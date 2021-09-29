Истории для русского кино. Журналисты, преподаватели и поэты предлагают сюжеты фильмов и сериалов

«Ясон и волки»

Вдумчивый эпос об устройстве иного мира

Ясон Бадридзе — этолог, живший в стае волков. У него была эпическая история про то, как он приехал в заповедник, стал искать следы, потом оставлять на тропах вещи со своим запахом, а волки за ним следили. Потом они столкнулись на тропе, вожак подошел к нему очень близко, посмотрел в глаза и не стал нападать. И Ясон начать за ними ходить: узнал, как живет стая, что там есть старик, который уже не охотится, но о котором все заботятся; смотрел, как ищут логово для детенышей, как рождаются щенки. Он стал бегать с ними на охоту, а она требует большой слаженности — непонятно, как волки договариваются. Потом обнаружил, что понимает, что делать, хотя никто ему ничего не говорил.

Ясон видел, как волки учат волчат охотиться, понял, как устроены отношения между стаями. Он подружился с одним из молодых волков, потом повредил ногу — его друг стал приносить ему мясо. Потом он столкнулся с медведем, волки тогда спасли ему жизнь. В стае был злой, нервный волк, который со всеми ссорился. В какой-то момент его изгнали, он был вынужден уйти на нейтральную территорию и стал воровать овец в деревне (стая Ясона этим не занималась, хотя многие другие волки живут этим). Тут началась интрига с людьми. У Ясона были терки с егерями, которые отстреливали волков. Ясон — чувак очень спортивный, и под угрозой мордобоя он запретил им это делать. Они послушались, но были злы.

Ясон всегда ходил без оружия, зная, что человеку с оружием волки доверять не будут, даже если оно спрятано. Он потом много лет работал с волками. В других стаях бывало, что волки пытались его убить — пришлось задушить троих. А однажды в него влюбилась волчица. Сначала он ничего не понимал, она просто ластилась. Потом Ясон вернулся из города, волчица стала пытаться его убить. Дело было в том, что Ясон развелся с женой, у него появилась другая девушка и новый, непривычный женский запах.

Но главное, что Ясон с помощью волков заглянул за кулисы человеческого сознания, в бытие, описываемое в сказках, о котором мы знаем и не знаем. Через два года Ясон покинул первую стаю, уехал в Тбилиси. Когда вернулся, оказалось, что егеря всех волков убили.

Рассказчиком этой истории я бы сделал волка, который знакомится с этим странным существом — одним из врагов, который, как они чувствуют, пришел за чем-то другим. Возможно ли было избежать очеловечинания волков — не знаю. Задача обратная: не сказать, что они такие же, как мы, а показать нечто за пределами нашего сознания. Но как это сделать — не знаю. На ум приходит Миядзаки (и графический роман «Прибытие» Шона Тэна).