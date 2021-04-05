«Последний богатырь: Корень зла» попал в топ-20 самых кассовых фильмов мирового проката за 2021 год

Российское фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» вошло в топ-20 самых кассовых фильмов в мировом прокате за первый квартал 2021 года. На это обратил внимание «Бюллетень кинопрокатчика». Фильм Дмитрия Дьяченко занял 18-е место, сейчас его сборы составляют 28,3 млн доллара.

Кроме «Богатыря», в топ-60 попали другие российские ленты. Среди них — «Конек-горбунок» (26-е место, 13,28 млн доллара), «Батя» (40-е место, 5 млн долларов), «Родные» (45-е место, 4,3 млн доллара) и «Пара из будущего» (57-е место, 2,15 млн доллара). При этом БК отмечает, что приведенные цифры уже неактуальны. Например, «Пара из будущего», по данным издания, на самом деле заработала 6,9 млн доллара, что соответствует 32-му месту топа.

Тройку лидеров замыкают китайские картины «Привет, мам» (821,4 млн доллара) и «Детектив из Чайнатауна 3» (686,2 млн доллара), а также кроссовер «Годзилла против Конга» (285,4 млн доллара), показавший лучший старт в прокате США, с тех пор как началась пандемия.

Также в топ попал «Аватар». За время повторного проката фильм Джеймса Кэмерона заработал в Китае 54,4 млн доллара и вновь стал самой кассовой картиной в истории кино.

Топ-20 самых кассовых фильмов 2021 года выглядит так: