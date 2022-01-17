Кураж-Бамбей и Михаил Кшиштовский рекомендуют российские сериалы

Вышел новый выпуск нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь». По правилам шоу участники должны показать, что смотрели фильм, даже если слышат о нем впервые.
В этот раз друг против друга играют актеры озвучивания Кураж-Бамбей (Денис Колесников) и Михаил Кшиштовский. Ведущий шоу — Женя Калинкин. Прошлые выпуски доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.
Что советуют посмотреть герои выпуска?
Михаил Кшиштовский, актер озвучивания и блогер
Все фильмы о Гарри Поттере
Прошел традиционный марафон поттерианы на Новый год. Когда пересматриваешь фильмы скопом по прошествии времени, начинаешь замечать дыры в классике. В первых частях мир кажется более осязаемым и живым из-за большого количества сказочных огромных декораций. С приходом новых технологий (хромакея) он становится более мрачным, каменным и привычным — чудо осязаемости окружения пропадает. Да и видно, что много пришлось вырезать из книги для хронометража, а потому не всегда удается проникнуться магией тайн, больно уж быстро все происходит. И все же это прекрасные ностальгические восемь фильмов. Прекрасный каст, волшебный мир и классная сказка про взросление.
The House
Сборник короткометражек, выполненный в шикарном кукольном стоп-моушене. Мистические, мрачные и депрессивные сюжеты. Вообще не детская, грузная, беспросветная работа, удивляющая качеством исполнения.
«Истребитель демонов», 2-й сезон
Наконец-то авторы перестали доить сюжетную линию про поезд. Мне показалось, что новые серии стали более детскими. По воспоминаниям первый сезон был более внимателен к демонам и драме Танзиро. Но я пока только на третьей серии. Может, там дальше будет поглубже сюжет.
Кураж-Бамбей, актер озвучивания
«Не смотрите наверх»
Наделавший немало шума фильм Netflix все же полезно посмотреть не только с точки зрения сатиры, заложенной там, а с точки зрения того, как точно авторы попадают в нерв современного общества. Фильм-то совсем не смешной, если разобраться, а наоборот, остается ощущение грусти и безысходности. И понимание того, что, только объединившись, люди смогут противостоять глобальным проблемам. Будь то астероид или пандемия, например.
«Детство Шелдона»
Сейчас, озвучивая пятый сезон, я все больше обращаю внимание, что этот комедийный сериал перерастает в драмеди. Сам юный Шелдон Купер, его брат и сестра очень повзрослели. Родители уже не всегда с ними справляются. Да что там говорить, они уже не всегда справляются друг с другом. Однако все как в жизни: есть место и радости, и грусти. Отличный сериал, который можно смотреть всей семьей.
«Сизиф»
Сюжет корейского сериала «Сизиф» сложно описать коротким абзацем. Самолет южнокорейских авиалиний начинает падать над Сеулом. На борту самолета, в бизнес-классе, находится эдакий корейский Илон Маск. Бизнесмен, филантроп и человек, который с помощью клейкой ленты и специального магнита (!) выравнивает и сажает самолет, спасая всех пассажиров и экипаж. Вроде ничего особенного, но спустя некоторое время по его душу из будущего прибывают специальные люди, чтобы все-таки изменить прошлое и не дать ему спасти тот рейс. Что было дальше — надо смотреть.