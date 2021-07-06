«Статус секс-символа сегодня не помогает никому и никак»: Максим Матвеев — об актерских метаморфозах, костюмном кино и новом «Триггере»

О «Триггере»

Я очень легко согласился на роль, потому что взгляды на мир моего персонажа Артема Стрелецкого совпадают с моими собственными. Если говорить конкретнее, то меня, к примеру, очень подогревали отношения героя с отцом, они отчасти перекликаются с моей жизнью, позволяя подключиться к герою без всяких усилий. То же касается и кейсов его пациентов, взятых из реальной практики консультантов проекта «Триггер». Почти все они связаны с детскими травмами. Это сюжеты, которые меня лично выводят из зоны комфорта, побуждают к творчеству. В общем, Стрелецкий помог мне высказаться на темы, которые меня волнуют: отношения между людьми, мотивы их поступков. Я считаю, что винить людей в том, что они делают, в принципе нельзя: причины их поступков заложены в прошлом. Мне нравятся ирония и сарказм Стрелецкого, его злость. Мне кажется, в таком чувстве юмора есть лечебный эффект. Нельзя относиться к себе слишком серьезно. Ну, на мой взгляд.

Для меня психологически было непросто принять саму возможность продолжения этой истории: финал первого сезона был очень сильным. Нам нужно было пойти дальше, выше, ни в коем случае нельзя было снижать накал. Мы вместе с автором идеи Александрой Ремизовой размышляли над возможными вариантами развития событий после окончания первого сезона, и постепенно Александра вместе с Андреем Золотаревым нашли мощный выход для продолжения. Интерес Артема к пациентам, его желание ерничать в новом сезоне становятся острее и еще злее. Он проходит определенный этап развития и вынужден хвататься за пациентов, чтобы самому не сойти с ума. Плюс в этом сезоне у нас новый режиссер Игорь Твердохлебов, который очень круто подхватил эту историю и привнес свое собственное видение. Стилистически продолжение «Триггера» получилось другим, в чем-то даже жестче первого.