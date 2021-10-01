Что смотреть дома: «Безумное кино для взрослых», 2-й сезон «Великого Севера», «Диана: Мюзикл»

Триумфатор Берлинале, анимационный проект с Ником Офферманом и еще один проект о Диане Спенсер — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Безумное кино для взрослых»
Скандальный фильм Раду Жуде
Где смотреть: КиноПоиск
В интернет утекло хоум-видео (в российской версии цензурированное: звук есть, картинки нет) учительницы истории Эми. Родители и руководство школы приходят в крайнее возбуждение: как женщина, которая занимается сексом на камеру, может работать с детьми?
Едкий фильм Раду Жуде, получивший главный приз Берлинского кинофестиваля, разделен на три главы. В первой Эми (Катя Паскарю) ходит по обезумевшему городу, пытаясь убрать ролик из сети. Вторая представляет из себя букварь румынского менталитета (есть главы про порно, фашизм и домашнее насилие). В третьей героиня объясняется со своими противниками. Все реалии, реплики и ситуации в фильме до боли узнаваемые.
«Великий Север», 2-й сезон
Семейная жизнь на Аляске становится все безумнее
Где смотреть: КиноПоиск
Рыбак Биф (Ник Офферман) в одиночку воспитывает четырех детей. Старший сын Вулф — пекарь, средний Хэм — открытый гей, младший Мун пьет кофе и ходит в костюме медведя, а дочь Дженни витает где-то в вымышленных мирах с воображаемой подругой Аланис Мориссетт. Второй сезон «Великого Севера», придуманного авторами «Закусочной Боба», выходит всего через несколько месяцев после финала первого и начинается со стоматологического мюзикла.
«Диана: Мюзикл»
Новое житие «королевы сердец»
Где смотреть: Netflix
О принцессе Диане написано множество книг и снято несколько фильмов (например, с Наоми Уоттс), а в 2019 году появился и мюзикл, который из-за пандемии добрался до Netflix раньше, чем до Бродвея. Автор идеи — Джо ДиПьетро, ранее перенесший на сцену «Токсичного мстителя». Главную роль исполнила театральная актриса Жанна де Ваал («Железный Кулак»), а музыку написал Дэвид Брайан из Bon Jovi.
«Яблоки»
Драма ученика Йоргоса Лантимоса об эпидемии амнезии
Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi
В Афинах люди один за другим теряют память. Среди них — Арис (Арис Серветалис из «Официанта»), который проходит экспериментальный курс лечения от загадочной болезни. «Яблоки» — пронзительный дебют Христоса Нику, работавшего вторым режиссером на съемках «Клыка» Йоргоса Лантимоса.
«Виновный»
Джейк Джилленхол в триллере Ника Пиццолатто
Где смотреть: Netflix
Оператор службы спасения Джо Бэйлору (Джилленхол) принимает звонок напуганной Эмили (Райли Кио): ее похитили. Вскоре становится понятно, что преступление как-то связано с мрачными тайнами Джо. «Виновный» — ремейк одноименного датского фильма, который для США адаптировал шоураннер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто, а снял Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»).
«Крупная рыба»
Самый светлый фильм Тима Бёртона
Где смотреть: КиноПоиск
Уилл Блум (Билл Крудап) вот-вот станет папой, а его отец Эд (Альберт Финни) засобирался на тот свет. Эд Блум — известный выдумщик, уверявший, что прошел войну и выступал в цирковой труппе, встречал ведьму (Хелена Бонем Картер) и великана, а также поймал особую рыбу. Уилл хочет выяснить, что из этого правда.
Сегодня «Крупная рыба» — подзабытая классика, снятая Бёртоном в начале 2000-х. Молодого Эда играет Юэн Макгрегор, за кадром играет уместно торжественная музыка Дэнни Элфмана, а по всей картине разлита светлая грусть Бёртона по временам сказочников, на смену которым пришли реалисты-трудоголики.
«Никто не уйдет живым»
Чертовщина в странном доме
Где смотреть: Netflix
Иммигрантка Амбар (Кристина Родло) приехала в США за мечтой о лучшей судьбе и поселилась в дешевых апартаментах. Здесь живут исключительно женщины и духи, которые превратят жизнь девушки в ад.
Полнометражный дебют Сантьяго Менгини основан на бестселлере Адама Невилла, чей «Ритуал» успешно экранизировал Дэвид Брукнер. Адаптацией занимался Джон Крокер, работавший над «Американскими животными», а Родло вы могли видеть в экспериментальном сериале Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым».
«Извержение»
Южнокорейский блокбастер о том, как потушить вулкан
Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi — с 3 октября
На границе КНР и КНДР просыпается вулкан Пэктусан, что чревато для Корейского полуострова восьмибалльными землетрясениями. Южнокорейское правительство прислушивается к ученому, который предлагает сбросить на вулкан атомную бомбу. Так как своей боеголовки у КНР нет, отряду саперов предстоит вытащить из тюрьмы северокорейского агента (Ли Бён-хон) и вместе с ним проникнуть на военную базу соседей.
«Извержение» — один из самых кассовых южнокорейских фильмов. Помимо Бён-хона («Я видел дьявола») в фильме снялись Ма Дон-сок («Поезд в Пусан», «Вечные») и Ха Джон-у («Служанка»).
«Ла-Брея», 1-й сезон
Жители Лос-Анджелеса оказываются в доисторическом мире
Где смотреть: NBC
Эва Харрис (Натали Зи) подвозила дочь и сына в школу, когда посреди Лос-Анджелеса возникла исполинская воронка, засасывающая здания, автомобили и людей в первобытный мир. Людям, которые там оказались, предстоит объединиться и действовать сообща, а младшим Харрисам — еще и понять, что они чувствуют по поводу развода родителей.
Сериал-катастрофу с интригующей завязкой придумал Дэвид Аппелбаум, ранее писавший «Менталиста» и «Морскую полицию». Среди режиссеров выделяется талантливый хоррормейкер Грег МакЛин («Джунгли», «Эксперимент „Офис“»). Подземный мир снимали в Австралии. В качестве затравки можно посмотреть первые пять минут на YouTube-канале NBC.
«Во славу тьмы?»
Док про сатанистов-правозащитников
Где смотреть: Mubi
Некоторые вещи сценаристы просто не придумают — тут на помощь приходит документальное кино. «Сатанинский храм» — это не что-то из хорроров, а группа активистов, которые защищают права тех, кого христианские церкви и сформированные ими общественные нормы не принимают. А в 2018-м они даже судились с создателями сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Два года назад «Во славу тьмы?» показывали на Beat Film Festival, и вот теперь он наконец добрался до стримингов.
Автор: Алексей Филиппов