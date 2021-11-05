Еще больше историй для русского кино. Исследователь водки, автор комиксов и писатель Пелевин (не тот) предлагают сюжеты фильмов и сериалов

Почему одни идеи ложатся в основу фильмов и сериалов, а другие годами пылятся в столе? По просьбе Кинопоиска продюсеры Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов и Сэм Клебанов, а также режиссеры Максим Пежемский и Павел Костомаров вместе с другими профессионалами индустрии прокомментировали сюжеты, которые предложили люди, основная деятельность которых не связана с миром кино.
Это вторая часть «Историй для русского кино» от Кинопоиска — первая вышла в сентябре 2021 года. Принцип проекта остался тем же: редакторы выбрали авторов, которые придумывают сюжеты для своих выставок, комиксов, рекламных кампаний. В список также попали журналист Денис Пузырев, написавший документальную книгу про русскую водку, и Андрей Рубанов, который работал сценаристом в продюсерских проектах, но полнометражных фильмов по его оригинальным историям пока не выходило. Мы попросили их сочинить идеи, которые могли бы стать кинокартинами и сериалами, и получили сказочный психодел о войне, приключенческую драмеди о вине, притчу о путешествии в ад и эпос о мире постапокалипсиса с миллениалами. Оценить, насколько эти истории могут выстрелить, мы попросили экспертов — креативных продюсеров, режиссеров и руководителей стриминг-платформ.
Александр Пелевин
писатель, автор романов «Покров-17» и «Четверо», лауреат премии «Национальный бестселлер»
«Русский генерал»
Военно-географическая эпопея
Это история для кино от человека, который с самого детства болел историей Парагвая. Так вышло (и выходило со многими), что после революции Беляев выбрал сторону Белого движения, повоевал за него какое-то время, а после поражения оказался в Парагвае. Там была довольно крупная русская община, да и сейчас тоже немаленькая. Беляев занялся исследованиями долины Чако, бытом и культурой местных индейцев, подружился с ними, наладил связь. Даже совершил 13 экспедиций, изучив в регионе все, что только возможно. При посредничестве Беляева в Парагвае после Второй мировой создали первую индейскую колонию. В чакской войне между Парагваем и Боливией Беляев, как опытный офицер, привлекался к разработке операций, работая непосредственно на сложнейших участках фронта. Под его началом служил Альфредо Стресснер, парагвайский военный и политический деятель, в середине 1950-х пришедший к власти после госпереворота и остававшийся на этом посту до конца 1980-х. Вот примерно за это русскому генералу стоит памятник в Парагвае. Кому еще удавалось прожить такую насыщенную жизнь?
Беляев — интересный персонаж, но аудитория проекта пока неясна. Может, превратить это в большой международный исторический сериал для платформы?
Максим Пежемский
режиссер, оператор
Это, на мой взгляд, или литература, или достаточно традиционный документальный фильм. Почему нет? Потенциальный показ на канале «Культура», там много такого подобного. В кино же на документальные фильмы никто не ходит. Лично мне это не очень интересно, не вижу какой-либо связи судьбы генерала с сегодняшним днем.
Мария Шухнина
продюсер 1-2-3 Production
Создается впечатление, что пока не найден ход, позволяющий разглядеть в наборе фактов сюжет для фильма или сериала. Максимум документалка. Но больше сейчас это похоже на книгу.
Виталий Терлецкий
художник, автор комиксов «Собакистан» и «Падение Ельцина с моста»
«Стул в аду»
Философская притча на семи кругах
Молодой человек (в исполнении Александра Паля) в результате несчастного случая погибает и попадает в ад. Там его встречает дежурный черт (в исполнении Сергея Бурунова) и отводит на место его пребывания и адских мук. Дорога лежит через адские пустоши и огненные озера. По пути герой замечает обычный деревянный стул, стоящий на некотором возвышении. Юноша спрашивает, зачем здесь этот стул, но дежурный черт говорит, что об этом знает только Люцифер. Герой начинает мучиться в адском котле, но мучения не так сильны, поскольку он не может перестать думать о том, зачем там этот самый обычный стул и где он мог видеть его раньше. С этой мыслью он обращается к чертям-тюремщикам и слово за слово получает черную работу в аду.
Далее он начинает свою адскую карьеру, встречает разных людей, в том числе умерших знаменитостей, некоторые из них живут в аду весьма недурно и не жалеют о своих деяниях в жизни, некоторые мучаются очень сильно. Возникает мысль, что ад и рай — это субъективные понятия, и для некоторых как раз ад гораздо лучше рая. Также поднимаются вопросы смысла жизни, жизни и смерти, жизни здесь и сейчас. Однако цель главного героя остается той же самой — узнать, зачем на горе стоит этот стул, навязчивая идея не оставляет его. Пройдя путь по карьерной лестнице до герцога ада, он добивается встречи с Люцифером (в исполнении Павла Деревянко). Тот наконец расскажет о смысле стула в аду.
Сразу спойлер: смысл стула в том, чтобы отвлекать главного героя от адских страданий и заставлять его думать только про стул как про мечту, цель и идею фикс и иметь искусственную мотивацию для развития своей карьеры на благо ада. Как в принципе часто бывает и в жизни.
По конструкции очень даже может быть короткометражкой: есть одна небольшая история-вопрос, которая в конце оборачивается ожидаемым моралите.
Павел Костомаров
режиссер, оператор
Вижу эту историю как формальный стебный ситком. Думаю, зрителям было бы это интересно, особенно если все сделать с огоньком и угаром. Для меня лично это чересчур формально и умозрительно, плюс в текущем виде недостаточно прописано.
Эта история может быть довольно остроумной короткометражкой. Можно ее представить и в формате веб-сериала, но здесь выплывет на первый план непростая задача выстраивания долгоиграющей драматургии. С подобными вызовами справляются только профессиональные сценаристы. Есть еще одна проблема: подобные проекты о загробном мире уже существуют. Но игра того стоит.
Павел Пепперштейн
художник и писатель, основатель группы «Медицинская герменевтика»
«Олеся в Стране ужаса»
Ужасы войны встречаются со сказкой Льюиса Кэрролла
Фильм о том, как некий немецкий дворянин с детства обожает сказку Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Он становится офицером СС и во время оккупации Беларуси немецкими войсками инсталлирует в бывшем барском имении некую Страну ужаса, куда запускает белорусскую девочку Олесю, арестованную нацистами за помощь партизанам. Это фильм о смекалке и бесстрашии советской девочки, которая отважно проходит все испытания Страны ужаса, каждое из которых — триллерная версия эпизодов из кэрролловской сказки.
Девочка Олеся не просто бесстрашна. Она представляет собой луч белого белорусского света, пронзающий насквозь декадентский мрак европейской мечтательности. Сказка об Алисе заканчивается магическими словами «Да вы всего навсего колода карт!». После этого колдовского разоблачительного вопля короли, королевы, герцогини и даже коты превращаются действительно в колоду карт, которая на поверку оказывается пригоршней сухих листьев, швыряемой ветром в лицо просыпающейся девочки.
Мой фильм заканчивается аналогичным магическим выкриком: «Да вы всего навсего ***** [гребаные] фашисты!» Этот крик белорусской девочки разрушает затейливый мир постаристократического галлюциноза, с фашистов спадают маски мартовских зайцев и цилиндры псевдобританских шляпников. В этот момент в зону действия фильма врываются советские войска, освобождающие бесстрашную и стойкую Олесю из когтистых, но обреченных лап германского эстета. Надо ли говорить, что для себя я приберег именно роль этого эстета в эсэсовском мундире?
Михаил Китаев
продюсер («Майор Гром: Чумной Доктор»)
Не очень понял, о чем история. Выглядит как попытка рассказать об ужасах войны глазами ребенка, который представляет себя героем в мрачной сказке. Ровно это же было реализовано в «Лабиринте Фавна» дель Торо, его как раз сравнивают с авторской интерпретацией «Алисы в Стране чудес». Тема судьбы маленького человека в центре ужасов Второй мировой войны, видимо, никогда не будет исчерпана, особенно в нашей стране. Я из тех, кто устал от войны на экране, хотя в силу любознательности не могу пропускать какие-то яркие и значимые фильмы на эту тему.
Сэм Клебанов
сооснователь и генеральный директор стриминг-платформы Cinezen
Очень причудливая история, которую сложно визуализировать. Не могу представить, как в одном пространстве встретятся реальность нацистской оккупации Беларуси и фантасмагорический мир Льюиса Кэролла. Впрочем, это абсолютно авторское кино и видение. Может получиться и фестивальный хит, и абсолютно провальная история. Из референсов могу вспомнить «Войну Анны», но здесь уровень условности гораздо выше. По формату это, очевидно, полный метр. Если бы я увидел его в программе фестиваля, уверен, что он бы меня заинтересовал.
Кино, которое явно и открыто напоминает «Лабиринт Фавна» дель Торо. Те же эпоха, тема и культурологический референс — звучит вторично. В сценарии же может возникнуть необходимая самобытность языка, неожиданная острота истории и вместе с ними так необходимая для кино свежесть замысла.
Денис Пузырев
журналист, автор Telegram-канала «Пьяный мастер», автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки»
«Пино-нуар»
Приключения «французов» на юге России
В заброшенном сарае на сеновале просыпаются двое молодых людей. Их мучает страшное похмелье. Они бывшие однокурсники по журфаку столичного университета. После окончания учебы один из них, Гарик, вернулся на родину (неназванный регион на юге России) и устроился управляющим к хозяину здешних мест — бывшему лидеру ОПГ, а ныне главе района по имени Михал Иваныч. Другой, Фрэнк, остался в столице и приехал навестить приятеля в отпуск.
Рядом с собой в сарае они обнаруживают труп, а при нем документы на имя гражданина Франции Франка Руссе. С трудом припоминают события предыдущего дня, когда, направляясь в местный гастроном отметить приезд Фрэнка, они повстречали француза, который представился виноделом и рассказал, что едет работать на виноградники Михал Иваныча по контракту, но заблудился в российской глубинке. Приятели предлагают французу попробовать русское вино из гастронома, и тот, попробовав «Шепот монаха», умирает.
Фрэнк и Гарик думают, что им делать. Вызывать полицию он не решаются, так как их обвинят в смерти француза. Просто закопать не вариант — его будут искать люди Михал Иваныча и выяснят, что француза видели с ними в гастрономе. И они решают выдать Фрэнка за французского винодела Франка.
Михал Иваныч решил стать виноделом, потому что иметь свое вино стало модно среди чиновников в Москве, к тому же ему попадает в руки партия саженцев французского «пино-нуар», их признают зараженными паразитами и на бумаге уничтожают, а в реальности высаживают на кукурузном поле. Михал Иваныч переделывает за бюджетные деньги здание заброшенного пионерлагеря «Судьба барабанщика» в Chateau Le destin du Batteur, оформляя его на бумаге как апарт-отель с аквадискотекой.
В шато с ним живет его сильно пьющая дочь Маша. Она ездила учиться в столицу в престижный вуз, но стала участвовать в политических акциях и была увезена домой отцом. Одновременно с самозванцем-виноделом в шато проникает и известный журналист-расследователь Годунов из издания «Мурена». Он устраивается сезонным рабочим к Михал Иванычу, чтобы написать сенсационный материал про связь этого чиновника с бандитами и высокими чинами в прокуратуре. Маша узнает Годунова, но не выдает его: они вместе сидели в автозаке, и девушка чувствует, что влюблена в него. Годунов не влюблен, но пользуется чувствами пьющей девушки, чтобы собрать компромат.
А Михал Иваныч решает выдать Машу замуж за мнимого француза, так как Фрэнк рассказал ему, что является потомком императорского дома Романовых, сбежавших во Францию во время революции. Мысль о том, что его внук будет императорских кровей, очень нравится провинциальному бандиту. Но Фрэнка больше заботит другое: поверивший в его винодельческий талант Михал Иваныч заявил его вино, которое он делает, черпая информацию о процессе через Google, на престижный конкурс лучших вин России, судить который будут самые уважаемые эксперты со всего мира.
Есть и история, и герои. У героев проблемы, стремления, желания. Конечно, сюжет не допридуман на 2/3, но было бы забавно на это посмотреть. Есть крен в сторону новых русских комедий, но, возможно, это не тот стиль, в котором это кино стоит делать. Ощущается смешение жанров: неясно, будут ли убийства, драки, криминал, месть и полиция, или же автор видит это как легкую комедию. Зрительское отношение к фильму сложно предсказать. Было бы проще, если знать продолжение и конец. Но мне было бы любопытно прочесть сценарий.
Максим Пежемский
режиссер, сценарист
Какие-то «Особенности национального виноделия». Выглядит как кооперативная комедия положений из 90-х: подмена героя, характерные персонажи шаржированного типа. История не увлекает; в кино, как и в 90-е на фильмы про охоту и рыбалку, никто не пойдет — слишком слабый уровень. Возможно, полноценный сценарий что-то изменит, но в текущем виде потенциала нет. Такие комедии — вчерашний день.
Ольга Филипук
директор по развитию медиасервисов Яндекса
В истории квинтэссенция разных комедийных завязок из разных известных фильмов. Двое с похмелья и труп рядом — в целом занимательно, но неоригинально. Что мне кажется веселым, так это история про винодельню на поле с сорняками. Это довольно необычно, что герои с должным уровнем слабоумия и отваги включаются в виноделие и нечаянно добиваются в этом успехов. Это культурологическая рамка про Ивана-дурака и щучье веление, где смекалка и уверенность ведут к успеху. Вокруг этого может быть смешная комедия. В целом про то, как делают вино, мы, скорее, знаем из фильма «Укрощение строптивого». Сейчас поисследовать это было бы занимательно.
Андрей Рубанов
писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер», автор романов «Финист — Ясный сокол», «Патриот» и «Боги богов»
«Голова профессора Доуэля»
Фантастический сериал по мотивам романа Александра Беляева
Маше — 25 лет, она врач-анестезиолог. С трудом устраивается на работу в частную, строго охраняемую клинику. Ее задача — ухаживать за отделенной от тела, но живой головой профессора Доуэля. Исследованиями руководит ученик и ассистент профессора, некто Керн.
Новый метод Доуэля и Керна называется «цефалопластика». Для пересадки головы необходима специальная сыворотка, ее формулу Доуэль держит в своей голове и не раскрывает Керну, поскольку не доверяет ему. Керн жадный, его интересуют в первую очередь деньги. Официально Доуэль считается погибшим, но его сын Артур не верит в это. Артур знакомится с Машей и пытается получить у нее информацию о клинике.
Керн сканирует мозг профессора, и ему кажется, что он добыл формулу. Он вывозит из городского морга подходящие тела и наконец пришивает голову одной женщины к телу другой. Голова между тем принадлежала певице Бике, погибшей случайно в клубе во время перестрелки.
Бика, получив новое тело, чувствует себя прекрасно и бежит из клиники Керна. Она полна решимости продолжать карьеру, ходит в фитнес-клуб. Там попадается на глаза байкеру Леониду. Тот узнает тело собственной жены, недавно погибшей в мотокатастрофе.
Маша, Артур и Леонид объединяются, чтобы вступить в противоборство с Керном.
Это классное произведение, которое можно (и нужно!) переосмыслить в контексте современного мира технологий. Но питч пока кажется немного скучным.
Могла бы получиться классная черная комедия из серии «Смерть ей к лицу» Роберта Земекиса. Можно было бы сделать из клиники секретную лабораторию в Центральной кремлевской больнице, которая поставляет свежие тела кремлевским бонзам на регулярный апдейт, а сюжет выстраивать вокруг лаборанта-задрота, который украл красивое накачанное тело, старательно подобранное спецслужбами для важной государственной шишки, голову которой уже отпилили, и она сутки тухнет, постепенно замутняя рассудок. Так как голове в ожидании тела еще и работать надо, указы и новые законы издавать… В общем, все станет острее и роднее. Я бы посмотрел на это с удовольствием.
Сергей Сельянов
продюсер и основатель кинокомпании «СТВ»
За последние десять лет я читал около десяти заявок на экранизацию этого романа и четыре полноценных сценария. Не вижу ничего нового, что отличало бы этот вариант от всех остальных.
Екатерина Штарёва
соосновательница коммуникационного агентства Doing Great Agency
«Россия будет счастливой»
История о выживании тех, кто не был к этому готов
Миллениалы (блогеры, руководители агентств, дизайнеры, диджеи) тусуются в подземном клубе-бункере все выходные: громкая музыка, стробоскопы, угар и танцы. Гости клуба находятся под землей и не замечают, как вся страна взрывается от падения метеорита (бомбы, еще какой-то штуки). Они тусуются и веселятся, а наутро выходят и понимают, что ничего нет, вся страна погребена под руинами, а миллениалы из клуба — единственные выжившие люди, которым предстоит построить новое общество и прекрасную Россию будущего.
Люди без реальных прикладных навыков — не врачи и не инженеры, а админы ТГ-каналов, диджитал-стратеги и инструкторы по йоге — адаптируются в новом мире; продюсеры, видеографы и диджеи возводят государство из руин, гештальт-терапевт становится президентом и участвует в саммите G8. Какие решения примут миллениалы, чтобы с нуля выстроить страну, о которой так мечтают?
Но одно известно точно: Россия будет счастливой, ведь ее спасут миллениалы!
Пока неясно, как история будет развиваться дальше, и не до конца ясен жанр — это комедия или все будет рассказано серьезно? Если это превратить в формат инструкции по выживанию, добавить бота, который будет учить героев прикладным навыкам, и показать это в формате скринлайф, может выйти занимательный проект.
Заявка очень забавная, хотелось бы действительно посмотреть, как миллениалы — люди, не привыкшие что-либо делать руками — будут строить новую жизнь на опустевшей планете. Но проблема в том, что сеттинг в этой истории заменяет драматургию. Хочется видеть какую-то конкретику: детали отношений героев, планы, что и где, зачем и почему они будут строить, конфликты, которые у них будут возникать.
Судя по мере условности и тональности текста, речь идет о комедии. При этом сам жанр непросто сочетать с комедией: героям предстоит встретиться с довольно суровым переживаем гибели всех близких. Не до конца понятно: уничтожена только Россия? Если да, возникают драматургические линии с другими странами, которые как минимум могут спасти выживших. Если нет, тогда масштаб меняется, на героев ложится ответственность за судьбу всего человечества. Это может быть либо дикая и смешная короткометражка, либо странный мультсериал.
Опросы и координация: Тимур Алиев
Иллюстрации: Анастасия Пожидаева
Этот проект вдохновлен статьей 2013 года «10 бестселлеров, которых пока нет» журнала «Афиша»