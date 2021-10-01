Что смотреть дома: «Безумное кино для взрослых», 2-й сезон «Великого Севера», «Диана: Мюзикл»

В интернет утекло хоум-видео (в российской версии цензурированное: звук есть, картинки нет) учительницы истории Эми. Родители и руководство школы приходят в крайнее возбуждение: как женщина, которая занимается сексом на камеру, может работать с детьми?

Едкий фильм Раду Жуде, получивший главный приз Берлинского кинофестиваля, разделен на три главы. В первой Эми (Катя Паскарю) ходит по обезумевшему городу, пытаясь убрать ролик из сети. Вторая представляет из себя букварь румынского менталитета (есть главы про порно, фашизм и домашнее насилие). В третьей героиня объясняется со своими противниками. Все реалии, реплики и ситуации в фильме до боли узнаваемые.