Как создавали мир «Этерны»

Костюмы для более популярных исторических эпох, например Первой и Второй мировой войн, можно арендовать на киностудиях, а вот одежду, стилизованную под XVII век, добыть гораздо сложнее. Поэтому большинство костюмов для «Этерны» было создано с нуля.

Художница по костюмам Наталья Белоусова в первую очередь вдохновлялась живописными полотнами Англии, Нидерландов и Испании и изучила множество литературы по истории костюма. Конечно, использовать аутентичные технологии в наше время уже невозможно, но Белоусова сделала все, чтобы платья, дублеты и доспехи смотрелись максимально реалистично и в соответствии с эпохой.

«У нас примерно 180 полных костюмов для актеров массовых сцен и в районе 40 персонажных, и они все разные. Я отталкиваюсь в своем представлении от персонажа. Он каждый раз обнуляется, когда мы утверждаем артиста и с этого момента делаем все конкретно для него», — рассказывает художница о своем подходе.