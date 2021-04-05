«Последний богатырь: Корень зла» попал в топ-20 самых кассовых фильмов мирового проката за 2021 год

Российское фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» вошло в топ-20 самых кассовых фильмов в мировом прокате за первый квартал 2021 года. На это обратил внимание «Бюллетень кинопрокатчика». Фильм Дмитрия Дьяченко занял 18-е место, сейчас его сборы составляют 28,3 млн доллара.
Кроме «Богатыря», в топ-60 попали другие российские ленты. Среди них — «Конек-горбунок» (26-е место, 13,28 млн доллара), «Батя» (40-е место, 5 млн долларов), «Родные» (45-е место, 4,3 млн доллара) и «Пара из будущего» (57-е место, 2,15 млн доллара). При этом БК отмечает, что приведенные цифры уже неактуальны. Например, «Пара из будущего», по данным издания, на самом деле заработала 6,9 млн доллара, что соответствует 32-му месту топа.
Тройку лидеров замыкают китайские картины «Привет, мам» (821,4 млн доллара) и «Детектив из Чайнатауна 3» (686,2 млн доллара), а также кроссовер «Годзилла против Конга» (285,4 млн доллара), показавший лучший старт в прокате США, с тех пор как началась пандемия.
Также в топ попал «Аватар». За время повторного проката фильм Джеймса Кэмерона заработал в Китае 54,4 млн доллара и вновь стал самой кассовой картиной в истории кино.
Топ-20 самых кассовых фильмов 2021 года выглядит так:
- 20. «Никто» — 21,02 млн доллара;
- 19. «Дракон желаний» — 21,1 млн доллара;
- 18. «Последний богатырь: Корень зла» — 28,3 млн доллара;
- 17. «Мастер» — 28,6 млн доллара;
- 16. «Дьявол в деталях» — 29,2 млн доллара;
- 15. «Любовь как букет цветов» — 31,009 млн доллара;
- 14. «Большой красный конверт»— 32,8 млн доллара;
- 13. «Колдун» — 37,6 млн доллара;
- 12. «Моя сестра» — 52,8 млн доллара;
- 11. «Аватар» — 54,4 млн доллара;
- 10. «Евангелион 3.0+1.0» — 55,4 млн доллара;
- 9. «Новые боги: Возрождение Нэчжи» — 56,08 млн доллара;
- 8. «Медведи-соседи: Дикая жизнь» — 77,7 млн доллара;
- 7. «Райя и последний дракон» — 86,3. млн доллара;
- 6. «Конец игры» — 91,8 млн доллара;
- 5. «Том и Джерри» — 93,5 млн доллара;
- 4. «Ассасин: Битва миров» — 149,5 млн доллара;
- 3. «Годзилла против Конга» — 285,4 млн доллара;
- 2. «Детектив из Чайнатауна 3» — 686,2 млн доллара;
- 1. «Привет, мам» — 821,4 млн доллара.
Источник: BoxOfficeMojo
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