейзел», «По друзьям», «Хитрости»). Пришло время познакомиться с самими комиками, которые формируют современную американскую комедию. Собрали шесть разнообразных стендап-спешелов, которые можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Если вы смотрели ситком «Две девицы на мели» (его даже адаптировали в России), то знайте: его сценаристкой была комикесса Уитни Каммингс. За ее плечами четыре стендап-спешела и именной сериал для NBC. До увлечения комедией Каммингс работала на MTV и снялась в триллере «Электромагнитное излучение», который показали в Каннах. Стендапом она занялась в 2004 году, а уже в 2008-м Entertainment Weekly включил ее в список 12 самых перспективных комиков. И не зря: Каммингс взяли на шоу «Прожарка» на канале Comedy Central, где в 2011 году она наряду со Снуп Доггом и другими подкалывала Дональда Трампа.

«Здравствуйте, я ваша девушка» — третий спешел Каммингс (четвертый и пока что последний она записала в 2019-м для Netflix). Это часовое размышление о том, каково быть независимой и самодостаточной женщиной после тридцати. И про боль в пояснице.

Выступление, номинированное на премию Гильдии сценаристов. Это стендап без зрителей. Все начинается очень кинематографично: на экране меняются пастельные тона, пока на фоне звучит запись разговора некоей пары. Кажется, что это очередной стендап про отношения, но нет. Вскоре зритель знакомится с рассказчиком — Дрю Майклом, слабослышащим комиком, который до 21 года жил без слухового аппарата, разбирал речь окружающих по губам и смотрел фильмы с субтитрами. Очень интимный и тяжелый монолог, открывающий новую грань стендапа. Комик объясняет, почему шутит про самоубийство и как эти шутки помогают людям с суицидальными мыслями. А еще про свидания, когда у тебя герпес, и о связи сексуальной идентичности и просмотренных фильмов. В перерывах есть разговоры о том, как запекать батат и выщипывать брови. К слову, в 2021-м Дрю Майкл выпустил новый концерт, на этот раз уже перед полным залом.

Если вам понравится «Дрю Майкл», советуем поискать нетфликсовский «Дома» Бо Бёрнэма. Это музыкальный стендап без зрителей, записанный во время пандемии.

Выступление американо-нигерийской комикессы, номинированной на прайм-таймовую «Эмми» за роль в сериале «Белая ворона». Карьеру Орджи начала со стендап-выступления на конкурсе красоты. Актриса и комикесса также занимается благотворительностью, а еще готовит сериал для Disney+, частично основанный на ее жизни. Продюсирует его — Опра Уинфри.

Спешел она посвятила своим корням и тому, каково это — быть нигерийкой в Америке. Комикесса рассуждает, почему нигерийцы не умеют объяснять дорогу, а еще почему соотечественники не матерятся, а сразу проклинают. В выпуске есть документальные вставки о жизни в современной Нигерии и семье Орджи (а еще инструкция, как правильно торговаться на рынке).

Крис Рок — яркая звезда американской комедии, он включен в список лучших комиков всех времен Comedy Central. Рок также строил карьеру на телевидении, куда его привел Эдди Мёрфи. Комик поработал в шоу SNL, выпустил полубиографический сериал «Все ненавидят Криса» и спродюсировал «Пила: Спираль».

Последняя эфирная шутка Криса Рока была неудачной: во время церемонии «Оскара» комик пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, после чего его ударил Уилл Смит. Провокационные шутки — фирменный стиль Рока. В спешеле «Убейте вестника», который записан в 2008 году, накануне выборов президента США, комик шутит, почему Мишель Обама не сможет быть первой леди. А еще про двойные стандарты новой этики, расизме и разнице между женщинами и мужчинами.

Прежде чем стать автором шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» и «Ежедневного шоу», Мишель Вулф работала в банке. Параллельно она играла в любительском театре и увлекалась комедийной импровизацией. В 2014-м Вулф попала на телевидение и активно продолжила заниматься комедией в США и за ее пределами (в 2016-м Вулф выступила на Эдинбургском фестивале, где в том числе проходят выступления комиков со всего света).

Концерт «Милая дама» вышел в 2018 году, это первый большой спешел в карьере комедиантки. За почти 60 минут Вулф смешно и остроумно рассуждает о проблемах феминизма в США, мужских сосках в Instagram и женщинах у власти.

Стендап в школьном спортзале. Лил Рел Ховери, в отличие от коллег, снимался не только в комедийных проектах. Он сыграл в эротическом триллере «Глубокие воды», в номинанте на «Оскар» «Иуда и черный мессия». Еще он появился в сатирическом хорроре «Прочь» бывшего комика Джордана Пила. Как стендапер Ховери дебютировал на телевидении в 2007 году на реалити «Последний комик» (в нем также участвовала Эми Шумер).

В своем спешеле Ховери рассказывает о том, как организовывал похороны своего деда-наркомана по просьбе семьи. Поскольку он оплатил все мероприятие, то поставил несколько условий. Комик один приехал на панихиду на лимузине, поставил себе благодарственный транспарант и попросил добавлять себя на абсолютно все фото с мероприятия. Еще комик делится тем, как после церемонии купил бабушке наггетсы, из-за которых вся семья перессорилась. Взгляд изнутри на жизнь афроамериканского сообщества.