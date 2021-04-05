«Последний богатырь»: как создавался сказочный мир Белогорья

На Кинопоиске в Плюсе вышли все три части «Последнего богатыря». Приключения сына Ильи Муромца и его сказочных друзей — любимая зрителем франшиза: каждый фильм трилогии становился лидером по сборам. Рассказываем о том, как создавался волшебный мир Белогорья: что послужило вдохновением для художника-постановщика, при чем тут иконы и как в фильме появилась магия.
В некотором царстве, в некотором государстве начался наш сказ. Это его первая часть. Продолжение следует!
Как придумали сказочные места и при чем тут Билибин?
Действие сказочной трилогии Disney, студии Yellow, Black and White и телеканала «Россия» разворачивается в современной Москве и волшебном мире былинных героев — Белогорье. Два этих очень разных мира нужно было соединить на экране максимально органично. За эту задачу отвечал художник-постановщик Григорий Пушкин. Его команда стала своеобразными демиургами вымышленной вселенной «Последнего богатыря».
Для Белогорья художники решили взять за основу русское Средневековье XI века. Референсами также послужили иллюстрации русских сказок Ивана Билибина и Аполлинария Васнецова.
Подходящее для строительства такой декорации место нашли в Химках за зданием IKEA — площадку в 6000 кв. м с озером и садами с одной стороны и холмом — с другой, без городских видов. Там построили фасады русских изб и теремов, всего двадцать архитектурных объектов. Интерьеры же были созданы в студии. Это позволяло управлять погодой и освещением помещения снаружи.
Прежде всего было решено сделать Белогорье цветным, красочным. Цветовую гамму решили взять из русской иконографии. «Нам нужно было придумать не капустник из всего, а создать узнаваемую атмосферу, — объясняет Григорий Пушкин. — В основе — некая культурная традиция. В пропорциях деталей, в цветовой подаче, в резном узоре».
Во втором фильме Иван и Финист участвуют в богатырских игрищах и проходят сложную полосу препятствий. Она была полностью придумана художниками, которые вдохновлялись русским Средневековьем.
В противовес красочной сказке Москва была холодной и монохромной: серо-голубое стекло, бетон, металл. С современным миром было все намного проще: локации подбирались с оглядкой на съемки трюков и экшена.
Кроме Москвы и площади Белогорья, есть еще и пейзажные локации: во второй части герои отправляются в страну мертвых на поиски Кощея. Как говорит Пушкин, сложность была в том, что построить нужно было не какой-то один сказочный объект. «Их было много, в разных городах. Удержать это все в одной стилистике и успеть это технически подготовить для съемок было непросто». Часть снималась в Подмосковье, часть — в Сочинском национальном парке. Также на экране можно увидеть Карелию: Ладожское озеро, Сортавалу и знаменитую мраморную каменоломню в Рускеале.
Любую красивую локацию все равно нужно доработать деталями. Художники ставили колодцы, создавали развалины древних стоянок, устанавливали древних идолов. «Мы даже приносили деревья и цветы, засаживали поляну живыми и искусственными растениями», — смеется Пушкин.
Конечно, в создании сказочного мира не обошлось без невидимых эффектов — так называется доработка съемочных кадров, о которой никто из зрителей не догадывается, потому что она не бросается в глаза и выглядит естественной и органичной. Чаще всего это относится к доработке пейзажа, а еще к стиранию тросов, поддерживающих опор и другой вспомогательной техники.
Так, в Химках построили только белогорские фасады с опорами. Обычно декорацию потом дорабатывают на компьютере. Здесь были «достроены» архитектурные элементы, расположенные на высоте 12 метров и выше. Например, терем Ильи Муромца. Для создания общего вида сказочной столицы разработали программу, которая позволила сначала конструировать элементы для домов, потом дома из этих элементов, а потом — уже весь город, начиная с самых маленьких невзрачных домиков до больших красивых трехэтажных дворцов с разноцветными крышами. Каждая постройка в городе уникальна. Этот город можно видеть в сценах пролета над ним Галины.
На каждый фильм трилогии приходилось от 1500 до 2000 VFX-шотов разной степени сложности и продолжительности. Где-то нужно было только заменить небо, а где-то сделать так, чтобы в кадре летало и говорило шесть Жар-птиц с человеческими головами.
Не обошлось без спецэффектов и при создании огромного убежища Галины с бесконечными колоннами из третьей части. В павильоне построили всего восемь колонн, которые использовали на переднем плане, а все остальное нарисовали.
Дымная магия и яйцо Жар-птицы
Магия, которую мы видим на экране, на самом деле, симуляция дымов. Команда по визуальным эффектам (VFX) придумала для каждого персонажа свой цвет магии: злая была темной, а добрая соответственно светлой. Поэтому, например, цвет портала в другой мир менялся в зависимости от того, кто его открывает.
Из магических предметов в трилогии — летающий клубок, волшебный кристалл (он околдовывает Меч-кладенец), ледяная голова и яйцо Жар-птицы.
Яйцо Жар-птицы тоже рисовали на компьютере, чтобы в нем жила магия. На съемочной площадке было бутафорское яйцо, чтобы актеры могли с ним взаимодействовать, и оно даже светилось, но его все-таки пришлось перерисовать и сделать еще более волшебным.
Во второй и третьей частях Галина (Елена Валюшкина) летает на дымном волке. Пролеты снимались в павильоне, для чего сделали гимбл-кран. Это специальная конструкция на рельсах, которая поднимает сидящего на ней человека вверх, опускает вниз, двигает вправо-влево, наклоняет вперед-назад или в сторону. Затем волк дымился уже с помощью специалистов по визуальным эффектам.
Магией владеет и злой колдун Роголеб (Владислав Ветров), превратившийся в один сплошной корень. Корни и есть проявление его магической силы: ими он дерется, хватает или порабощает других героев.
Чтобы актеры могли взаимодействовать с корнями, которые еще не нарисованы на компьютере, были сделаны проволочные корни три метра длиной. Их обернули синим поролоном с маркерами толщиной примерно с человеческую руку. Во время съемки борьбы персонажей с корнями такой проволокой обматывали актеров, чтобы дать им возможность преодолевать сопротивление врага. На этапе постпродакшена синие корни подменили нарисованными и получили эффект схватки с компьютерным персонажем.
Автор: Надежда Маркалова
Фото: Ivan Bilibin. Maria Morevna, © CC0 / Wikimedia Commons, © Государственная Третьяковская галерея, © Русский музей, Бутко Елена 2016 © CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons