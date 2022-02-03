Что смотреть дома: «Три богатыря и конь на троне», 2-й сезон «Воспитанных волками», «Пэм и Томми»

Новая часть «богатырской» франшизы, продолжение эпического сай-фая, спродюсированного Ридли Скоттом, сериал про отношения Памелы Андерсон и Томми Ли — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Три богатыря и конь на троне»
Царь и конь меняются телами, а Русь хотят завоевать
Где смотреть: Кинопоиск
Баба-яга (Елизавета Боярская) не оставляет попыток насолить князю киевскому (Сергей Маковецкий) и наносит удар по внутренней и внешней политике одновременно. Ворожба заставляет царя поменяться телами с конем Юлием (Дмитрий Высоцкий), а тут еще в Русь вторгается армия супостатов. И если границы защитить могут три богатыря, то вернуть все на круги своя царь и конь должны сами. Отечественную версию «Похождений императора» делают ветераны «богатырской вселенной» Константин Феоктистов и Дарина Шмидт.
«Воспитанные волками», 2-й сезон
Андроиды и дети строят цивилизацию на другой планете
Где смотреть: Амедиатека
2145 год. Андроиды Мама и Папа (Аманда Коллин и Абубакар Салим) прибывают на Kepler-22b, чтобы построить колонию атеистов и избежать повторения гражданской войны на религиозной почве, захлестнувшей Землю. Местные хищники и прилетевший следом корабль верующих-митраистов осложнят миссию.
Сериал придумал сценарист «Пленниц» Аарон Гузиковский, вдохновляясь творчеством Ридли Скотта (он тут один из режиссеров и продюсеров). Если первый сезон рассказывал о конфликте мировоззрений внутри одной семьи, то второй описывает уже целое сообщество. Кроме того, действие переместится из пустыни в оазис.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Пэм и Томми», мини-сериал
Трагикомедия о браке известной актрисы и успешного музыканта
Где смотреть: Hulu
Середина 1990-х. Электрик-порноактер Рэнд Готье (Сет Роген) крадет кассету с секс-видео звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон (Лили Джеймс) и барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли (Себастиан Стэн).
Мини-сериал про секс, брак и интернет, основанный на реальных событиях, сделали сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел и режиссер Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех» и «Круэлла»). В ролях заняты, помимо тщательно загримированных Джеймс и Стэна, Ник Офферман с маллетом и Тейлор Шиллинг.
«Атака титанов: Потерянные девушки»
Портреты ключевых героинь первого сезона — Микасы Аккерман и Энни Леонхарт
Где смотреть: Кинопоиск
Испокон веков человечество сражается с кровожадными титанами. Окрестности города, в котором укрывается население, патрулируют члены Разведкорпуса. Главный герой саги — Эрен Йегер, потерявший мать во время очередной атаки и мечтающий отомстить. Спин-оффы сериала рассказывают о его боевых товарищах: «Выбор без сожалений» — о знакомстве лидеров разведки, «Потерянные девушки» — о прошлом Микасы Аккерман и Энни Леонхарт.
Подробнее о сериале
Смотрите «Атаку титанов» и ее спин-оффы на Кинопоиске в Плюсе
«Под подозрением», 1-й сезон
Триллер с Умой Турман
Где смотреть: Apple TV+
У медиамагнатки Кэтрин Ньюман (Турман) в Нью-Йорке крадут сына люди в масках королевы и английских политиков. Подозрение падает на пятерых как будто случайных британцев (Элизабет Хенстридж, Кунал Нэйэр, Элиес Габел, Джорджина Кэмпбелл и Том Рис Харрис), которых камеры видеонаблюдения засняли недалеко от места преступления. У тех очень мало времени, чтобы оправдаться. Или все-таки кто-то действительно виновен?
«Под подозрением» — еще один (после «Родины» и «Вашей чести») англоязычный ремейк успешного израильского сериала. Автор — Роб Уильямс, один из сценаристов «Убивая Еву», «Жертвы» и «Человека в высоком замке».
«Ыт»
Сборник деревенских анекдотов от режиссеров «Пугала» и «Черного снега»
Где смотреть: KION
В якутской деревне ни минуты покоя: то кто-то деньги потеряет, то ребенку ружье дадут, то родственники молодоженов готовы сойтись в смертельной схватке. «Ыт» — семь историй из деревенской жизни, которые придумали и сняли авторы «якутского дубля» 2020 года: Дмитрий Давыдов (его «Пугало» победило на «Кинотавре») и Степан Бурнашев (взял Гран-при «Окна в Европу» с «Черным снегом»).
«Шэнму», 1-й сезон
История мести по мотивам революционной видеоигры
Где смотреть: Crunchyroll — с 5 февраля
1986 год. Портовый город Йогосука. На глазах у 18-летнего Рё Хадзуки некий Лан Ди убил его отца и отнял у него волшебное зеркало дракона. Юноша намерен разыскать негодяя и отомстить, но сначала ему нужно стать могущественным воином.
«Шэнму» — экранизация культовой серии видеоигр, которая на стыке веков повлияла на всю индустрию. Режиссером выступил Тикара Сакурай, известный по «Вторжению Кальмарки» и «Кулинарным поединкам».
«Черный ящик»
Пьер Нинэ в напряженном триллере о разбившемся самолете
Где смотреть: Кинопоиск
Матьё (Нинэ) работает в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Когда самолет, летевший из Дубая в Париж, терпит крушение, он берется за расшифровку черного ящика и обнаруживает, что дело нечисто.
Над параноидальным триллером работал режиссер Ян Гозлан («Идеальный мужчина»); один из сценаристов картины — Жереми Гез («Ив Сен-Лоран»). Партнерами Нинэ в кадре выступили Лу де Лааж из «Белоснежка. Сказка для взрослых» и мэтр Андре Дюссолье.
«Аферист из Tinder»
Новое расследование от продюсеров «Руки прочь от котиков!»
Где смотреть: Netflix
Израильтянин Шимон Хают оказался на скамье подсудимых в 2019 году за то, что помогал расстаться с крупными суммами девушкам из Tinder. Он выдавал себя за сына российско-израильского олигарха Левиева, а потом занимал десятки тысяч долларов и сбегал. Для Фелисити Моррис это дебют, хотя ранее она уже продюсировала документальный хит Netflix «Руки прочь от котиков!» и Waco.
«Оленьи рога»
Режиссер «Черной мессы» и «Недругов» пробует себя в новом жанре
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
В городишке штата Орегон творится неладное: в лесу находят труп, а по городу ходит школьник Лукас (Джереми Т. Томас) и собирает мертвых животных. Первое заботит шерифа Пола (Джесси Племонс), второе — учительницу Джулию (Кери Расселл). Ключи к разгадке — заброшенная шахта, подпольная нарколаборатория и поверья коренных американцев. После нескольких мрачных драм о сгущающейся над американской землей скорби Скотт Купер, которого сравнивали с Терренсом Маликом, снял свой первый хоррор.
Купите этот фильм в Магазине Кинопоиска
Автор: Алексей Филиппов