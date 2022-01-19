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Что смотреть дома: «Этерна: Часть первая», «Карамора», новая «Матрица»

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Начало фэнтези-саги по романам Веры Камши, исторический триллер про анархиста, который воюет с вампирами, и возвращение героев культового философского боевика — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Этерна: Часть первая»

Начало саги о мести, борьбе за власть и поисках предназначения

Где смотреть: Кинопоиск

Королевством Талиг — крупнейшим государством мира Кэртиана — правит династия Оллар, у которой много врагов. Например, Альдо Ракан (Анар Халилов) — принц в изгнании, мечтающий взойти на престол. Или Ричард Окделл (Денис Нурулин), сын убитого на дуэли герцога-бунтаря, который хочет отомстить. На пути у обоих стоит непобедимый полководец Рокэ Алва (Юрий Чурсин).

За адаптацию цикла Веры Камши отвечают режиссер Евгений Невский («Интерны») и сценарист Сергей Юдаков («Легенда о Коловрате»). Колоритных обитателей Кэртианы играют Сергей Гилев, Юлия Хлынина, Сергей Горошко, Вениамин Смехов и другие.

Подробнее об «Этерне»

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«Карамора», 1-й сезон

Бунтарь против кровососов у власти

Где смотреть: Start

Начало XX века. Эксцентричный анархист Карамора (Данила Козловский), который ведет борьбу с правительством, узнает страшную правду: страной и миром управляют вампиры. Классовая война превращается в видовую.

Конспирологический готический боевик в декорациях альтернативной дореволюционной России — новая режиссерская работа Данилы Козловского. В кадре — Филипп Янковский, Дарья Балабанова, Никита Кукушкин, Ольга Бодрова, Николай Комягин (Shortparis) в роли Маяковского.

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«Матрица: Воскрешение»

Новая встреча с любимыми персонажами

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Томас Андерсон (Киану Ривз) — успешный гейм-дизайнер. Вместе с партнером (Джонатан Грофф) они основали игровую компанию и выпустили хитовую трилогию «Матрица». От сбоев реальности его лечат психотерапевт (Нил Патрик Харрис) с синими таблетками. На Томаса выходят хакерша Багз (Джессика Хенвик) и Морфеус (Яхья Абдул-Матин II) и убеждают его вернуться в Матрицу, чтобы снова стать Нео и спасти Тринити (Кэрри-Энн Мосс) из рук машин.

Четвертую «Матрицу» Лана Вачовски снимала одна, пытаясь оправиться после смерти родителей. Поэтому «Воскрешение» — это одновременно авторский метаблокбастер о том, что случилось с массовой культурой за последние двадцать лет, и драма о любви.

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«Прошлой ночью в Сохо»

Аня Тейлор-Джой и Томасин Маккензи в ретрохорроре Эдгара Райта

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Элоиза (Маккензи) переезжает в Лондон, чтобы стать дизайнером одежды. Столица страны и моды встречает ее холодно, а ночью героине снятся сны, что она девушка из 1960-х (Тейлор-Джой). И хотя Элоиза обожает свингующий Лондон, некоторые тайны прекрасной эпохи ее не на шутку пугают.

«Прошлой ночью в Сохо» — первый настоящий хоррор в карьере культового режиссера Эдгара Райта. Сценарий он писал в паре с Кристи Уилсон-Кернс («1917»), а вдохновлялся джалло и британскими шедеврами 1960-х.

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«Босс-молокосос 2»

Серьезные люди впадают в детство

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Тим и Тед из первого фильма повзрослели и отдалились: первый растит двух дочерей, второй руководит собственным бизнесом. Теперь компанией Baby corp., ответственной за детское счастье, заведует Тина, младшая дочь Тима. Ей предстоит решить проблему армии злобных младенцев, которых воспитывает конкурент. Помочь должны отец и дядя, которые на 48 часов снова становятся детьми.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 22 января

«Кто-то где-то», 1-й сезон

Трагикомедия об аутсайдерах

Где смотреть: Амедиатека

Сэм (Бриджет Эверетт) — уроженка Канзаса, у которой полгода назад умерла сестра. Потеря ее сильно подкосила, поэтому она соглашается, когда шапочный знакомый Джоэл (Джефф Хиллер) предлагает Сэм поискать спасение в музыке.

Трагикомедия от сценаристов «Кайфа с доставкой» и «Счастливчика Луи» сочетает колорит Среднего Запада и изнанку американской мечты, душевность и нищету, драйв и отчаяние. Режиссер и продюсер шоу — Джей Дюпласс («Вместе», «Комната 104»).

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Нашими глазами», 1-й сезон

Драмеди о трех друзьях с аутизмом

Где смотреть: Amazon Prime

У 20-летних Джека (Рик Глассман), Вайолет (Сью Энн Пиенн) и Харрисона (Альберт Рутецки) расстройство аутистического спектра. Они вместе снимают квартиру и регулярно попадают в неловкие ситуации, когда ищут друзей или работу. «Нашими глазами» — пример комедии, которая строится по принципу «смеемся с героями, а не над героями».

«Дом с прислугой», 3-й сезон

Злоключения богатых родителей, потерявших ребенка, продолжаются

Где смотреть: Apple TV+

Дороти и Шон Тернеры (Лорен Эмброуз и Тоби Кеббелл) — успешная пара из Филадельфии; она телеведущая, он шеф-повар. Их новорожденный сын Джерико умирает при трагических обстоятельствах, а кукла-младенец, призванная примирить Дороти с этим фактом, мистическим образом становится живым малышом. В этом как-то замешаны их юная няня Лиэнн (Нелл Тайгер Фри) и секта, которая пытается вернуть девушку любой ценой.

«Дом с прислугой» Тони Басгэллопа уже два сезона остается одним из самых напряженных мистических триллеров на современном телевидении. Среди режиссеров, работавших над сериалом, такие звезды хоррора, как М. Найт Шьямалан, Жюлия Дюкурно и Нимрод Антал.

«Озарк», 4-й сезон

Развязка драмы про обывателя против наркомафии

Где смотреть: Netflix

Когда-то Бёрды переехали из Чикаго на озерный курорт Озарк. Марти (Джейсон Бейтман) отмывал деньги мексиканских наркокартелей, но схему раскрыли, и теперь он должен гангстерам крупную сумму. Вместе с супругой Венди (Лора Линни) и детьми Шарлоттой (София Хьюблиц) и Джоной (Скайлар Гертнер) они начинают все заново.

За три сезона Бёрды обрели новых союзников (например, бескомпромиссную Руфь в исполнении Джулии Гарнер), новых врагов (Семья из Канзас-Сити) и новые проблемы. Четвертый, финальный сезон саги будет разбит на две части.

«Похоже на любовь»

Дебют постановщицы «Никогда, редко, иногда, всегда»

Где смотреть: Mubi

Лиле (Джина Пьерсанти) 14 лет, она живет в Бруклине с отцом-одиночкой. У девушки еще не было отношений, и она с завистью наблюдает за романом подруги по танцевальному кружку. Летом Лила решает перейти к активным действиям и назначает бойфрендом Сэмми (Ронен Рубинштейн), парня постарше с резюме ловеласа. В своем первом фильме, который показывали на «Сандэнсе», Элиза Хиттман подробно и тонко — как в «Пляжных крысах» и «Никогда, редко...» — изображает нестабильный эмоциональный ландшафт юности.

Автор: Алексей Филиппов

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