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Что смотреть дома: «Три богатыря и конь на троне», 2-й сезон «Воспитанных волками», «Пэм и Томми»

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Новая часть «богатырской» франшизы, продолжение эпического сай-фая, спродюсированного Ридли Скоттом, сериал про отношения Памелы Андерсон и Томми Ли — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Три богатыря и конь на троне»

Царь и конь меняются телами, а Русь хотят завоевать

Где смотреть: Кинопоиск

Баба-яга (Елизавета Боярская) не оставляет попыток насолить князю киевскому (Сергей Маковецкий) и наносит удар по внутренней и внешней политике одновременно. Ворожба заставляет царя поменяться телами с конем Юлием (Дмитрий Высоцкий), а тут еще в Русь вторгается армия супостатов. И если границы защитить могут три богатыря, то вернуть все на круги своя царь и конь должны сами. Отечественную версию «Похождений императора» делают ветераны «богатырской вселенной» Константин Феоктистов и Дарина Шмидт.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Воспитанные волками», 2-й сезон

Андроиды и дети строят цивилизацию на другой планете

Где смотреть: Амедиатека

2145 год. Андроиды Мама и Папа (Аманда Коллин и Абубакар Салим) прибывают на Kepler-22b, чтобы построить колонию атеистов и избежать повторения гражданской войны на религиозной почве, захлестнувшей Землю. Местные хищники и прилетевший следом корабль верующих-митраистов осложнят миссию.

Сериал придумал сценарист «Пленниц» Аарон Гузиковский, вдохновляясь творчеством Ридли Скотта (он тут один из режиссеров и продюсеров). Если первый сезон рассказывал о конфликте мировоззрений внутри одной семьи, то второй описывает уже целое сообщество. Кроме того, действие переместится из пустыни в оазис.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Пэм и Томми», мини-сериал

Трагикомедия о браке известной актрисы и успешного музыканта

Где смотреть: Hulu

Середина 1990-х. Электрик-порноактер Рэнд Готье (Сет Роген) крадет кассету с секс-видео звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон (Лили Джеймс) и барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли (Себастиан Стэн).

Мини-сериал про секс, брак и интернет, основанный на реальных событиях, сделали сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел и режиссер Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех» и «Круэлла»). В ролях заняты, помимо тщательно загримированных Джеймс и Стэна, Ник Офферман с маллетом и Тейлор Шиллинг.

«Атака титанов: Потерянные девушки»

Портреты ключевых героинь первого сезона — Микасы Аккерман и Энни Леонхарт

Где смотреть: Кинопоиск

Испокон веков человечество сражается с кровожадными титанами. Окрестности города, в котором укрывается население, патрулируют члены Разведкорпуса. Главный герой саги — Эрен Йегер, потерявший мать во время очередной атаки и мечтающий отомстить. Спин-оффы сериала рассказывают о его боевых товарищах: «Выбор без сожалений» — о знакомстве лидеров разведки, «Потерянные девушки» — о прошлом Микасы Аккерман и Энни Леонхарт.

Подробнее о сериале

Смотрите «Атаку титанов» и ее спин-оффы на Кинопоиске в Плюсе

«Под подозрением», 1-й сезон

Триллер с Умой Турман

Где смотреть: Apple TV+

У медиамагнатки Кэтрин Ньюман (Турман) в Нью-Йорке крадут сына люди в масках королевы и английских политиков. Подозрение падает на пятерых как будто случайных британцев (Элизабет Хенстридж, Кунал Нэйэр, Элиес Габел, Джорджина Кэмпбелл и Том Рис Харрис), которых камеры видеонаблюдения засняли недалеко от места преступления. У тех очень мало времени, чтобы оправдаться. Или все-таки кто-то действительно виновен?

«Под подозрением» — еще один (после «Родины» и «Вашей чести») англоязычный ремейк успешного израильского сериала. Автор — Роб Уильямс, один из сценаристов «Убивая Еву», «Жертвы» и «Человека в высоком замке».

«Ыт»

Сборник деревенских анекдотов от режиссеров «Пугала» и «Черного снега»

Где смотреть: KION

В якутской деревне ни минуты покоя: то кто-то деньги потеряет, то ребенку ружье дадут, то родственники молодоженов готовы сойтись в смертельной схватке. «Ыт» — семь историй из деревенской жизни, которые придумали и сняли авторы «якутского дубля» 2020 года: Дмитрий Давыдов (его «Пугало» победило на «Кинотавре») и Степан Бурнашев (взял Гран-при «Окна в Европу» с «Черным снегом»).

«Шэнму», 1-й сезон

История мести по мотивам революционной видеоигры

Где смотреть: Crunchyroll — с 5 февраля

1986 год. Портовый город Йогосука. На глазах у 18-летнего Рё Хадзуки некий Лан Ди убил его отца и отнял у него волшебное зеркало дракона. Юноша намерен разыскать негодяя и отомстить, но сначала ему нужно стать могущественным воином.

«Шэнму» — экранизация культовой серии видеоигр, которая на стыке веков повлияла на всю индустрию. Режиссером выступил Тикара Сакурай, известный по «Вторжению Кальмарки» и «Кулинарным поединкам».

«Черный ящик»

Пьер Нинэ в напряженном триллере о разбившемся самолете

Где смотреть: Кинопоиск

Матьё (Нинэ) работает в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Когда самолет, летевший из Дубая в Париж, терпит крушение, он берется за расшифровку черного ящика и обнаруживает, что дело нечисто.

Над параноидальным триллером работал режиссер Ян Гозлан («Идеальный мужчина»); один из сценаристов картины — Жереми Гез («Ив Сен-Лоран»). Партнерами Нинэ в кадре выступили Лу де Лааж из «Белоснежка. Сказка для взрослых» и мэтр Андре Дюссолье.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Аферист из Tinder»

Новое расследование от продюсеров «Руки прочь от котиков!»

Где смотреть: Netflix

Израильтянин Шимон Хают оказался на скамье подсудимых в 2019 году за то, что помогал расстаться с крупными суммами девушкам из Tinder. Он выдавал себя за сына российско-израильского олигарха Левиева, а потом занимал десятки тысяч долларов и сбегал. Для Фелисити Моррис это дебют, хотя ранее она уже продюсировала документальный хит Netflix «Руки прочь от котиков!» и Waco.

«Оленьи рога»

Режиссер «Черной мессы» и «Недругов» пробует себя в новом жанре

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

В городишке штата Орегон творится неладное: в лесу находят труп, а по городу ходит школьник Лукас (Джереми Т. Томас) и собирает мертвых животных. Первое заботит шерифа Пола (Джесси Племонс), второе — учительницу Джулию (Кери Расселл). Ключи к разгадке — заброшенная шахта, подпольная нарколаборатория и поверья коренных американцев. После нескольких мрачных драм о сгущающейся над американской землей скорби Скотт Купер, которого сравнивали с Терренсом Маликом, снял свой первый хоррор.

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Автор: Алексей Филиппов

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Принц и сын бунтаря пытаются занять свое место в жестоком мире. Начало фэнтези-саги по бестселлерам Веры Камши
В главных ролях:Анар Халилов, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Валентина Ляпина
Режиссер:Евгений Невский
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