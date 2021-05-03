«Признание в любви к „Чужим“ Джеймса Кэмерона»: Что пишут критики про «Армию мертвецов» Зака Снайдера

В сети появились отзывы на «Армию мертвецов» — новый хоррор-боевик Зака Снайдера, в котором отставной военный (Дэйв Батиста) собирает отряд, чтобы выкрасть из казино Лас-Вегаса крупную сумму денег. Но город кишит зомби, а правительство вот-вот сотрет его с лица земли.

На данный момент рейтинг фильма на кинокритическом агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 77% — это лучший результат в фильмографии Снайдера. Авторы положительных обзоров пишут, что у создателя «Лиги справедливости» вышел увлекательный зомби-боевик. Родриго Перес из The Playlist назвал его лучшим фильмом режиссера со времен дебютного «Рассвета мертвецов». «Главный вывод, который должен сделать Снайдер из этого потрясающего зомби-триллера, — это то, что ему стоит отказаться от супергеройских фильмов до конца карьеры и сосредоточиться на оригинальных проектах», — отметил критик.

Перес заметил в фильме социальный комментарий о классовом неравенстве, уточнив, что главные герои — небогатые вояки, нанятые бизнесменом «вроде Илона Маска» для грязной работы, которая может стоить им жизни. «Это кино про обездоленных, потерянных и брошенных людей», — подчеркнул журналист.

Другие обратили внимание, что картина перекликается с политикой США. В «Армии мертвецов» есть своя «американо-мексиканская стена» (здесь ею окружили Лас-Вегас, населенный инфицированными), аллюзии на проблему беженцев и президент, который хочет применить ядерное оружие в День независимости (параллель с Трампом).

Помимо этого Снайдер обращается и к теме семьи. По сюжету герой Батисты пережил личную утрату, и сцены, где он вспоминает про нее, рифмуются, по мнению критиков, с трагедией самого Снайдера, чья дочь Отем покончила с собой в 2017 году.

«2,5 часа — это очень много свежего мяса для одного приема пищи, но сценарий Снайдера, Шэй Хаттена и Джоби Харольда идеально совмещает быстрые экшен-сцены с фонтанами крови и жестокими драками и более спокойные эпизоды, необходимые для развития героев. Благодаря этому мы сопереживаем разношерстной команде, которая сталкивается с зомби. Еще это кино категории Б, где суровые женщины, гомосексуалы и герои разных рас играют важную роль в сюжете, а не просто существуют ради галочки», — пишет Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Критики отмечают, что Снайдер по-прежнему любит библейские отсылки и греческую мифологию. Еще режиссер цитирует классику XX века вроде «Американского оборотня в Лондоне», «Планеты обезьян», «Побега из Нью-Йорка» и картин Джорджа А. Ромеро. Руни назвал «Армию мертвецов» признанием в любви к «Чужим» Джеймса Кэмерона, фильмы похожи отдельными сценами и героями: «Глядя, как Чемберс в исполнении Саманты Уин кромсает монстров в спортивной бандане, я вспоминал бесстрашную Васкес, которую сыграла Дженетт Голдстин».

«Я бы описал фильм как смесь „Ходячих мертвецов“ и „Одиннадцати друзей Оушена“ с налетом „Побега из Нью-Йорка“ и „Грязной дюжины“, — пишет Пит Хэммонд из Deadline. — Своим 2,5-часовым зомби-эпиком Снайдер показывает, что он по-прежнему получает удовольствие от создания подобных фильмов и снимает их так, чтобы зритель испытал такие же сильные эмоции, как он сам».

Кто-то сетует, что фильм вышел слишком затянутым, особенно во второй половине. Среди них — критик Vulture Бильге Эбири: «В какой-то момент все идет наперекосяк. Как только герои начинают массово истреблять зомби, „Армия мертвецов“ становится менее интересной и более предсказуемой. <...> Фильм здорово начинается, но потом авторы слишком затягивают историю. И чем дольше кино идет, тем серьезнее оно к себе относится. А в конце вся его энергия вязнет в знакомой пустоши, заваленной трупами и взорванными головами».

Впрочем, критики хвалят картину за зрелищность и атмосферу: «„Армия мертвецов“ похожа на охваченный войной тематический парк, идеальное место для хаоса, убийств и битвы насмерть. Энергия, изобретательность и веселый юмор делают фильм отличным началом эпической франшизы».

Журналисты заметили, что Снайдер оставил намеки на другие проекты во вселенной «Армии». В будущем Netflix выпустит приквел, посвященный герою по имени Людвиг Дитер, которого играет Маттиас Швайгхефер, и аниме-сериал.