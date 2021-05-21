Что смотреть дома: «Пищеблок», «Армия мертвецов», 3-й сезон «Мастера не на все руки»

Сериал о происшествиях в пионерлагере, боевик Зака Снайдера, новый сезон комедии Азиза Ансари — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Пищеблок»
Мистическая фантастика по роману Алексея Иванова
Где смотреть: КиноПоиск HD
1980-й — год московской Олимпиады. В лагере «Буревестник» по ночам исчезают пионеры, а потом возвращаются уже идеально послушными. Школьник Валерка (Петр Натаров) и вожатый Игорь (Даниил Вершинин) пытаются понять, что происходит.
«Пищеблок» основан на бестселлере писателя Алексея Иванова. До этого у него уже экранизировали три романа: «Географ глобус пропил», «Ненастье» и «Тобол». В ролях второго плана — Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров и Николай Фоменко.
«Армия мертвецов»
Ходячие мертвецы Зака Снайдера
Где смотреть: Netflix
Секретная разработка военных превращает Лас-Вегас в город мертвых — теперь по игровым залам бродят лишь зомби. Но американская мечта умирает последней. Бывший наемник Скотт Уорд (Дэйв Батиста) соглашается за крупную сумму ограбить пустое казино, рискуя навсегда остаться в Лас-Вегасе вместе со своей командой, потому что город вот-вот должны разбомбить.
2021-й — год Зака Снайдера. Вслед за монументальной режиссерской версией «Лиги справедливости» он выпускает почти трехчасовой зомби-хоррор, который начинается как фильм-ограбление. Можно сказать, режиссер вернулся к корням: ремейк «Рассвета мертвецов» был его дебютом. И «Армия мертвецов» — шанс показать, что Снайдер умеет ставить экшен и без супергероев.
«Мастер не на все руки», 3-й сезон
Меланхоличная комедия о трудностях брака
Где смотреть: Netflix — с 23 мая
Третий сезон «Мастера не на все руки» — одного из лучших сериалов 2010-х — напоминает, скорее, спин-офф. Телеведущий Дев, списанный с автора шоу Азиза Ансари, остается за кадром, в фокусе — отношения его подруги Дениз (Лина Уэйте) с супругой Алишей (Наоми Аки). Все серии снял Ансари, а сценарий комик написал втроем с постоянным соавтором Аланом Янгом и самой Уэйте.
«Пакт», 1-й сезон
Британский детектив о пранке, который вышел из-под контроля
Где смотреть: Амедиатека
В лесу находят тело владельца местной пивоварни, под подозрением пятеро друзей, которые там работают. На вечеринке они планировали разыграть начальника, но что-то пошло не так, а сказать правду им не позволяет заключенный между собой договор.
«Пакт» развивает сразу две славные традиции британского детектива: жанр «кто это сделал?» (whodunnit) и сюжет «убийство в тихом местечке». Этот сериал придумал Пит МакТиг, сценарист «Доктора Кто» и «Открытия ведьм», а его главная звезда — Эдди Марсан («Джентльмены», «Гнев человеческий»).
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«МОДОК», 1-й сезон
Комедия о суперзлодее с большой головой
Где смотреть: Hulu
Суперзлодей, скрывающийся за именем МОДОК (Пэттон Освальт), родился с большой головой, из-за которой его дразнили в школе. Поверив в мамины слова, что он изменит мир, МОДОК стал могущественным суперзлодеем, чьи главные проблемы — супергерои и собственная семья. Автор идеи — Джордан Блум, который писал «Американского папашу» и придумал одну из лучших серий «Сообщества», в которой люди оценивают друг друга через приложение (и это за два года до серии «Черного зеркала» — «Нырок»).
«Мастер меча»
Южнокорейский боевик в декорациях XVII века
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
1623 год. Со сменой монарха корейское государство Чосон погружается в смуту. Во мгле истории пересекаются пути трех мечников. В режиссерском дебюте художник-постановщик Чхве Джэ-хун обещает показать исторические красоты Кореи, а также напомнить о родстве восточных мечников и западных ковбоев: сюжет картины отсылает к фильму Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой».
«Кусь», мини-сериал
Зомби-апокалипсис на самоизоляции
Где смотреть: Амедиатека — с 22 мая
Нью-Йорк, наши дни. Началась вторая волна коронавируса, которая превращает людей в зомби. Бороться с нашествием живых мертвецов за закрытыми дверями предстоит вирусологу Рэйчел (Одра МакДональд) и ее соседке сверху, доминатрикс Лили (Тейлор Шиллинг из «Оранжевый — хит сезона»).
За 2020 год вышло немало карантинных фильмов и сериалов (например, блестящая «Постановка»); наблюдался и всплеск зомби-хорроров (первым в открывшиеся кинотеатры ворвался «Поезд в Пусан 2: Полуостров»). Супруги-сценаристы Мишель и Роберт Кинг, работавшие над «Хорошей женой» и «Хорошей борьбой», решили соединить обе концепции.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«В ловушке»
Женщина убегает от маньяка
Где смотреть: Okko
Ева (Люси Дебай) знакомится в баре с приятным мужчиной (Арье Вортхальтер), который на самом деле собирается похитить ее и пытать. На удачу их машина попадает в аварию, и вот уже Ева убегает от преследователя по сумрачному лесу. Жестокие кошки-мышки с примесью библейских аллюзий снял Венсан Паронно, ранее известный по сотрудничеству с Маржан Сатрапи («Персиполис»).
«Псих-расчленитель»
Комедия про девочку и жестокого пришельца
Где смотреть: Shudder
Мими (Нита-Джози Ханна) с братом находит загадочный кристалл, который позволяет управлять грозным пришельцем (Мэттью Нинабер), мечтающим уничтожить вселенную. Девочка нарекает его Психом-расчленителем и заставляет исполнять свои прихоти.
«Псих» — канадский комедийный хоррор, в чьих жилах течет кровь хитов VHS-эпохи. Неслучайно режиссер Стивен Костански пару лет назад снял «Лепрекон возвращается» — продолжение франшизы про мстительного монстра. Дух старой школы и остроумный подход к дуэту «девочка и монстр» очаровали американскую критику: у проекта солидные 92% свежести на Rotten Tomatoes.
«Четыре дороги»
Короткий метр создательницы «Счастливого Лазаря»
Где смотреть: Mubi
Итальянская постановщица Аличе Рорвахер, как и все, натерпелась в самоизоляции. Чтобы справиться с тоской, она взяла 16-миллиметровую камеру и просроченную пленку и отправилась в четыре стороны от своего загородного дома, общаясь с соседями через зум объектива.
«Четыре дороги» — фильм-парадокс, документальная жемчужина, снятая как будто сквозь века. Пленка переливается естественными Instagram-эффектами, за кадром звучит успокаивающая мелодия музыкальной шкатулки, а сама Рорвахер рассказывает о соседских детях и собаках, их хобби и жизни, одновременно сохраняя социальную дистанцию и приближаясь к героям ближе, чем когда бы то ни было.
Автор: Алексей Филиппов