Как создавали мир «Этерны»

Первая часть «Этерны» примечательна не только закрученным сюжетом и ярким актерским составом. Действие «Этерны» происходит в мире, похожем на нашу реальную Европу XVII века, и создатели проекта много внимания уделили атмосфере — декорациям, костюмам, оружию. Практически все, что есть в кадре, было создано вручную — от тяжелых кирас до колец, появляющихся буквально на несколько секунд. Рассказываем, как именно велась работа над миром Этерны.
Декорации
Всего для съемок на студии «Ленфильм» было возведено 15 больших декораций общей площадью около 2 500 кв. метров. Чтобы все это построить, 120 человек работали 35 дней. Многие декорации устроены как трансформер: одна локация в мгновение ока может превратиться в совсем другую. Такой прием позволял еще и снимать с разных ракурсов, в том числе с поворотами на 360 градусов.
Агарис
Агарис — одна из двух основных локаций первой части «Этерны». Это священный город-государство, который находится на морском побережье и в котором правит Эсперадор, глава церкви. При создании Агариса авторы сериала вдохновлялись Константинополем, Александрией и даже Карфагеном (у него позаимствовали верфи и волнорезы, ведь Агарис — приморский город).
Но главной достопримечательностью Агариса можно считать эсператистские храмы. Их сделали пирамидальными, чтобы они доминировали над городом и рельефом и сразу подчеркивали священный статус города. А еще, по словам генерального продюсера «Этерны» Евгения Баранова, чтобы страны и религии этого мира отличались друг от друга визуально.
Чтобы правдоподобно воссоздать Агарис, создатели сериала сначала выписали из книг Веры Камши все описания города, его географию, климат и даже то, как развивалось общество в этой части мира. Потом на этой основе составили множество схем и чертежей, которые превратились в 3D-модель.
«Изначально мы думали снимать в Хорватии, Чехии, Венгрии, — рассказывает Евгений Баранов. — Там есть прекрасные студии, полные костюмов, экипировки, декораций. Плюс в этих странах потрясающая натура». Но из-за коронавируса от этого плана пришлось отказаться и перенести съемки в Россию. На студии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге возвели целый город с храмами, мощеными улочками, тавернами, рынками. Каменные стены на самом деле сделаны из очень плотного гипса.
Агарис — южный город, практически крайняя точка Золотых Земель, и это нужно было обязательно отразить в декорациях. Например, в кадре можно заметить акведуки и цистерны для пресной воды, навесы, а улочки построены узкими, для того чтобы давать тень, защищая от жары.
Хромакей использовали примерно в 30–40% сцен, и большинство из них пришлось именно на Агарис, ведь это целый город, который нужно дорисовать. Также с помощью компьютерной графики создали магическую пирамиду, стоящую в подземельях гоганов.
Лаик
Вторая ключевая локация «Этерны» — училище для юных дворян Лаик. В нем молодые люди, которых считают надеждой королевства, учатся фехтованию, изучают стихосложение, землеописание, историю. Учеников здесь называют унарами. Находится Лаик недалеко от столицы Талига — Олларии, в центральной части материка.
Лаик располагается в бывшем монастыре. Главным источником вдохновения при его создании послужило аббатство Сакра-ди-Сан-Микеле в Пьемонте, которое начали строить еще в X веке. Это яркий представитель романского стиля — его здания напоминают не столько привычные нам соборы, сколько крепость. Но некоторые элементы в интерьере Лаика позаимствованы из классической готической архитектуры: например, стрельчатые окна, колонны, витражи и окна-розы.
Локации Лаик, как и Агариса, возводили на «Ленфильме». Актер Денис Нурулин (Ричард Окделл) удивлялся: когда шагаешь по мраморному полу, не слышно стука каблуков, хотя он сделан из прочных гипсовых пластин, а не из камня. Вот тут можно посмотреть, как укладывали полы. Характерный звук при ходьбе по мрамору пришлось потом отдельно записывать в студии и накладывать на изображение, чтобы у зрителей не возникало диссонанса.
Отдельного упоминания заслуживает карта материка Золотые Земли, по которой унары изучают историю и географию. Это деревянная конструкция три на четыре метра, на которой изображены провинции и страны, всего она состоит из 15 отдельных пластин. Референсом для нее послужили реальные карты XVII века.
Также большое внимание было уделено витражу, который располагается в главном зале Лаик. На нем изображен Франциск Оллар — бастард, завоевавший трон Талига и положивший начало новой династии. На витраже король величественно протягивает руку к смотрящим, но важно заметить, что его меч при этом опущен вниз. Это значит, что пришел он с миром. Важную роль играет и цвет: благодаря желтым и оранжевым языкам пламени, окружающим фигуру, создается впечатление, что король освещает юных дворян своим присутствием и благословляет их.
Костюмы
Костюмы для более популярных исторических эпох, например Первой и Второй мировой войн, можно арендовать на киностудиях, а вот одежду, стилизованную под XVII век, добыть гораздо сложнее. Поэтому большинство костюмов для «Этерны» было создано с нуля.
Художница по костюмам Наталья Белоусова в первую очередь вдохновлялась живописными полотнами Англии, Нидерландов и Испании и изучила множество литературы по истории костюма. Конечно, использовать аутентичные технологии в наше время уже невозможно, но Белоусова сделала все, чтобы платья, дублеты и доспехи смотрелись максимально реалистично и в соответствии с эпохой.
«У нас примерно 180 полных костюмов для актеров массовых сцен и в районе 40 персонажных, и они все разные. Я отталкиваюсь в своем представлении от персонажа. Он каждый раз обнуляется, когда мы утверждаем артиста и с этого момента делаем все конкретно для него», — рассказывает художница о своем подходе.
Форма унаров Лаик
При создании формы унаров важно было учесть множество элементов — от исторической достоверности до удобства при фехтовании. Главным элементом костюма стал дублет — стеганая верхняя одежда, которую носили в Западной Европе начиная с XIV века.
«Черно-белые костюмы с четкой геометрией линий и силуэтов подчеркивают социальный статус кадетов и напоминают о строгом уставе школы. Бледность лиц и графичные стрижки служат их продолжением», — поясняет Белоусова.
Помимо стеганого дублета из льняной рогожки, в костюме также есть штаны из этого же материала, хлопковая рубаха, чулки и кожаные туфли на небольшом каблуке. Обувь специально создана с расчетом на то, что унарам придется много и активно фехтовать.
Чтобы добавить акцентов и поддержать шахматную тему, в костюм унаров Наталья Белоусова добавила черный кожаный дублет. Кстати, черно-белая гамма в том числе подчеркивает, что на время обучения юные дворяне, по сути, собственность короны, ведь цвета династии Оллар — черный и белый.
Важно было выделить и различия героев. Так, у Эстебана Колиньяра появились ярко-зеленые перчатки, каких нет больше ни у кого из унаров. Это одновременно рифмуется с гербом его рода (на гербе Колиньяров изображен медведь на зеленом фоне) и при этом подчеркивает статус и заносчивый характер героя.
Ряса отца Германа
Костюм отца Германа (Сергей Гилев) — яркий пример того, как приходится искать компромисс между кинопроизводством и исторической правдой. В XVII веке священнослужители не носили штанов под рясами, но именно брюки дают необходимый для съемок силуэт. Так что под рясу Сергей надевал простые черные штаны на резинке.
На эскизе виден главный акцент образа отца Германа — пояс с изображениями олларианских святых. При его создании Наталья Белоусова вдохновлялась работами Дэниэла Мицуи, японского художника-католика. Этот пояс — оригинальное и интересное прочтение символа веры олларианцев. В книжном первоисточнике у этой религии нет яркого и узнаваемого символа, как, например, крест в христианстве, поэтому Наталья решила показать статус священника через вышивку. Чем больше ее на поясе, тем выше ранг священнослужителя.
Костюм Альдо Ракана
Вид персонажа должен соответствовать ему по многим параметрам: время действия, характер, социальное и материальное положение, родовые цвета и многое другое. В том числе важный фактор — визуальное разграничение локаций. Это видно, например, по тому, как отличаются цветовой гаммой костюмы унаров и принца Альдо. Первые выполнены в монохромных, металлических тонах, Альдо же носит одежду теплых цветов: желтый, оранжевый, коричневый, охра.
Белоусова часто использовала антикварные ткани. Например, в костюме Альдо есть ручная антикварная вышивка в форме сердец, отсылающая к девизу династии: «Сердце мое в руке моей».
Платье Мэллит
Костюм, созданный специально для сцены гоганского ритуала, так же нежен, как и носившая его героиня Мэллит. При создании платья необходимо было подчеркнуть чистоту и невинность девушки.
Это платье практически одноразовое, оно сделано из очень тонкой летящей ткани — органзы. Его нельзя стирать, мять, гладить, перевозить его приходилось в огромной коробке, а исполнительница роли Валентина Ляпина не могла в нем даже присесть. К тому же актрисе приходилось постоянно придерживать платье на груди: в сцене ритуала было важно открыть плечи и ключицы Мэллит, поэтому у него такой большой вырез.
Если присмотреться, в складках платья можно увидеть треугольники. Они отсылают к главному символу гоганской общины — магической пирамиде под названием ара.
Костюм Рокэ Алвы
Отдельного упоминания заслуживает костюм маршала Рокэ Алвы — знакового героя саги «Отблески Этерны».
При создании костюма Наталья Белоусова черпала вдохновение из работ испанских живописцев Диего Веласкеса и Хуана Батиста Мартинеса дель Мазо. Отличительная черта костюма — перевязи. Всего их две: одна (кожаная, для оружия) украшена тиснением воронов — символами дома Алвы, Повелителей Ветра; вторая — маршальская белая, перекинутая через плечо.
Родовые цвета рода Алвы — синий и черный, но важно заметить, что в сцене Фабианового дня в финале фильма он одет в черное и белое — снова цвета Олларов.
Шляпы
Их тоже создавали вручную из настоящих перьев. Из них Наталья Белоусова составляла изысканные и сложные композиции с использованием перьев фазана, страуса, петуха, даже дятла! Забавный факт: закупали перья в магазине для рыбалки.
Ювелирные украшения
Даже ювелирные украшения создавались вручную. Вот, например, перстень таинственного и загадочного Сузы-Музы, графа Медузы — главного вредителя и шутника училища Лаик.
Одним из самых сложных ювелирных элементов была герцогская цепь Окделлов. В ней надо было запечатлеть геральдический символ рода, дикого вепря, и использовать присущие роду материалы — золото и черные камни. Они объединились с помощью геральдических щитов и медальонов с кабаньими головами.
Доспехи и кирасы
Всего для первой части «Этерны» было изготовлено 80 гвардейских доспехов по эскизам Натальи Белоусовой. Занимались этим двадцать мастеров, и на все обмундирование у них ушло почти три месяца активной работы.
Все кирасы главных героев изготовлены из стали, но их нужно не просто выковать, но еще и состарить — создать видимость того, что их носили часто и надевали в бой. Для этого использовали технологии чеканки и воронения и даже добавляли ржавчину и пулевые отверстия.
Особенно много усилий приложили к украшению кирасы Робера Эпинэ. На ней отчеканены кони — символ их рода.
Кожу для костюмов специально состаривали с помощью огня, мяли и растрескивали, особенно в тех местах, где находятся суставы — на локтях, в подмышках, на поясах.
Оружие
В «Этерне» все актеры фехтуют только самостоятельно настоящим стальным оружием.
Чтобы оружие также работало на образ персонажей и соответствовало их образам, художник по костюмам активно работает вместе с оружейником. «У Робера Эпинэ оно более грубое, а у Альдо — затейливое», — говорит Наталья Белоусова про оружие главных героев.
Для каждого героя был сделан комплект — шпага и дага (кинжал, который при фехтовании держат в левой руке). За основу оружейники брали реальное европейское оружие XVII века. Была задача добавить им индивидуальности, например гербовых символов.
Да, у некоторых из шпаг сменные лезвия из дюраля, что делает их легче, чем реальные прототипы. Это сделано для того, чтобы актерам, никогда прежде не работающим с оружием в кадре, было проще с ними обращаться. Но даже если шпага весит 1,5 кг и большая часть веса приходится на эфес, постоянно с ней репетировать и сниматься все еще непросто. Кстати, шпаги все разборные, чтобы их было удобно чистить и перевозить.
Евгений Баранов добавляет, что все оружие — это все таки муляжи. «Но они максимально приближены к настоящим. Оружие сделано не из стали, но практически в таких же пропорциях по размеру». Все мушкеты и ружья — тоже муляжи, потому что использовать работающие фитильные и кремневые мушкеты и пистоли на территории России незаконно».
Битвы
Массовая битва на болотах Ренквахи
Этой сценой открывается «Этерна». Королевское войско Олларов, которым командуют Рокэ Алва и Лионель Савиньяк, бросается в атаку на остатки повстанческой армии. Робер Эпинэ прикрывает отступление. Всего сцена длится около пяти минут, но для нее потребовалось создать несколько полных комплектов доспехов и оружия — сабли, копья, кинжалы и шпаги.
В битве было задействовано 27 каскадеров, 140 человек массовки (из них 70 — реконструкторы в детализированных костюмах) и 22 всадника. «На первом плане всегда каскадеры, они умеют двигаться и обучены правильно работать, чтобы не травмировать ни себя, ни других. Реконструкторы были на втором плане», — рассказывает Баранов.
Общей координацией трюковых сцен в битве при Ренквахе занималась Варвара Никитина, вице-президент Гильдии каскадеров России. Именно она ставила сцены, где всадников сбивают с лошадей, и рукопашный бой с копьями и шпагами. Для этого каждый трюк предварительно отработали в зале, каждый кадр был продуман в раскадровке, а помогала каскадерской команде целая система тросов, чтобы трюки смотрелись максимально эффектно. Но главной сложностью в съемках Никитина называет лошадей: они, хоть и умные животные, все же довольно непредсказуемые.
«В России в принципе мало лошадей, которые привыкли к тому, что перед ними чем-то машут, могут над ухом выстрелить из пистолета, — подтверждает Баранов. — К счастью, у нас есть конная база Храброво, где готовят лошадей к участию в реконструкции Бородина. Там кони все привычные к пушкам и выстрелам».
Флаги и знамена, которые появляются в кадре всего на несколько секунд, тоже потребовали много усилий. Больше всего работали с флагом Эпинэ, ведь его нужно было снять крупным планом. Сперва разработка эскиза, потом на его основе составляется программа для вышивальной машины. Так как флаг большой, каждый его элемент — фон, кони, молния — изготавливался отдельно, потом уже стяг собирали воедино и намеренно старили и наносили следы боя (грязь, кровь, обожженные края, дыры).
Сцены фехтования
Постановкой фехтовальных сцен занимались братья Мазуренко — мастера меча и хореографы боев. Они ставили и то, что происходило в Лаик, и дуэль Рокэ и Эгмонта, и бои в кадре во время массовой баталии. Один из братьев, Виктор Мазуренко, даже сыграл в кадре учителя фехтования в школе Лаик.
В постановке боев братья опирались на исторические источники: «Но, конечно, мы утрируем технику под кино. „Голое“ серьезное фехтование не слишком интересно визуально. Однако от школы мы не отходим!»
Было важно показать не только технику и точное соответствие старинным трактатам о бое на шпагах, но и эмоции персонажа во время боя.
Смотрите «Этерна. Часть первая» на Кинопоиске в Плюсе
Автор: Валерия Усталова
Фото: Alamy / «Легион-Медиа»; Diego Velázquez. Self-portrait, 1645 © Uffizi; Diego Velázquez. Portrait of a Man, 1650 © Metropolitan Museum of Art; Elio Pallard. Sacra di San Michele, 2014 © CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons; Album / Metropolitan Museum Of Art, NY / «Легион-Медиа»