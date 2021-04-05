«Последний богатырь»: как создавался сказочный мир Белогорья

На Кинопоиске в Плюсе вышли все три части «Последнего богатыря». Приключения сына Ильи Муромца и его сказочных друзей — любимая зрителем франшиза: каждый фильм трилогии становился лидером по сборам. Рассказываем о том, как создавался волшебный мир Белогорья: что послужило вдохновением для художника-постановщика, при чем тут иконы и как в фильме появилась магия.

В некотором царстве, в некотором государстве начался наш сказ. Это его первая часть. Продолжение следует!