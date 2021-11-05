Еще больше историй для русского кино. Исследователь водки, автор комиксов и писатель Пелевин (не тот) предлагают сюжеты фильмов и сериалов

«Пино-нуар»

Приключения «французов» на юге России

В заброшенном сарае на сеновале просыпаются двое молодых людей. Их мучает страшное похмелье. Они бывшие однокурсники по журфаку столичного университета. После окончания учебы один из них, Гарик, вернулся на родину (неназванный регион на юге России) и устроился управляющим к хозяину здешних мест — бывшему лидеру ОПГ, а ныне главе района по имени Михал Иваныч. Другой, Фрэнк, остался в столице и приехал навестить приятеля в отпуск.

Рядом с собой в сарае они обнаруживают труп, а при нем документы на имя гражданина Франции Франка Руссе. С трудом припоминают события предыдущего дня, когда, направляясь в местный гастроном отметить приезд Фрэнка, они повстречали француза, который представился виноделом и рассказал, что едет работать на виноградники Михал Иваныча по контракту, но заблудился в российской глубинке. Приятели предлагают французу попробовать русское вино из гастронома, и тот, попробовав «Шепот монаха», умирает.

Фрэнк и Гарик думают, что им делать. Вызывать полицию он не решаются, так как их обвинят в смерти француза. Просто закопать не вариант — его будут искать люди Михал Иваныча и выяснят, что француза видели с ними в гастрономе. И они решают выдать Фрэнка за французского винодела Франка.

Михал Иваныч решил стать виноделом, потому что иметь свое вино стало модно среди чиновников в Москве, к тому же ему попадает в руки партия саженцев французского «пино-нуар», их признают зараженными паразитами и на бумаге уничтожают, а в реальности высаживают на кукурузном поле. Михал Иваныч переделывает за бюджетные деньги здание заброшенного пионерлагеря «Судьба барабанщика» в Chateau Le destin du Batteur, оформляя его на бумаге как апарт-отель с аквадискотекой.

В шато с ним живет его сильно пьющая дочь Маша. Она ездила учиться в столицу в престижный вуз, но стала участвовать в политических акциях и была увезена домой отцом. Одновременно с самозванцем-виноделом в шато проникает и известный журналист-расследователь Годунов из издания «Мурена». Он устраивается сезонным рабочим к Михал Иванычу, чтобы написать сенсационный материал про связь этого чиновника с бандитами и высокими чинами в прокуратуре. Маша узнает Годунова, но не выдает его: они вместе сидели в автозаке, и девушка чувствует, что влюблена в него. Годунов не влюблен, но пользуется чувствами пьющей девушки, чтобы собрать компромат.

А Михал Иваныч решает выдать Машу замуж за мнимого француза, так как Фрэнк рассказал ему, что является потомком императорского дома Романовых, сбежавших во Францию во время революции. Мысль о том, что его внук будет императорских кровей, очень нравится провинциальному бандиту. Но Фрэнка больше заботит другое: поверивший в его винодельческий талант Михал Иваныч заявил его вино, которое он делает, черпая информацию о процессе через Google, на престижный конкурс лучших вин России, судить который будут самые уважаемые эксперты со всего мира.