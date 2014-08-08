Роланд Эммерих снова уничтожает планету в «Падении Луны». А мы придумываем, что еще ему стоит разрушить

На экраны выходит «Падение Луны» — новый фильм-катастрофа, снятый Роландом Эммерихом. За 30 лет в Голливуде режиссер «Дня независимости», «Послезавтра» и «2012» уничтожал здания (трижды Белый дом и дважды башню Банка США!), памятники (дважды статую Свободы и один раз статую Христа-Искупителя!) и культурные достояния (англичане еще долго не простят ему «Анонима» из-за Шекспира, а японцы — «Годзиллу»). Немецкий режиссер, чьи антинаучные и мелодраматические блокбастеры так ненавидят критики, давно превратился в пародию на самого себя. Мы пофантазировали, какие сиквелы и оригинальные истории в разных поджанрах фильмов-катастроф может снять Эммерих.

«Корабль-вирус»

Роланд Эммерих и COVID-19

«Посейдон», 2006

«2012» поражал зрителей своим размахом, но это было раньше. Теперь же трейлер фильма в YouTube сопровождают комментарии в духе: «В 2020-м это называется обычным днем». Вряд ли Эммерих, который еще никогда не снимал фильмы-катастрофы о вирусах, не ответит на вызов времени. Идеальный выход — объединить реальные истории об эпидемиях на шикарных круизных лайнерах с классическим фильмом «Приключения „Посейдона“» о волне-убийце, которая переворачивает корабль.

«Вернер, Вольфганг и Роланд разрушают мир»

Роланд Эммерих и друзья из Германии

«В самое пекло»

Уроженца Штутгарта Роланда Эммериха часто сравнивают с Майклом Бэем, но если приглядеться, то у него больше общего с Вольфгангом Петерсеном и Вернером Херцогом. Все трое начали карьеру в родной Германии и уехали в Голливуд, где увлеклись катастрофами. Петерсон снял «Эпидемию», «Идеальный шторм» и «Посейдон», а Херцог — документалки о неконтролируемой силе природы (среди его тем — вулканы, астероиды, гризли-людоеды или Клаус Кински). А еще все трое любят президентов: у Эммериха главы государств были ключевыми персонажами в «Дне независимости», «2012» и «Штурме Белого дома», у Петерсона — в «Самолете президента» и «На линии огня», у Херцога — во «Встрече с Горбачевым». Теперь режиссерам пора объединить усилия, чтобы снять документально-катастрофическую антологию для какого-нибудь стриминга. Представьте только эммериховские спецэффекты, проработанные петерсоновские герои и фирменный херцоговский закадровый голос!

«Не смотрите вниз»

Роланд Эммерих и постапокалипсис

«Не смотрите наверх»

Netflix вполне может заинтересоваться автором «Послезавтра» и доверить ему развитие франшизы «Не смотрите наверх». Эммериху прекрасно знакомы темы, которые Адам МакКей заложил в первом фильме: конец света, сатирический взгляд на американское правительство и климатический кризис. Главным героем бы стал Джейсон Орлин (Джона Хилл), сын женщины-президента США (Мэрил Стрип), который выжил после столкновения кометы с Землей в фильме МакКея. Приключения Джейсона на уничтоженной Земле с сумкой «Биркин» под рукой — неплохая возможность для Эммериха дебютировать в кино о постапокалипсисе. Так как в реальности фильм разочаровал режиссера, свою версию он наверняка сделает более интересной.

«Годзилла против Годзиллы: Через вселенные»

Роланд Эммерих и монстры

«Годзилла» 1998

После того как Годзилла подружился с Кинг-Конгом и победил Гидору, Родана, Мотру, Мехагодзиллу и других титанов, сценаристам киновселенной MonsterVerse не осталось ничего другого, как пойти по стопам последнего «Человека-паука». Каноничный монстр встречает свою альтернативную версию, которую вытаскивает из параллельной вселенной злая корпорация. Понятное дело, каноничный Годзилла разорвет эммериховского ящера, а режиссер таким образом извинится перед всеми за издевательство над японским культурным наследием в 1990-х. После титров ждем камео черно-белого Годзиллы студии Toho.

«Послепослезавтра»

Роланд Эммерих и климат

«Послезавтра»

Через 20 лет после наступления нового ледникового периода Амазонка превратилась в пустыню, сельским хозяйством занимаются роботы, а картофель, пшеница и кукуруза стали дефицитом. Большинство американцев нелегально живут в Мексике, после того как Штаты замерзли вместе со всем Северным полушарием. Новый президент США обещает избирателям вернуть стране былое величие. Для этого он тратит последние средства из госбюджета на экспериментальную космическую программу, которая должна запустить глобальное потепление и тем самым вернуть все обратно. В результате начинается аномальная жара, которая буквально сжигает людей заживо. Эммериха вновь хвалят за разговор на важную тему, но ругают за научную недостоверность. Леонардо ДиКаприо в восторге, однако роль ученого-климатолога играет Дуэйн Джонсон.

«День независимости представляет: День благодарения»

Роланд Эммерих и пришельцы

«День независимости»

Эммерих завершает инопланетную трилогию. Джефф Голдблюм улетает в космос, чтобы вместе со Сферой (вы же еще помните говорящий инопланетный робошар из «Возрождения»?) возглавить армию сопротивления из рас, переживших вторжение враждебных гуманоидов. Мстители прибывают на родную планету захватчиков и уничтожают абсолютно все местные достопримечательности. Пришельцы капитулируют и отпускают Уилла Смита, который, оказывается, вовсе не погиб во время учений между событиями первых двух фильмов.

«Падение Солнечной системы»

Роланд Эммерих и планеты

«Падение Луны»

Если «Падение Луны», один из самых дорогих независимых кинопроектов в истории, отобьет бюджет в 150 млн долларов, то Роланд Эммерих может построить целую серию фильмов-катастроф о столкновении Земли с соседями по Солнечной системе: «Падение Марса», «Падение Юпитера», «Падение Солнца» и так далее. Завершится франшиза кроссовером с «Меланхолией» Ларса фон Триера. Мы даже не придумываем — Эммерих действительно задумывал как минимум трилогию.