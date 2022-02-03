Что смотреть дома: «Три богатыря и конь на троне», 2-й сезон «Воспитанных волками», «Пэм и Томми»

2145 год. Андроиды Мама и Папа (Аманда Коллин и Абубакар Салим) прибывают на Kepler-22b, чтобы построить колонию атеистов и избежать повторения гражданской войны на религиозной почве, захлестнувшей Землю. Местные хищники и прилетевший следом корабль верующих-митраистов осложнят миссию.

Сериал придумал сценарист «Пленниц» Аарон Гузиковский, вдохновляясь творчеством Ридли Скотта (он тут один из режиссеров и продюсеров). Если первый сезон рассказывал о конфликте мировоззрений внутри одной семьи, то второй описывает уже целое сообщество. Кроме того, действие переместится из пустыни в оазис.

