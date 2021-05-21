Что смотреть дома: «Пищеблок», «Армия мертвецов», 3-й сезон «Мастера не на все руки»

Секретная разработка военных превращает Лас-Вегас в город мертвых — теперь по игровым залам бродят лишь зомби. Но американская мечта умирает последней. Бывший наемник Скотт Уорд (Дэйв Батиста) соглашается за крупную сумму ограбить пустое казино, рискуя навсегда остаться в Лас-Вегасе вместе со своей командой, потому что город вот-вот должны разбомбить.

2021-й — год Зака Снайдера. Вслед за монументальной режиссерской версией «Лиги справедливости» он выпускает почти трехчасовой зомби-хоррор, который начинается как фильм-ограбление. Можно сказать, режиссер вернулся к корням: ремейк «Рассвета мертвецов» был его дебютом. И «Армия мертвецов» — шанс показать, что Снайдер умеет ставить экшен и без супергероев.

