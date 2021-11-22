«Прошлой ночью в Сохо»: Эдгар Райт против ностальгии, хорроров и патриархата

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Прошлой ночью в Сохо» и вспоминают классические фильмы 1960-х, которыми вдохновлялись его создатели. Об эволюции тем и приемов британского режиссера рассказывает специалистка по творчеству Райта и создательница Telegram-канала «Fancy a movie?» Дарья Бурнашева.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.