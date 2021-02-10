Что мы смотрели в отпуске: «Сокол и Зимний Солдат», «Змей», «Мейр из Исттауна»

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).
От нового сериала Marvel и откровенной драмы о вебкаме до детектива с Кейт Уинслет и мелодрамы о межвоенной Англии.
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Подкаст «В предыдущих сериях» вернулся из творческого отпуска! В новом выпуске главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие сериалы посмотрели за это время. В подкасте ведущие говорят о сериалах «Сокол и Зимний Солдат», «Не с первой попытки», «Змей», Happy End, «Секреты семейной жизни», «Мейр из Исттауна», «Тримей» и «В поисках любви».
В следующем выпуске мы поговорим о «Вампирах средней полосы» — черной комедии видеосервиса Start о вампирах, очень давно проживающих в Смоленске.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов