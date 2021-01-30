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Вспоминаем пять лучших ролей Гаспара Ульеля

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19 января умер французский актер Гаспар Ульель. 18 января он получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах на юге Франции, когда столкнулся с другим лыжником. Хотя его быстро доставили в больницу, спасти актера не удалось. Ему было 37 лет.

Ульель родился 25 ноября 1984 года в Булонь-Бийанкуре, пригороде Парижа. С 11 лет он играл небольшие роли в кино и на телевидении. Его первой заметной картиной стала «Целуй, кого хочешь» 2002 года (режиссер Мишель Блан). Затем Ульель сыграл Ганнибала Лектера в молодости, снялся у Ксавье Долана, а еще работал вместе с Изабель Юппер, Леа Сейду и Луи Гаррелем. Одна из его последних работ — сериал «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком, где актер сыграл злодея Антона Могарта (он же Полуночный Человек). Вспоминаем пять важных фильмов, где снимался Ульель.

«Заблудившиеся»

Одна из первых заметных ролей Ульеля в кино. Фильм был представлен в основной программе Каннского кинофестиваля, где публика и критики открыли для себя новое молодое лицо французского кино. Герой Ульеля помогает овдовевшей школьной учительнице Одиль (Эммануэль Беар) и ее маленькому сыну бежать из оккупированного нацистами Парижа. Экранизация романа Жиля Перро «Мальчик с серыми глазами».

«Долгая помолвка»

После этого карьера Ульеля резко пошла вверх. Главным актерским прорывом в нулевые стал фильм Жан-Пьера Жёне «Долгая помолвка». В этой картине стоимостью 45 млн евро Ульель играет молодого человека, которого во время Первой мировой отправляют на фронт, где он и пропадает. Его возлюбленная (ее играет Одри Тоту) отправляется его искать. После триумфа в кино фильм получил пять премий «Сезар», в том числе премию «Дебют года» для Гаспара Ульеля, первую в его карьере.

«Ганнибал: Восхождение»

В карьере Ульеля есть и роль убийцы Ганнибала Лектера. События «Восхождения» развиваются до «Красного Дракона», «Молчания ягнят» и «Ганнибала». Литва, 1944 год. Юный Ганнибал вместе с сестрой Мишей укрывается в охотничьем домике, когда их родители погибают во время бомбежки. Ребят находят местные мародеры и из-за голода решают съесть девочку. Спустя годы Ганнибал ищет их всех, чтобы отомстить за сестру. Мать Ганнибала играет Ингеборга Дапкунайте.

«Сен-Лоран. Стиль — это я»

Ульель играет французского кутюрье, основавшего именной модный дом и изменившего женскую моду. В фильме Бертрана Бонелло мы видим жизнь Сен-Лорана в Париже и Марракеше, полную вечеринок, алкоголя и наркотиков. Дизайнер пытается преодолеть творческий кризис и разобраться в жизни. Критики отмечали, что актеру удалось повторить жесты и мимику Сен-Лорана. Компанию Ульелю составили Леа Сейду, Луи Гаррель и Жереми Ренье. А художником картины выступила Катя Вышкоп, работавшая над картинами Франсуа Озона.

«Это всего лишь конец света»

В 2016 году Ульель сыграл главную роль в новом фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» — адаптации одноименной пьесы Жан-Люка Лагарса. После 12 лет отсутствия молодой писатель (Ульель) возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье, что скоро умрет. За роль меланхоличного и обреченного героя он получил премию «Сезар» в 2017 году.

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