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КиноПоиск объявил премьеры сезона. В их числе — полнометражный фильм «Орел и решка» и новый Гай Ричи

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В сезоне 2021 — 2022 на КиноПоиске выйдут продолжения популярных сериалов «Последний министр», «Проект «Анна Николаевна“» и «Беспринципные». Также КиноПоиск начал работу над сериалом «Фурия» по комиксам Bubble Studios. Вселенная шоу будет пересекаться с «Майором Громом». В центре истории — профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина.

Помимо этого подписчиков ждут новые оригинальные проекты и зарубежные премьеры. Рассказываем, что появится на платформе в ближайшее время.

«Закрыть гештальт»

Комедия, над которой работали сценарист и режиссер «Проекта «Анна Николаевна“» Дмитрий Лемешев и Максим Пежемский. По сюжету рядовой водитель такси получает необычный дар: он может слышать и видеть души умерших. Герою предстоит помочь назойливым мертвецам закончить все дела, которые у них остались.

«Орел и решка. Кино»

Популярное телешоу вернется в формате полнометражного фильма. По сюжету программе грозит закрытие, ее даже покинули большинство ведущих, режиссеров и операторов. Чтобы избежать краха, оставшиеся участники проводят съемки в одной из самых закрытых стран мира. Ведущих сыграли Александра Бортич и Александр Молочников, режиссера — Александр Гудков, а продюсера — Екатерина Варнава. Премьера — новогодние каникулы 2022 года. В числе продюсеров фильма — Нателла Крапивина.

«Спойлер»

Политический триллер по сценарию Сергея Минаева («Духless», «Селфи»). Для победы на выборах губернатору в помощь берут спойлера — кандидата, который должен перетянуть голоса главного конкурента, но не победить. В роли марионетки оказывается региональный бизнесмен Андрей Оболенский (Максим Матвеев). В проекте также снялись Олег Меньшиков, Артем Михалков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и Алексей Гуськов. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Эпидемия», «Триггер»).

«Нулевой пациент»

Сериал о первой в СССР вспышке ВИЧ. Она произошла в детской больнице небольшого калмыцкого города Элисты. Режиссерами выступили Евгений Стычкин («Контакт») и Сергей Трофимов («Вертинский», «Аванпост»). Премьера — весна 2022 года.

«Конец света»

Сатирическая комедия об апокалипсисе в Москве. В районе Чертаново внезапно объявляется Князь Тьмы. Он планирует устроить конец света, но для этого ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира из местного супермаркета. Режиссером выступил Александр Незлобин, шоураннер сериала «Я не шучу». Премьера — весна 2022 года.

«Этерна»

Приключенческая сага, основанная на романах Веры Камши «Отблески Этерны» («Мир фантастики» назвал их лучшим историческим фэнтези на постсоветском пространстве). На планете Кэртиана, где жизнь напоминает Европу XVII века, идет ожесточенная борьба за власть. Знать сражается за трон, а мистики хотят подчинить себе весь мир. Но все они забыли, что близится Великий Излом, который может обернуться катастрофой для всей планеты. Первый эпизод саги выйдет в грядущие новогодние праздники, остальные серии появятся через год, в начале 2023-го.

«Операция „Фортуна“»

Вслед «Гневу человеческому» и «Джентельменам», которые уже доступны на КиноПоиске, в подписке Плюс после кинопроката выйдет следующий фильм Гая Ричи. Это шпионский триллер с Джейсоном Стэйтемом. Он играет агента британской разведки MI-6, которого нанимает международный разведывательный альянс «Пять глаз». Герою предстоит предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия. Фильм выйдет в прокат 27 января 2022-го.

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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