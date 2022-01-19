Что смотреть дома: «Этерна: Часть первая», «Карамора», новая «Матрица»

Томас Андерсон (Киану Ривз) — успешный гейм-дизайнер. Вместе с партнером (Джонатан Грофф) они основали игровую компанию и выпустили хитовую трилогию «Матрица». От сбоев реальности его лечат психотерапевт (Нил Патрик Харрис) с синими таблетками. На Томаса выходят хакерша Багз (Джессика Хенвик) и Морфеус (Яхья Абдул-Матин II) и убеждают его вернуться в Матрицу, чтобы снова стать Нео и спасти Тринити (Кэрри-Энн Мосс) из рук машин.

Четвертую «Матрицу» Лана Вачовски снимала одна, пытаясь оправиться после смерти родителей. Поэтому «Воскрешение» — это одновременно авторский метаблокбастер о том, что случилось с массовой культурой за последние двадцать лет, и драма о любви.

