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Крупным планом

Подкаст«Прошлой ночью в Сохо»: Эдгар Райт против ностальгии, хорроров и патриархата

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Почему «Прошлой ночью в Сохо» не просто ностальгический хоррор? Как режиссер Эдгар Райт и сценаристка Кристи Уилсон-Кернс критикуют объективацию женщин? Как в фильме работает цветовая драматургия? И какой могла бы быть реалистичная трактовка событий картины?

Томасин МакКензи
Аня Тейлор-Джой и Томасин МакКензи
Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит
Томасин МакКензи
Мэтт Смит
Томасин МакКензи
Дайана Ригг
Аня Тейлор-Джой
Томасин МакКензи

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Прошлой ночью в Сохо» и вспоминают классические фильмы 1960-х, которыми вдохновлялись его создатели. Об эволюции тем и приемов британского режиссера рассказывает специалистка по творчеству Райта и создательница Telegram-канала «Fancy a movie?» Дарья Бурнашева.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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