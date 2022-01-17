Кураж-Бамбей и Михаил Кшиштовский рекомендуют российские сериалы

Вышел новый выпуск нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь». По правилам шоу участники должны показать, что смотрели фильм, даже если слышат о нем впервые.

В этот раз друг против друга играют актеры озвучивания Кураж-Бамбей (Денис Колесников) и Михаил Кшиштовский. Ведущий шоу — Женя Калинкин. Прошлые выпуски доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.