Что мы смотрели в отпуске: «Сокол и Зимний Солдат», «Змей», «Мейр из Исттауна»

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В предыдущих сериях

ПодкастЧто мы смотрели в отпуске: «Сокол и Зимний Солдат», «Змей», «Мейр из Исттауна»

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

От нового сериала Marvel и откровенной драмы о вебкаме до детектива с Кейт Уинслет и мелодрамы о межвоенной Англии.

«Мейр из Исттауна»
Happy End
«Не с первой попытки»
«Сокол и Зимний Солдат»
«Секреты семейной жизни»
«Тримей»
«В поисках любви»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Подкаст «В предыдущих сериях» вернулся из творческого отпуска! В новом выпуске главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие сериалы посмотрели за это время. В подкасте ведущие говорят о сериалах «Сокол и Зимний Солдат», «Не с первой попытки», «Змей», Happy End, «Секреты семейной жизни», «Мейр из Исттауна», «Тримей» и «В поисках любви».

В следующем выпуске мы поговорим о «Вампирах средней полосы» — черной комедии видеосервиса Start о вампирах, очень давно проживающих в Смоленске.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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