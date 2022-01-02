Адам Сэндлер страдает от одиночества, а Дакота Джонсон — от безденежья: что собирается выпустить Netflix в этом году

В прошлом декабре мы составляли список самых ожидаемых проектов года, куда попали многие релизы Netflix — от сай-фай-комедии «Большой баг» Жан-Пьера Жёне («Амели») до нового фильма Ноа Баумбака «Белый шум» с Адамом Драйвером в роли профессора «гитлероведения». 3 февраля сервис поделился списком всех проектов, которые готовятся к выходу. Мы выбрали 10 фильмов, которые не стоит пропускать.

«Блондинка»

Байопик основан на одноименном романе-докуфикшене пятикратной финалистки Пулитцеровской премии Джойс Кэрол Оутс, где рассказывается об изнанке славы Мэрилин Монро: тяжелое детство, неудачные замужества и гнетущий образ легкомысленной блондинки. Ане де Армас роль досталась не сразу: сначала Монро должна была играть Наоми Уоттс, а затем — Джессика Честейн.

О фильме пока мало что известно, но после просмотра черновой версии Оутс поделилась, что фильм представляет собой «абсолютно феминистскую интерпретацию» революционного наследия Монро. Режиссер картины — Эндрю Доминик («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»).

«Побег из Спайдерхэд»

В основе научно-фантастического фильма Джозефа Косински («Трон: Наследие», «Обливион») — одноименный рассказ Джорджа Сондерса. Главные роли исполняют Крис Хемсворт и Майлз Теллер.

В недалеком будущем двое молодых заключенных добровольно принимают участие в экспериментальной программе по тестированию препаратов, изменяющих эмоции, в обмен на сокращение срока заключения.

«Астронавт»

И снова экранизация! На этот раз романа «Космонавт Богемии» Ярослава Калфаржа. По сюжету астронавт (Адам Сэндлер) сбегает от земных проблем и отправляется в миссию на край галактики, чтобы собрать древнюю пыль. Его одиночество скрашивает лишь таинственное существо, скрывающееся в тени космического корабля.

Режиссер фильма — Йохан Ренк, известный по сериалу «Чернобыль».

«Пиноккио»

Гильермо дель Торо искал финансирование для мультипликационного проекта мечты около десяти лет и благодаря Netflix смог осуществить задуманное. Режиссер перенес действие в 1930-е годы в фашистскую Италию. Деревянный мальчик быстро попадает в жестокие переделки, которые приведут к конфликту с его отцом Джеппетто. Тот любит своего сына, хотя его вряд ли можно назвать хорошим ребенком.

Озвучивать героев будут Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Юэн Макгрегор и Кристоф Вальц. Песни к мультфильму написал Александр Деспла, лауреат «Оскара» за саундтрек к фильмам «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды».

«Человек-обезьяна»

Дебютный полнометражный фильма Дева Пателя в качестве режиссера. За операторскую работу отвечает Шэрон Мейр («Одержимость»).

Действие картины развернется в современной Индии. Патель играет молодого человека, который только что вышел из тюрьмы. Он попытается найти тех, по чьей вине восемь лет назад туда попал.

«Черный краб»

Действие шведского триллера происходит в постапокалиптическом мире. Шестеро солдат, отправленных на задание по транспортировке таинственного пакета через замерзший архипелаг, не знают, какие опасности их ждут впереди и могут ли они доверять друг другу. В главной роли — Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), а за режиссуру отвечает Адам Берг, исполнительный продюсер сериала «Рассказы из петли».

«Добрый медбрат»

Триллер от сценариста «Охоты» и «Еще по одной» Тобиаса Линдхольма с Джессикой Честейн и Эдди Редмэйном в главных ролях.

Фильм основан на реальной истории Чарли Каллена, медбрата и серийного убийцы. В декабре 2003-го Каллен рассказал властям, что убил более 40 пациентов за 16 лет работы в десяти больницах Нью-Джерси и Пенсильвании. Его дело заставило многие штаты в Америке принять законы, требующие уголовной проверки анкетных данных лицензированных специалистов медико-санитарной помощи.

«Операция „Сеульский университет“»

В то время как в 1988 году весь мир следит за Олимпийскими играми в Сеуле, в стране начинает расти число незаконных финансовых операций, которые проводят местные крупные фонды. Водители гоночной команды Sanggye Supreme Team оказываются вовлечены в расследование дела. Одну из главных ролей исполняет Ю А-ин («Пылающий», «Зов ада»).

Persuasion

Экранизация романа Джейн Остин «Доводы рассудка» (по нему уже ставили телесериалы в 1995-м и 2007-м). В версии Netflix главную роль играет Дакота Джонсон. Снимает фильм театральный режиссер Кэрри Крэкнелл (она поставила на Бродвее шоу Sea Wall/A Life с Джейком Джилленхолом), это ее кинодебют. Компанию Дакоте составит Генри Голдинг из «Джентльменов».

Семья Энн Эллиот (Джонсон) находится на грани банкротства. После семи лет разлуки девушка встречает капитана Фредерика Уэнтворта (Космо Джарвис), с которым когда-то разорвала помолвку. Теперь у героев есть шанс наладить отношения. Сюжет адаптировал Роналд Бэсс («Человек дождя»).

The Mother

Триллер с Дженнифер Лопес, который сняла Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). Среди сценаристов — Питер Крэйг, который написал для Netflix «Непрощенную» с Сандрой Буллок.

Женщина-киллер (Лопес) пытается найти свою дочь, которую она бросила много лет назад. Кроме нее в фильме играют Гаэль Гарсиа Берналь («Время») и Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир», «Рассказ служанки»).